Top 3 navike koje te dijele od putovanja ili novog fotoaparata Iz osobnog iskustva, mogu potvrditi da primjenom automatizirane štednje možeš vrlo brzo uštedjeti dovoljno za avionsku kartu ili novu kameru.

Autor Tea Zavacki / TeaTime.com.hr Srijeda, 28.06.2017. u 11:20

Kako si neki ljudi baš uvijek mogu priuštiti spontano putovanje? Ili novi fotić?

Redovno se na mjesečnom popisu ideja za TeaTimeThursday nađu i sljedeće teme:

Kako zaraditi ekstra prihode uz stalni posao?

Kako uštediti za sljedeće putovanje ili novi fotoaparat?

Kako izbjeći minus na kraju mjeseca?

Zašto? Zato što je novac jedna divna (tabu) tema, o kojoj svi pričamo. Ali nikad ne djelimo osobne detalje (jer su nas tako učili). I nikad ga nemamo dovoljno.

Do sada nisam pisala o novcu jer nisam mislila da ti imam nešto pametno za reći. A onda mi je jedna pametna osoba skrenula pažnju na sljedeće: Tijekom zadnje dvije godine sam pisala investicijske studije, slušala i držala treninge za temu financija i kreirala niz Excel toolova za bankare. I usput sam ponešto i naučila.

Logikom da se sve što sam naučila na primjeru korporacija može primijeniti i na osobne financije, počela sam testirati naučeno.

Zahvaljujući samo jednoj od tri navike navedene u nastavku, u siječnju sam kupila avionske karte za London i Amsterdam. A vjerujem da bih si, primjenom ostalih navika, mogla do kraja godine priuštiti još jedno takvo putovanje.

Zato, prijeđimo na stvar. Postoje samo dva puta do više novaca:

povećanje prihoda

smanjenje troškova.

I to je sva mudrost. Ja ću se ovoga puta fokusirati na ovaj drugi, i često teži, način. Ako želiš čitati i o prvom načinu i saznati kako zaraditi ekstra prihode uz stalan posao – natipkaj mi u komentarima.

Novac je moguće uštedjeti na niz manje ili više kreativnih načina. U nastavku sam navela tri koja sam osobno isprobala i koji su dobar uvod u upravljanje osobnim financijama.

Automatiziraj štednju

Iz osobnog iskustva, mogu potvrditi da primjenom samo ovog savjeta možeš vrlo brzo uštedjeti dovoljno za avionsku kartu ili novu kameru. Ovo pravilo sam počela primjenjivati prije otprilike pola godine kada sam otkrila jednu divnu stvar – internet bankarstvom mogu kune pretvoriti u eure i prebaciti ih na devizni račun. Iz udobnosti svog kreveta.

Kako to izgleda?

Plaća sjedne na račun. Isti dan otvorim internet bankarstvo. 10% od ukupnog iznosa plaće odmah pretvorim u eure i prebacim na devizni račun.

Zašto 10%? Jer sam taj postotak jednom pročitala u nekom članku i zvučalo je pametno.

Zašto pretvaram taj iznos u eure? Jer se pouzdam u vlastitu lijenost i uvjerena sam da ću ih na taj način teže potrošiti na neku glupost.

Zašto to radim na početku mjeseca kada još ne znam mogu li si to priuštiti? Kao odgovor na ovo pitanje, iskoristit ću američku frazu:

Pay yourself first.

Tony Robbins često priča jedan super primjer. Kada bi država sutra povisila porezna davanja i kada bi ti zbog toga morao odvajati dodatnih 10% od plaće, dogodile bi se dvije stvari. Prigovarao bi, bunio se i raspravljao o tome na kavi. A onda bi taj isti porez i platio.

Isto vrijedi i u ovom slučaju. Štednju stavljam kao prioritet i tih 10% odvajam prije svih ostalih troškova. I opet na kraju mjeseca nekako uvijek imam dovoljno za sve ostalo.

Da do sada nisam uspijevala biti disciplinirana, prešla bih na sljedeću metodu: ugovorila bih trajni nalog u banci i prepustila nekom drugom da to radi umjesto mene – problem riješen. I ne zahtjeva samodisciplinu.

Sada kada nakon 6 mjeseci mogu reći da sam usvojila ovu naviku, želim usvojiti i sljedeće dvije:

Dodatnih 5% želim odvajati u “krizni fond”. Kažu da ga je pametno imati.

Dodatnih (barem) 5% želim donirati. Trenutno proučavam različite neprofitne udruge. I to me jako veseli.

Sistematiziraj i prati troškove

Jesi li već doživio svoju prvu povišicu?

Recimo da si uz trenutnu plaću, nakon svih mjesečnih troškova, manje-više na nuli. I onda dobiješ povišicu i plaća ti je veća za 1000 kuna. Bilo bi logično da ti sada, na kraju mjeseca, na računu ostane 1000 kuna. Jednostavna matematika.

Kako je onda moguće da si i nakon povišice, uz dodatnih 1000 kuna, ponovno na nuli?!

Ja sam dugo bila uvjerena da je u pitanju neka zavjera. A onda sam počela pratiti i zapisivati troškove. Kava tu, kava tamo, jedna pretplata, druga pretplata, 150 kuna za novi planer… Iznosi koji sami po sebi nisu veliki, ali se skupe.

Super je osjećaj na kraju mjeseca vidjeti statistiku i prema tome pametnije planirati financije za sljedeći mjesec. Dobro, ne bih baš rekla da je super osjećaj, ali je korisno. U korporativnom svijetu postoji izreka:

If you can’t measure it, you can’t manage it.

Ne znam koliko bih se složila s tim u poslovnom svijetu, ali u ovom kontekstu je apsolutno primjenjivo.

Svejedno je kako i u čemu pratiš troškove. U nastavku možeš pronaći tri jednostavna alata koja sam i sama isprobala.

Obična Excelica

Tijekom zadnje dvije godine sam se malo zaljubila u Excel. I činjenica je da ti za praćenje troškova ne treba ništa više od obične tablice. Razmišljala sam zapravo o kreiranju jedne Excel tablice za praćenje i planiranje osobnih financija. Ako je to nešto što bi ti bilo zanimljivo/korisno – let me know.

Splitwise

Ako pak dijeliš troškove s dečkom/curom/cimericom, ovo je aplikacija koju D. i ja zajedno koristimo. Odlična je i za putovanja na kojima svatko nešto plaća i na kraju se više ne zna tko je kome dužan. I koliko.

Financijski planer

U (Zabinom) internet bankarstvu sam otkrila novu opciju – financijski planer. Nedavno sam ga aktivirala i trenutno se igram sa svim funkcionalnostima. Većina toga se automatski sinkronizira s mojim karticama. Osim statistike, postoji mogućnost definiranja limita, ciljeva štednje… Geek u meni je posebno oduševljen činjenicom da aplikacija sama prepoznaje da transakcija iz dm-a spada u kategoriju kozmetike.

Nauči pravila

Ja definitivno ne bih razmišljala ili pisala o ovim financijskim temama da nije bilo jedne rečenice u jednom članku koja glasi:

Ako ti ne naučiš upravljati svojim financijama, njima će upravljati netko drugi.

Cijeli taj financijski svijet na prvu zvuči jako komplicirano. Ali nakon dvije godine u tom svijetu ti mogu reći da je isti kao i svaki drugi. Puno kompliciranih riječi za pojmove koji su ti poznati. Par formula za koje postoje kalkulatori online. I malo iskustva. I sve ti to kaže netko tko prije dvije godine nije znao što je to bilanca.

Ako pratiš TeaTime onda si sigurno već negdje pročitao da u poslovnom svijetu, kao i u svakoj drugoj igri, da bi pobijedio, moraš najprije naučiti pravila.

Do sada sam puno više učila o financijama poduzeća nego o osobnim financijama. I zbog toga je sljedeći popis skroman, ali može poslužiti kao dobra startna točka za daljnje istraživanje.

Knjiga koju već dugo želim pročitati je Money – Master the game.

Mint life – koristan i zanimljiv portal fokusiran na primjenjive financijske teme (za mlade).

Tko kaže – simpatičan portal na kojem su informacije servirane u malim zalogajima. U ovom članku na primjer možeš pronaći Top 5 financijskih podcasta.

I to je to (za sada). Ne zaboravi, ako želiš saznati kako zaraditi dodatne prihode uz stalan posao – let me know u komentarima. Jer trenutno uopće ne znam imaju li ove financijske teme ikakvog smisla.

Do sljedećeg TeaTimeThursdaya – sretno sa štednjom. Želim ti da si u 2017. priuštiš nešto što već dugo želiš.

Disclaimer: Novčanica od 1000 kuna je printana i lijepljena samo za potrebe ovog photosessiona.

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autorici:

Bok, ja sam Tea, poduzetnica u nastajanju, inženjerka sa smislom za biznis, kreativka zaljubljena u ljude. I autorica bloga TeaTime. Inspirira me ideja da sami kreiramo život i karijeru kakvu želimo. Moj put prema tome možeš pratiti na blogu, Facebooku i Instagramu.