Bivša cura mu poslala pismo, a njegov odgovor je - vrhunski

Nick Lutz primio je pismo od bivše djevojke, u kojem se ona ispričava i želi obnoviti vezu. Nije ni slutila da će se Nick hladnog srca našaliti s njom, pa nije ni razmišljala o svom pravopisu i gramatici. Nick je odlučio ocijeniti njeno pismo, uključujući uvod, pravopisne pogreške i kvalitetu rukopisa.

U ispravku je s crvenom kemijskom označio sve pogreške, pritom ih naglasivši natuknicama. Pismo je fotografirao i objavio na Twitteru.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil

- Dugačak uvod, kratak zaključak, jake hipoteze uz nikakve dokaze koje bi ih dokazale. Detalji su važni, želiš li da ti se vjeruje, priloži dokaze, napisao je. Djevojka je optužena za nevjeru, a kao najveći minus istaknuo je nedostatak dokaza koji bi joj išli u korist. Konačna ocjena pisma je -2.

Čini se da je Nick naišao na simpatije suprotnog spola...

.@NickLutz12 I think you're a little young for me, but this makes me want to date — not cheat on — you.