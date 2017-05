Rasplakao se od sreće: Dječak (10) prvi put u životu vidi boje

Xavier McCoury (10) je daltonist, a za svoj deseti rođendan nije mogao poželjeti bolji poklon od Enchroma naočala. Nije skrivao oduševljenje svijetom oko sebe, kao ni emocije.

Our son, Xavier 10yrs, seeing color for the 1st time! Our prayers were answered on Easter! @ZmcCoury17 #Easter #miracle @enchroma #thankyou pic.twitter.com/IjCHpNzRhH

Iako izgledaju obično, Enchroma naočale omogućuju daltonistima da vide svijet u bojama. Xavier je takav prizor ugledao prvi put za deseti rođendan kada mu je naočale poklonila tetka. Čim ih je stavio, rasplakao se te s oduševljenjem stao razgledavati prirodu oko sebe.

- Svi smo se osjećali kao da upravo svjedočimo čudu, rekla je Xavierova majka Melissa te dodala kako Xavier danima ne skida naočale, potpuno je fasciniran svijetom kakvog sada vidi, kazala je majka koja se trudi Xaviera odvesti na što više različitih mjesta kako bi svijet u potpunosti upoznao u bojama.

X watching baseball in color for the 1st time⚾️He can't wait to see the fireworks in color for the 1st time! @jakerobbins49 #ty #coolestfan pic.twitter.com/GLbbe6BmkZ