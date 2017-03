20 ljekovitih recepata: Proljeće donosi biljke koje će vas spasiti

Proljetni umor koji se često javlja u ovo doba godine, kao posljedica jednolične zimske prehrane i manjka vitamina C najlakše je odagnati biljem koje ovih dana obilno raste.

Ljekovitost jaglaca prepoznata je u 15. stoljeću, a osobito se koristio kod paraliza koje su bile posljedica moždanog udara. Danas se kao sredstvo za iskašljavanje i blagi sedativ koriste dvije vrste jaglaca.

Obični jaglac (Primula vulgaris) koji se prepoznaje po prizemnim listovima i cvjetnim stabljikama kod nas je mnogo češći, ali nešto slabijeg djelovanja od ljekovitog jaglaca ili jagorčike (Primula veris). Ova biljka sadrži čitav niz ljekovitih tvari, prije svega saponin koji djeluje na smekšavanje i rastvaranje sluzi.

Saponin je uglavnom sadržan u korijenu, ali su spojevi saponina sadržani i u zelenoj čaški cvijeta i u listovima, pa cvjetove treba brati zajedno s čaškom. Osim toga, zelena čaška sadrži vitamin C. Jaglac je kao jedna od prvih proljetnih biljaka neobično važan jer liječi sve katare, prekomjernu sluz, kašalj i gripozne pojave koje se pojavljuju krajem zime. Nadoknađuje u organizmu istrošeni vitamin C.

Jaglac se preporučuje kao lijek kod teških bronhalnih katara, kod upale pluća ili hripavca. Osim toga, korijen, a i cvjetovi jaglaca, djeluju na čišćenje krvi i izlučuju sve one otrovne tvari koje utječu na stvaranje bolesti gihta i reumatizma.

Foto: Dreamstime

Obični jaglac prvi je vjesnik proljeća. Mladi listovi izuzetno su bogati vitaminom C, a može ih se jesti na salatu, u juhama, miješanim varivima i vitaminskim čajevima. Iako nije osobito ukusno, pomaže protiv proljetnog umora.

Podbjel (Tussilago farfara) je jedan od prvih vjesnika proljeća - njegovi zlatnožuti cvjetovi počinju se pojavljivati već tijekom veljače. Do 20 cm visoke, zelenim ili ružičastim ljuskavim listićima obrasle stabljike na vrhu nose po jednu cvjetnu glavicu. Njegovi široki, srcoliki listovi pojavljuju se tek u svibnju, nakon što je biljka već ocvala.

Prepoznati se mogu po tome što su odozgo kožasti a odozdo prekriveni mekim bijelim dlačicama. Cvjetovi podbjela, zajedno sa dugačkim stabljikama mogu se za jelo pripremati poput šparoga ili miješati s drugim proljetnim zelenilom.

Jedu se i listovi - u salatama, varivima ili kao špinat (katkad i u kombinaciji s drugim biljem). Pripravci podbjela učinkoviti su u liječenju astme, kroničnog bronhitisa, suhog kašlja, nadraženosti usta i grla, promuklosti i plućnih bolesti izazvanih poslovima na kojima se udišu veće količine prašine.

Čaj od podbjela vrlo je dobar za ispiranje kod akutnih i kroničnih upala usne šupljine i ždrijela. Djeluje i blago diuretički pa se često upotrebljava kod zadržavanja tekućine, u kombinaciji s biljkama snažnijeg djelovanja. Vrlo pozitivno utječe na kožne upale i osipe.

Mast ili melem od podbjela mogu biti vrlo učinkoviti kod porezotina i iritirane kože jer ubijaju bakterije i smanjuju upalni proces.

Divlje biljke berite oprezno i s poštovanjem prema prirodi

Vjesnici proljeća ovih dana proviruju posvuda, a mnogima se čini zgodnim nabrati pokoji buketić jaglaca, šafrana ili drijemovca.

Foto: Pixsell

Lijepo će izgledati u vazi? Da, ali tek dan-dva, a možda samo nekoliko sati. Vrlo brzo postat će tek vezica uvelog bilja koja izgleda prilično tužno pa završi u smeću. To je velika šteta jer ovo bi cvijeće u prirodi moglo cvasti još tjednima, a zatim se pritajiti do sljedećeg proljeća. Zato je bolje suzdržati se od želje za posjedovanjem i umjesto toga uživati u cvijeću ondje gdje je prirodno niknulo - u šumi ili na livadi.

Kad je riječ o ljekovitom bilju, situacija je nešto složenija - njega ne beremo da bismo ukrasili domove, nego da bismo pomogli sebi ili najbližima. Ipak, ni tada ne treba pretjerivati jer neumjereno branje, često zajedno s korijenom, uništava prirodna staništa.

U pravilu beremo bilje na mjestima gdje raste obilno i tako da se može lako obnoviti. Osim toga, svaki listić treba dobro pogledati, opipati i pomirisati prije nego što ga spremimo u košaru kako bismo izbjegli zamijenu s otrovnim biljem.

To je osobito važno kod medvjeđeg luka čija sezona upravo počinje. Ova biljka je ljekovita, jestiva i prilično ukusna ako vam ne smeta žestok miris sličan češnjaku. No upravo po tom mirisu možemo ga bez teškoća razlikovati od otrovnih biljaka koje su mu na prvi pogled slične.

U ožujku posijte špinat, grašak, mladi luk i mrkvu

Početkom ožujka u povrtnjak se sije šinat, luk, mrkva, grašak, poliruk, celer i salata. Također se naklijava krumpir.

U drugoj dekadi ožujka na red dolazi sijanje paprike, rajčica i kupusa na zaštićena mjesta, a i dalje se sije celer, rotkvica, grašak, mrkva, salata, pastrnjak, peršin i kopar. Za kraj mjeseca tu su salate glavatice, kelj, kupus i korabica.

Sobnom bilju sad treba više zaljevanja

Foto: Dreamstime

Mirovanje sobnog bilja i biljaka s balkona i terase koje prezimljuju u kući pri kraju je pa ih možete početi obilnije i češće zalijevati i prihranjivati.

Također je pravo vrijeme da u veći lonac presadite biljke kojima je korijenje provirilo kroz rupice na dnu posude. Velikim biljkama koje ne presađujete dio zemlje u loncu zamijenite svježim supstratom.

20 recepata s ljekovitim biljkama koje možete pripremiti kod kuće

ČAJ ZA PROLJETNO ČIŠĆENJE KRVI - Cvjetovi jaglaca mogu se pomiješati s jednakim dijelovima brezova i koprivina lista te od njega pripravljati čaj koji se upotrebljava za proljetno “čišćenje krvi”. Takav čaj pije se polagano, dva do tri puta na dan.

DUGOTRAJNI KAŠALJ - Protiv dugotrajnoga kašlja pomaže mješavina od 40 g korijena jaglaca, 20 g sjemenki anisa, 2 g sjemenki komorača i 20 g lista podbjela – od jedne žličice mješavine pripremi se čaj koji se pije dva do tri puta na dan, zaslađen medom.

Foto: Thinkstock

SIRUP ZA ISKAŠLJAVANJE - 4 žlice suhoga korijena jaglaca prelije se sa 500 ml hladne vode, kuha 10 minuta, doda 400 g meda i kuha još pet minuta. Ohlađeni sirup ulije se u hladnu staklenku i uzima tri puta na dan po jednu do dvije žlice.

ČAJ OD PODBJELA - Čaj od podbjela priprema tako da se jedna puna žlica usitnjena lista prelije s pola litra vrele vode i ostavi poklopljeno 15 minuta, procijedi, zasladi medom i pije dva do tri puta na dan po jedna šalica.

PRSNI ČAJ - Pomiješajte jednake količine podbjela, cvijeta divizme, plućnjaka i uskolisnog trputca. Dvije čajne žličice prelijte šalicom vrele vode, ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Pijte do tri šalice medom zaslađena čaja na dan.

MEDVJEĐI LUK U MASLINOVU ULJU -Pomiješajte jednake količine podbjela, cvijeta divizme, plućnjaka i uskolisnog trputca. Dvije čajne žličice prelijte šalicom vrele vode, ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Pijte do tri šalice medom zaslađena čaja na dan.

Foto: unknown

- Plućnjak se tradicionalno koristi za upale grla, promuklost, akutne i kronične bronhitise, prehlade ali nekada je bila učestala i njegova upotreba kod upala pluća. Zapravo, kako mu ime i kaže, bio je prva biljka izbora u tretiranju tuberkuloze. Osim toga se koristio protiv dijareje ali i upale grla. Jačanjem stjenki organa pomagao je jačanju svih unutrašnjih organa a kao ekspektorans olakšava iskašljavanje kod respriratornih problema. Čaj od plućnjaka priprema se tako da se velika žlica suhog cvijeta i lista prelije sa 1 šalicom kipuće vode, poklopi, ostavi stajati 15 minuta procijedi i pije na gutljaje.

VINO OD JAGLACA - Staklena tegla rastresito se napuni svježim cvijetom i listom jaglaca i prelije do vrha bijelim vinom. Teglu zatvorimo i stavimo na toplo mjesto. Nakon 3 tjedna procijedimo i prelijemo u staklenu bocu. Ovo vino je u tradicionalnoj fitoterapiji bilo popularno sredstvo za jačanje srca (pogotovo kod tahikardija), a uzimalo se tako da bi se 3 puta dnevno po 1 velika žlica ovog vina rastopila u čaši vode.

PRIPRAVAK PROTIV OPADANJA KOSE - Kod opadanja kose, obilne peruti i svrbeža glave koristi se čaj koji se sastoji od 15 grama listova podbjela i 15 grama listova koprive. Uzima se 30 grama ove smjese i kratko prokuha u litri vrele vode, procijedi i masira kosa dva puta tjedno poslije pranja kose, a zatim ponovo ispere mlakom vodom.

ČAJ ZA ČIŠĆENJE DIŠNIH PUTEVA - Za bolje sinegrično djelovanje plućnjak se može miješati s drugim biljkama. Odlična je mješavina koja se sastoji od 10 g plućnjaka, 10 g podbijela, 10 g cvijeta jaglaca 10 g uskolisnog trpuca i 10 g majčine dušice. Sve ove biljke blagotvorno djeluju na dišne puteve. Suhe sastojke treba promiješati i staviti u prikladnu posudu, a prilikom pripreme čaja uzeti 1 veliku žlicu mješavine, preliti ju sa 2,5 dcl kipuće vode, poklopiti i ostaviti da odstoji 20 minuta. Čaj se potom procijedi,zasladi medom i pije na gutljaje.

PRAH OD PLUĆNJAKA - Osušeni plućnjak smrvi se u prah, te se 1 jedaća žlica praha pomiješa u čaši mlakog mlijeka. Ovo je piće za one koji imaju slaba pluća ili koji boluju na plućima, a uzima se 2 do 3 puta dnevno.

ČAJ PROTIV NADUTOSTI - 10 grama suhog ili 50 grama svježeg lišća kuhati 5 minuta s 1 kavskom žličicom meda u 2,5 dl mlijeka, poklopljeno se ostavi 15 minuta. Pije se svaki sat po 1 velika žlica u toku 4 – 6 tjedana. Isto pomaže kod hripavca u male djece.

SIRUP OD LJUBIČICA - 1,5 kg kandis šećera , 100 grama cvijeta ljubičice i 1 kg meda preliti s 1 litrom kipuće vode. Ostavi se stajati 12 sati dobro poklopljeno, nakon toga se pod pritiskom procijedi kroz platno. Na taj način se dobiva jednostavan ali učinkovit sirup. Po jedna čajna žličica tog sirupa dodaje se šalici čaja od lišća ljubičice i pije se svaki sat ili 2 sata po gutljaj radi smekšanja sluzi i lakšeg iskašljavanja kod bronhitisa.

Foto: Dreamstime

ČAJ OD LJUBIČICE - Čaj od ljubičice priprema se od listova, cvjetova i korijena, i to za šalicu čaja čajna žlica mješavine. 2 žličice osušenih i razmrvljenih dijelova biljke, 2.5 dcl vode i žlica meda. Suhu biljku preliti hladnom vodom, staviti na vatru i zagrijati do vrenja i kuhati još 5 minuta. Procjediti i ohladiti čaj da bude mlak, umiješati med i piti prilikom upale grla, bronhitisa i to 3x na dan oi šalicu. Med po mogućnosti od kadulje, vrijesa ili lipe. Čaj od ljubičica koristi se protiv kašlja, hripavca, nakupljanja sluzi, astme, bronhitisa i upale pluća.

MJEŠAVINA ZA UBLAŽAVANJE KAŠLJA I ISKAŠLJAVANJE - Potrebno vam je 40 g podbjela, 20 g majčine dušice, 20 g korijena jaglaca i 20 g šipka. Jedna puna žlica smjese prelije se s pola litra vrele vode, ostavi poklopljeno 15 minuta, procijedi i zasladi medom. Pije se vruć čaj, tri puta dnevno po jedna šalica.

PRIPRAVAK ZA OBLOGE - Čaj od podbjela može se koristiti izvana kao oblog protiv alergija, upala, ekcema te za brže zarastanje rana. Za tu namjenu čaj se priprema od od 20 grama usitnjenih listova, koji se preliju jednim litrom vrele vode, to se kratko prokuha, procijedi i upotrebljava mlaki nezaslađen čaj.

ULJE OD LJUBIČICE - Šaku ubranih cvjetova (80 grama) preliti s pola litre maslinova ulja i poslije 4 dana procijediti u manju tamnu bočicu; služi za laganu masažu očnih kapaka i sljepoočica ili kod stresa.

TINKTURA OD LJUBIČICE - 200 grama cvjetova ili cijele biljke s listom, korijenom i cvijetom močiti 30 dana u litri 70 % alkohola (kupi su ljekarni), Nakon toga tinktura se procijedi i koristi 3 x po 30 kapi s malo čaja ili vode.

Foto: Dreamstime

- Protiv nervoze i nesanice pripremite vino od ljubičice.. Potrebno vam je 50 g ljubičice, 7 dl kipućeg bijelog vina, 2 žlice meda (po želji) Usitnjenu suhu ljubičicu, ili dvostruko svježih, preliti kipućim vinom, zasladiti medom, pokriveno ostaviti da se ohladi i procijediti. Vino čuvati u tamnoj staklenki na hladnom mjestu i uzimati po 1 čašicu navečer.

ČAJ PROTIV GLAVOBOLJE - Pripremiti 20 g listova ljubičice, 20 g paprene metvice, 2,5 dl vode. Usitnjeno suho bilje pomiješati. 1 žlićicu mješavine preliti kipućom vodom, pokriveno ostaviti da odstoji 10 min i procijediti. Uzimati 3 puta na dan po 1 šalicu.