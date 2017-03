Energija prostora: Božur u kući jača zdravlje, a novac nosi svila

Uvijek kad odlučite postaviti ‘lijek’ za određeni problem u domu, obavezno prije toga obavite energetsko čišćenje stana, ističe majstorica Lelija Popović.



Ono počinje običnim čišćenjem prostora, prije svega od prašine, prljavštine, viška odjeće, popravljanja instalacija koje su u kvaru i namještaja koji je potrgan. Izbacite iz prostora sve što krade vašu energiju. Potom energetski očistite prostor paljenjem svijeća, tamjana, zvoncima ili pljeskanjem u kutevima stana, što će potaknuti energiju.

Zatim pustite da vrijeme učini svoje te budite zahvalni i na sitnim pomacima. - Često se događa da ljudi od velikih želja ni ne primjećuju male pomake i zaborave na zahvalnost, a upravo je zahvalnost najvažniji alat da bismo privukli nešto dobro u život - kaže sugovornica.

Želite li privući bogatstvo, negdje u stanu postavite “vazu bogatstva” – napunite je novčićima ili nečim što za vas predstavlja bogatstvo. No zatvorite je i ne otvarajte često. U vašoj kuhinji štednjak ne bi smio biti ispod prozora jer to dovodi do problema s novcem.

Sudoper može biti na tome mjestu jer kroz prozor na njega prelazi pozitivna energija. Štednjak i sudoper moraju biti udaljeni – ako nisu, postavite između njih zelenu biljku.

Usamljeni koji žele privući partnera mogu zavezati dvije crvene trake na kvaku spavaće sobe. Ako je vaša seksualna energija oslabila, u spavaćoj sobi barem tjedan dana zaredom palite svijeću s mirisom naranče ili kapnite eterično ulje.

Svaki dio doma zahtijeva različitu vrstu energije

Na što pripaziti:

Ulazna vrata: Bez obzira na kojoj strani svijeta se nalaze, važno je da su čista i uglancana. Redovito podmazujte šarke kako bi se lako otvarala. Ključ u bravi mora se okretati lako i kvaka također mora biti izglancana. Važno je i da budu nešto veća i jača od drugih vrata u stanu.

Na vrata u stanu dobro je postaviti sliku vode ili nečeg što ima veze s vodom, kaže Lelija Popović, koja na ulaznim vratima stana ima sliku ribice koja iskače iz vode. Sličica je korisna za one koji rade s klijentima pa žele privući veći broj klijenata.

Kako u području karijere često može biti i dio hodnika s ogledalom, ono mora odražavati pozitivnu energiju, pogotovo ako je u središtu stana.

Kupaonica: Trebala bi imati prozor, ako ga nema, vodite računa da je uvijek suha i prozračena. Budući da je to područje kroz koje gubimo energiju, korisno je na vrata s vanjske strane postaviti neki predmet koji će odbijati tu energiju: malo ogledalo ili blještavi predmet.

Prostor veza: Povoljno je ako spavate u području veza, odnosno u spavaćoj sobi. No i ako nije tako, to je područje u koje je dobro postaviti predmete u paru – dva cvijeta ili dva jastučića u obliku srca.

Područje zdravlja: Područje zdravlja nalazi se uvijek u središtu prostora, odnosno sredini stana i dobro je držati ga što praznijim, uz malo zelenila koje simbolizira zdravlje. No to zelenilo mora biti zdravo i rasti, a ako nije tako, obavezno ga uklonite iz prostora. Božur je posebno koristan jer pridonosi zdravlju i iscjeljenju.

Foto: Fotolia

Područje autoriteta nikako ne smije biti u bojama koje simboliziraju borbu ili agresiju, odnosno uvijek je bolje zidove ostaviti praznima. U polju slave ili časti dobro je postaviti nešto što za nas simbolizira uspjeh, odnosno priznanje uspjeha - na vanjska vrata možete staviti zvijezdu. U radnom prostoru također istaknite svoja postignuća: diplome, zahvalnice, fotografije uspješno završenih projekata i slično.

Zid želja i područje novca: Područje novca i blagostanja treba biti prostorija kroz koju stalno struji zrak, sa zavjesama koje lepršaju, što simbolizira pokret koji će vam donijeti novac. Tu smjestite što manje teških predmeta i stvari koje se inače ne koriste.

U prostor koji se odnosi na ciljeve i planove, lijevo od vrata možemo postaviti zid želja, s fotografijama koje simboliziraju naše želje. Tu možete postaviti fotografiju kuće kakvu želite, simbol destinacije koju želite posjetiti ili sliku novca koji leti ili pada, ako želite bolju materijalnu situaciju.

Ako želite privući novac

U području blagostanja (prostor u kojem stalno struji zrak) koristite materijale koji izgledaju ‘bogatije’, kao što su baršun i svila. Korisno je postaviti puno jastučića te urediti prostor tako da djeluje malo razbarušeno (na primjer, tako da su zavjese malo duže nego što je potrebno pa ih morate smotati), postavite slike tako da ih samo prislonite uza zid – važno je da sve odaje dojam pokreta koji će vas odvesti prema blagostanju.

Ako želite kupiti novi automobil, postavite na tom mjestu barem jedan mali autić, dječju igračku, koji simbolizira želju, ili nešto što simbolizira bogatstvo: neku skuplju voćku, na primjer. Žene to često intuitivno znaju pa si priušte jedan skuplji komad odjeće ili broš, kao prvi korak prema bogatstvu kakvo žele.

‘Lijek’ u tom području mogu biti kineski novčići povezani crvenom vrpcom, kovanice u čaši, metalni predmeti ili, ako je riječ o vanjskom prostoru, sve što leprša na vjetru: zavjese, zvončići, vjetrokazi i slično. Boje su zlatna i zelena.

Za privlačenje novca u to područje možete postaviti akvarij s devet ribica, od kojih će jedna biti crna. Tamo možete držati i biljke, najbolje bambus (postavite osam grana), odnosno biljke koje pročišćavaju zrak. To su ženska palma (Rhapis Excelsa), bambusova palma (Chamaedorea Seifrizii), fikus (Ficus Robusta), dracena ili paprat. Korisno je postaviti i slike šume ili pjeskovite plaže.

Foto: Filip Brala/Pixsell

Vrlo je korisno postaviti u to područje sliku narančina drveta koje se smatra izrazito povoljnim simbolom za privlačenje bogatstva. No umjesto svih tih simbola, možemo samo postaviti kristal citrin. Ako se područje novca nalazi u kupaonici, to je vrlo negativno. Jedna je mogućnost da postavite uobičajene lijekove koji se odnose na blagostanje i novac na to mjesto, a druga je da tu postavite osam grana bambusa.

Zdjelice sa svježim voćem jačaju zdravlje

Ako želite privući zdravlje Vrlo je važna čistoća u stanu te da u tom stanu nema vlage. U tom je području vrlo korisno postaviti biljke, posebno božure, koji općenito služe iscjeljivanju. U tom području možemo postaviti i zdjelu s voćem, s tim da to uvijek mora biti svježe voće, pa ga redovito treba mijenjati. Oni koji imaju vrt, mogu posaditi bor, koji je simbol dugovječnosti, čime dodatno naglašavaju aspekt zdravlja.

Umjesto svih tih simbola, pozitivan utjecaj na zdravlje može imati i gorski kristal.

Ako želite privući ljubav Usamljeni muškarci koji žive sami trebali bi ukloniti sve ‘muške’ slike ili predmete koji imaju mušku energiju (sportski rekviziti) te postaviti nešto nježnije: cvijeće, sliku cvijeća ili sliku žena, jedne ili više njih.

Usamljene žene trebaju učiniti obrnuto: ubaciti u prostor malo muške energije i(li) sliku jednog muškarca. Pomažu i kućni ljubimci, s tim da svaki spol treba birati ljubimca suprotnog spola, odnosno obrnute energije. Po tradicionalnom feng shuiju u kutu ljubavi možemo postaviti i mandarinske patke ili figurice gusaka u paru, dok oni koji žele samo avanturu mogu postaviti – leptire. Umjesto tih simbola, pozitivan utjecaj na ljubav može imati rozenkvarc.

Odaberite prikladne boje

Boje namještaja i zidova uvelike utječu na vrstu energije u domu. Crna je elegantna, ali privlači i zadržava negativnu energiju. Ne trebate odstraniti sve crne predmete, ali ih svedite na razumnu mjeru i okružite svjetlijim bojama. Bijelo je najbolje za privlačenje pozitivne energije. Prirodne boje, poput zelene i smeđe, unose stabilnu, ljekovitu i brižnu energiju. Ljubičasta privlači obilje, no pretjerivanje s njom izaziva tugu.