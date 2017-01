Kako doista izgleda brak nakon 18. godina zajedničkog života

Annie Reneau majka je troje djece i supruga koja vodi blog Motherhood and More. U braku je 18 godina i zato je podijelila svojih 18 saznanja koje je naučila tijekom zajedničkog života. Većina njih opovrgava dobro znane klišeje o ljubavi i zajedništvu.

Prenosimo njezin post:

Što sam naučila u ovih 18 godina braka?

1. Mi se ne nadopunjujemo

Ta me rečenica potpuno osvojila kad sam je prvi put čula u Jerry Maguireu ("Ti me nadopunjavaš" op.a.), a sad mi se čini u najmanju ruku blesava, a u najgoru disfunkcionalna. Idealno bi bilo da dvoje ljudi u vezi bude koliko god je moguće cjelovito samo za sebe i stalno bi trebali težiti tome da postanu što bolji. Moj muž i ja pomažemo jedno drugome u tom procesu komplimentirajući jedno drugo, ali međusobno se ne nadopunjavamo.

2. Pomaže smijati se malim greškama i slabostima

Nitko nije savršen, a kad dijeliš život s nekim, puno je stvari koje ti se mogu zavući pod kožu. Kada neke slabosti počnete shvaćati na humorističan način bude vam bolje, nego da vas to živcira. Moj muž ima bizarnu naviku ostavljanja savršeno dobre hrane na dasci. Umjesto prigovaranja što je to ostavio, ja to zovem žrtvom bogovima hrane i tome se oboje smijemo.

Foto: Dreamstime

3. Nemojte prigovarati samo da prigovarate

Neprestano traženje krivice i prigovaranje zbog malih stvari jednostavno nije vrijedno.

4. Jezici ljubavi su stvarni

(Knjiga "Pet jezika ljubavi" Garyja Chapmana otkriva pet načina ljubavi kojim osoba govori, a ako mu to nedostaje, bez obzira što dobiva druge oblike ljubavi, neće se osjećati voljenim. Tih pet načina su: riječi potvrde, kvalitetno vrijeme, primanje darova, iskazi uslužnosti i fizički dodir. op.a.)



Ni muž ni ja ne govorimo jezikom darivanja zbog čega si ne poklanjamo darove ni za rođendane. Moj muž zna da ako mi želi pokazati da me voli da to treba učiniti tako što će mi to reći (riječi potvrde) ili očistiti kuhinju (čin uslužnosti). Ako ja želim njemu pokazati da ga volim, mogu ga zamoliti da se prošetamo zajedno (kvalitetno vrijeme) ili se sklupčati uz njega (fizički dodir). Znati kojim jezikom koji partner govori je jako bitno.

Foto: Dreamstime

5. Fizička intimnost može popraviti puno malih stvari

Ne može spasiti brak, ali može popraviti male pukotine. Puno malih stvari nestaje kada su parovi sretni na tom području.

6. Djeca čine brak kompliciranijim

Roditeljstvo utječe na brak na puno načina. Vaše vrijeme, energija, novac i identiteti dožive preobražaj kada djeca stignu. Ujedno je predivno, ali nije lako. Svatko tko misli da će beba popraviti loš odnos - samo se zavarava.

Foto: Dreamstime

7. Dug razgovor i dobar san mogu popraviti puno velikih stvari

Ne vjerujem u onu "ne odlazite u krevet ljuti". Znam biti vrlo nervozna kad sam umorna. I zato što god da me muči u pola 11 navečer, ujutro u pola 8 neće ni blizu izgledati tao važno.

8. Ako nešto radite drugačije, ne znači da to radite krivo

U 18 godina braka nikad se nismo složili oko najboljeg načina slaganja odjeće. Ja čak ni ne razumijem što on radi kad slaže majicu. Ili ručnike. C'est la vie.

Foto: Dreamstime

9. Sličan ukus u glazbi i filmovi je potcijenjen bonus

Znam da neki parovi funkcioniraju super iako im se ukusi u tim stvarima razlikuju, ali ja volim dijeliti stvari i jako mi je drago što se slažemo oko njih.

10. Dijeljenje istih osnovnih vrijednosti vrijedi puno više nego što vam se čini

To posebno dolazi do izražaja kada je u pitanju odgoj djece. Tada je lijepo biti na istoj strani po pitanju osnovnih vrijednosti i vjere. Gledala sam puno onih koji su imali problema u braku upravo zbog različitih vrijednosti.

Foto: Dreamstime

11. Male geste puno znače

Moj muž mi svako jutro skuha kavu i donese mi je u krevet. To je jednostavni čin zbog kojeg ja počinjem dan osjećajem da sam voljena. Masaža, omiljeni sladoled ili obavljanje posla za koji ste vi zaduženi - čine brak puno slađim.

12. Smijeh nema cijenu

Mislim da zajednički smijeh ima veću vrijednost od seksa. Volim se smijati s njim. Ne mogu vam ni opisati koliko me usrećuje kad ga gledam kako hihoće do suza. Najbolje.

Foto: Fotolia

13. Zabavno je planirati što ćete sve raditi kad djeca odrastu

Muž i ja volim planirati što ćemo sve raditi kada djeca jednog dana odu od kuće.

14. Ljubav se mijenja i tako treba biti

Nema ništa lošeg u tome što više ne osjećate iste iskre kao na počtetku veze. Normalno je da se ljubav mijenja i dugotrajna ljubav je zapravo vrlo seksi.

Foto: Dreamstime

15. Brak znači konstatan kompromis i povremenu žrtvu

Ovo je srž svega. Dvoje ljudi ne može dijeliti život uspješno ako nisu spremni davati. Nas dvoje to uvijek imamo na umu.

16. Ljubav i obaveze su dnevni izbori

Svaki dan imate mogućnost ili njegovati svoju vezu ili je zapostavljati. Priznajem da se život često umiješa, ali ovo je zapravo više način na koji vi inače razmišljate nego odluka.

Foto: Dreamstime

17. Vrijeme leti kad se zabavljate

Ovih 18 godina bilo je puno djece i obitelji i prijatelja i uspomena. Na neki način imam osjećaj kao da smo vjenčani oduvije, a u isto vrijeme ne mogu vjerovati da je prošlo već 18 godina. I jako sam zahvalna što unatoč ponekim preprekama na putu i dalje uživamo u vožnji.

18. Ono što pali kod nas neće nužno upaliti i kod drugih parova

Svaki par ima svoju dinamiku i okolnosti. Naš brak funkcionira dijelom zato što smo oboje opušteni ljudi, dijelom zbog predanosti jedno drugome, a dijelom i zbog sreće ili providnosti. Nemamo recept za sretan brak. To je nešto što svaki par mora pronaći za sebe.