Pritisnite ovu točku na tijelu i prestat ćete štucati jako brzo

Štucanje je nekontrolirano grčenje dijafragme i zna biti vrlo uporno. Osim što je neugodno, to kod nekih ljudi može izazvati mučninu i povraćanje. Zadržavanje daha, gutanje vode itd. samo su neke od metoda koje ponekad djeluju, ali najčešće ne.

Postoji metoda kojom ćete štucanje zaustaviti brzo pritiskom na određeni dio tijela. Možete izabrati između četiri lokacije.

Evo gdje se nalaze te točke:

Između nosa i usne

Pronađite središte philtruma, utora između gornje usne i nosa. Kod nekih ljudi je to izraženije više, kod drugih manje, ali svatko ga može pronaći. Pritisnite središte tog utora i gurajte u smjeru zuba i to neka traje 20 do 30 sekundi.

Foto: Dreamstime

Ispod prsne kosti

Pronađite prsnu kost, ona je duga i uska te spaja rebra. Nakon što ju pronađete pratite ju prstima prema dolje dok ne pronađete njezin kraj. Pritisnite ispod tog završetka, a pritisak neka bude u smjeru leđa. Pazite da pritisak nije prejak jer je kost krhka. Držite 20 do 30 sekundi.

Između pupka i stidne kosti

Pratite prstima liniju između pupka i stidne kosti, po sredini trbuha. Točka pritiska nalazi se u sredini te linije. Pritisnite tu točku jagodicama prstiju (ne šakom) u smjeru kralježnice i držite 20 do 30 sekundi.

Na podlaktici

Stisnite šaku i vidjet ćete dvije istaknute tetiva na unutarnjoj strani podlaktice. Na ruci blizu zgloba pojavit će se udubina, a točka pritiska nalazi se otprilike dvije širine palca prema laktu, između te dvije tetive. Pritisnite i držite 20 do 30 sekundi, piše Livestrong.

Gdje se nalaze neke od ovih točaka pritiska pogledajte u videu: