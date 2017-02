Rukopis otkriva bolest: Visoki tlak, Alzheimera, Parkinsona...

Svaki rukopis je unikatan, baš kao i otisak prsta, a iz samo nekoliko rečenica na papiru moguće je pročitati osobnost i bolesti. Tajna leži u pritisku olovke na podlogu. Ako je promjenjiv, varira od slabijeg do jačeg te je vidljiva razlika između tamnijih i svjetlijih slova. Moguće je da imate problema s visokim krvnim tlakom, pokazuje istraživanje američkog proizvođača olovaka.

Naginjete li slova malo u lijevu, a zatim u desnu stranu, to može biti znak shizofrenije. Još jedan pokazatelj ove duševne bolesti može biti i zakrivljenost slova koja se mijenja od rečenice do rečenice. To je ujedno i znak da osoba nema dobar uvid u stvarnost.

Pomoću rukopisa možemo otkriti i Alzheimerovu bolest, pogotovo ako je riječ o slovima nepravilnog i “drhtećeg” izgleda. U ovom slučaju rukopis se pogoršava s lošijim mentalnim stanjem, a pisanje s vremenom postaje sve sporije. Riječi se znatno razlikuju jedne od drugih s vidljivim trzajima na pojedinim slovima. Slično je i s Parkinsonovom bolesti koju, osim trzaja, karakteriziraju uska i zgrčena slova, a rukopis ponekad postane tako malen da ga ni sam autor ne može pročitati.

No s druge strane, sitna slova otkrivaju perfekcioniste i introvertirane pojedince koji imaju snažan fokus i koncentraciju. Mogu se pohvaliti analitičkim mozgom, visokom inteligencijom i predanosti obavljanju raznih zadataka. Praktični su i često ih muče crne misli.

Foto: Dreamstime

Rukopis može upozoriti na čak 5000 karakteristika osobnosti, a među njima je i profil realističnih osoba. Pišu rukopisom srednje veličine, a vole red i pravila, dok izbjegavaju pretjerano isticanje. Uporni su i fokusirani na ostvarivanje ciljeva. Vole kritizirati i skloni su promjenama raspoloženja. Na život gledaju bez uljepšaljavanja.

Velikim slovima većinom pišu životni optimisti i otvoreni ljudi koji vole komunikaciju i kontakt s drugima. Često nemaju problema sa samopouzdanjem i poprilično su orijentirani na druge, važan im je njihov društveni status te se vole isticati i nametati. Empatični su, no ponekad tašti. Sanjarski su orijentirani i optimisti. Iako rukopisi mogu izgledati slično, sitnice između riječi čine veliku razliku.

Zakrivljenost slova otkriva emotivnu stranu

Krivulja riječi također daje uvid u osobnost. Uspravne riječi karakteristične su za ljude kojima osjećaji ne upravljaju životom, slova usmjerena u desno otkrivaju avanturiste i ljude željne novih iskustava. Ako slova naginju u lijevo, riječ je o osobi koja najviše cijeni svoj mir.

Nestrpljivi pišu brzo, organizirani sporim tempom

Ako ne volite odugovlačenje i gubitak vremena, vrlo je vjerojatno da pišete poprilično brzo. No ako vam se ipak nigdje ne žuri s pisanjem, moguće je da vjerujete u sebe i svoje sposobnosti, dobro ste organizirani i svaki posao završavate u roku.

Foto: 123RF

Pesimisti se potpisuju ispod crte, a hrabri vole neobične potpise

Potpis ispod crte označava pesimističnu osobu, a ako lebdi iznad linije, u pitanju je optimist. Slova u potpisu puno veća od onih u ostatku teksta upućuju na ambicioznu i vrlo sposobnu osobu koja želi da je vide i čuju. Iako su takve osobe otvorene, često zapravo prikrivaju nesigurnost i nemaju puno samopouzdanja. Manji potpis karakterističan je za sramežljive.

Kreativci i analitičari različito pišu

Ljudi čija su slova razdvojena u riječima su kreativni, inteligentni i umjetnički tipovi koje u životu vodi intuicija. Spojena slova karakteristična su za ljude koji odlično analiziraju, promišljeno donose odluke i svemu pristupaju logikom.

Pisanje na papiru pomaže kod pamćenja

Istraživanja pokazuju da je pisanje na papiru puno bolji način učenja nego tipkanje bilješki na računalu. Studenti koji uče čitajući pisane riječi postižu puno bolje rezultate, za razliku od kolega koji su ispite pripremali pomoću digitalnih bilješki, tvrde američki znanstvenici sa Sveučilišta Princeton i dodaju da na ovaj način lakše dolazimo do novih ideja.

Tajanstveni ljudi ‘švrljaju’ ili pišu nečitko

Ima li osoba nečitak rukopis, ali se i nerazumljivo potpisuje, namjerno se želi prikazati tajanstvenom i ne želi da drugi znaju što misli. Šiljasta slova upućuju na vrlo inteligentnu i znatiželjnu osobu, a okrugla na kreativce.