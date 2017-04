Šala iz 1996. koja je zgrozila SAD: Ali, smiju joj se i danas...

Jedna od pošalica o kojoj će se pričati jako dugo, posebno u SAD-u, je ona iz 1996. godine kada je restoran brze hrane Taco Bell platio oglase preko cijelih stranica u sedam vodećih novina. U njima su 1. aprila napisali kako su kupili simbol američke slobode - Liberty Bell (zvono slobode) i da će naziv svoje tvrtke promijeniti u Taco Liberty Bell. Prodaju tog simbola objasnili su potrebom da se dug zemlje smanji.

Foto: Wikimedia

Amerikanci su nasjeli, i to na desetke tisuća njih. Ljutito su zvali i Taco Bell Nacionalni povijesni park buneći se protiv toga. Šala je dosegla vrhunac kada su od tajnika za odnose s javnošću Bijele kuće zatražili objašnjenje. Mike McCurry se nesvakidašnje snašao i rekao da su prodali i Linkolnov memorijalni centar i to tvrtki Ford Motor Co. te da će ga preimenovati u Ford Lincoln Mercury Memorial.

Tek popodne tog 1. aprila strasti su se smirile jer je svima postalo jasno da se radi o šali. Lanac restorana brze hrane je tim potezom dobio nesvakidašnju reklamu. David Paine, osnivač PR agencije, koja je bila uključena u stvaranje ove šale, kasnije je rekao da je to najuspješniji projekt na kojem je ikada radio.

Trošak cijele kampanje bio je samo 300.000 dolara, a publicitet koji je Taco Bell dobio vrijedi više od 25 milijuna dolara. Prodaja hrane u restoranima im je u samo dva dana porasla za više od milijun dolara.