Žene luduju za ovakvim donjim rubljem - muškarcima nije lako

Kako bi dodatno privukle pažnju muškaraca, žene u Aziji sve više kupuju grudnjake s umjetnim bradavicama i gaćice koje imaju oblik venerinog brijega, odnosto stvaraju iluziju kao da im se odjeća uvukla u spolovilo. Čak dolaze u raznim bojama kože, tako da sve izgleda što vjernije originalu.

Mnoge od njih se fotkaju u takvom rublju pa svoja umjetno stvorena intimna područja objavljuju na društvenim mrežama. Muškarcima nije lako. Koliko god se neki borili protiv toga, oči im jednostavno otkazuju poslušnost i pogled im se "zalijepi" tamo gdje ne treba.

Evo kako to izgleda:

Neke žene kažu kako im ovakvo donje rublje pomaže da se osjećaju seksipilnije.

Muškarci ostaju iznenađeni kada završe u krevetu s nekom od ovih žena pa one počnu skidati sve umetke sa sebe.

Što sve ljudima neće pasti na pamet.

Društvene mreže su preplavljene sličnim fotkama.

Fake Camel Toe Underwear is Apparently a Fashion Trend in Asia via /r/WTF https://t.co/iAumIbmn1u pic.twitter.com/wndU4OGYIn