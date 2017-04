Znojite li se po noći? To može biti simptom upale ili štitnjače

Noćno znojenje može biti simptom vrlo ozbiljnih bolesti, ali i znak da vam je jednostavno pretoplo, pogotovo tijekom ljetnih večeri.

- Zato uvijek prvo treba eliminirati tu mogućnost. Razmislite da se niste pretoplo odjenuli, pokrili predebelim pokrivačem ili prozračili sobu prije spavanja. Druga mogućnost je da ste ružno sanjali pa je riječ o reakciji - kaže dr. Ivica Cvetković, specijalist obiteljske medicine iz Samobora.



Postoji još nekoliko mogućih uzroka noćnog znojenja koji nisu opasni, no važno je da znate prepoznati o čemu se radi.

- Ljudi koji boluju od određenih bolesti, kao što je dijabetes, pogotovo ako se liječe hipoglikemičkim sredstvima, tabletama i inzulinom, mogu se probuditi usred noći sa simptomima naglog pada šećera u krvi.

Većina njih vjerojatno zna da je upravo znojenje jedan od simptoma hipoglikemije te da brzo trebaju pojesti nešto slatko - pojašnjava naš sugovornik. I perimenopauza i menopauza, dodaje, mogu biti razdoblja tijekom kojih žene imaju problema s noćnim znojenjem. U pravilu, kad se odredi nadomjesna hormonalna terapija, problemi najčešće prestaju. Jedan od uzroka može biti i apneja, prekid disanja u snu, pri čemu pomaže dodavanje jastuka.

- Uzrok noćnog znojenja može biti i idiopatska hiperhidroza, poremećaj žlijezda kod kojega se javlja pretjerano lučenje znoja, koja može imati i emocionalni uzrok, ali mogu je uzrokovati i neki lijekovi, primjerice antidepresivi - ističe dr. Cvetković.

Dodaje kako se tim benignim uzrocima, kod kojih nije u pitanju bolest, mogu dodati i oni kod kojih uzrok je bolest, ali je riječ o manje opasnim stanjima. Noćno znojenje mogu izazvati i infekcije, od obične viroze, gripe pa do bakterijskih upala grla ili pluća. O težini problema i općenitom stanju organizma ovisi hoće li netko zatražiti pomoć.



- To su one bolesti za koje su nam bake znale reći da legnemo i dobro se pokrijemo kako bismo se oznojili i izbacili otrove iz tijela, i to treba poslušati ako nema temperature.



U slučaju kad osoba ima temperaturu nikako se ne smije dodatno utopljavati, nego treba skidati temperaturu - zaključuje Cvetković. Akutne, ali ne i banalne bolesti koje još mogu biti uzrok noćnog znojenja su tuberkuloza, AIDS ili hepatitis.

Podignite jastuk

Pretile osobe mogu imati problema i zbog vraćanja kiseline u želudac dok spavaju, što često prati i znojenje, pogotovo ako leže na ravnoj podlozi. Često si značajno možemo pomoći podizanjem uzglavlja s više jastuka te manje obilnim i masnim obrocima, pogotovo navečer.

Lavanda će smiriti, a kadulja spriječiti prekomjerno znojenje

Najčešće se susrećem s noćnim znojenjem, tj. valunzima kod ženskog klimakterija. U takvim slučajevima preporučujem čajnu mješavinu od lavande, kadulje, melise, hmelja, crvene djeteline i vrkute, savjetuje Maja Žalac, fitoterapeutkinja iz ljekarne Prirodni kutak.



Znojenje se ponavlja?

- Dodatno pojačavam s biljnim kapima od valerijane, koja odlično smiruje, pa može biti djelotvorna i kod noćnog znojenja uzrokovanog stresom. Mogu pomoći i umirujuće kupke s lavandom prije spavanja, te krema s kaduljom, koja na prirodan način sprečava prekomjerno znojenje - govori Žalac. Najbolje je, dodaje, otkriti uzrok, pa onda liječiti posljedicu, kad god je to moguće, na prirodan način. Prirodni lijekovi, pritom, nisu zamjena za one koje propiše liječnik, nego mogu biti korisna pomoć u terapiji.

Uzrok noćnog znojenja mogu biti i ozbiljne bolesti.

- Ako se noćno znojenje ponavlja, a ne radi se o tome da vam je samo pretoplo, dobro je posavjetovati se s liječnikom o mogućim uzrocima, a on će provjeriti i ostale simptome. Možete obaviti i glavne pretrage koje će uputiti na problem ili eliminirati ostale - provjera krvnog tlaka, EKG i spirometrija - kaže dr. Cvetković.

