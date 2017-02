Bila na vlasti samo devet dana. Zašto? Pa... ostala je bez glave

Mlada Jane skončala je svoj život u dobi od samo 16 godina. Odrubljena joj je glava. Morala se tada smatrati sretnom jer njezina rođakinja, nova engleska kraljica Marija Tudor poznata kao Krvava Mary, odlučila poštedjeti nesretnu djevojku publike. Dopustila joj je smaknuće u privatnim prostorima londonskog Towera.

Sirota Jane bila je primjer djevojke koja je kao članica kraljevske obitelji igrom slučaja ili bolje rečeno zlom srećom došla na prijestolja a vlast joj nije donijela ništa dobro - samo smrt. Bila je još jedna u nizu tragičnih likova koje su stradale zbog tuđih ambicija i planova.

Na prijestolje je došla nakon što ju je svojom nasljednicom u oporuci proglasio engleski kralj Edward VI. koji je umro u dobi od 15 godina. S prijestolja je svrgnula Marija Tudor polusestra pokojnog kralja. Zatvorena je u londonskom Toweru i čekala je smaknuće. Ona i njen mladi suprug lord Guilford Dudley smaknuti su na današnji dan 1554.

Majka je željela očvrsnuti - batinama

Jane je inače bila unuka sestre Henrika VIII. dugogodišnjem engleskog kralja koji je najviše poznat po tome što je imao osam supruga i što se odvojio od Pape i prešao na protestantizam (to je napravio kako bi se mogao oženiti drugom ženom koju je na kraju smaknuo). Sebe je proglasio poglavarom nove Crkve u Engleskoj

Majka nesretne Jane bila je dominantna žena koja je smatrala da je njezina kći previše nježna te ju je željela učvrstiti redovitim batinama. Jane se stoga okrenula knjigama i edukaciji. Bila je jedna od najobrazovanijih žena svoga doba. Jane je na čuđenje mnogih preferirala knjige od zabava i prezirala je svoj strogi i surovi odgoj koji je, doduše, bio tipičan za to doba. Govorila je latinski, grčki, talijanski i hebrejski jezik. Postala je i bila predana protestantkinja.

John Dudley, prvi vojvoda od Northumberlanda i jedan od utjecajnijih plemića u to vrijeme znajući da je velika mogućnost da Jane dođe na prijestolje odlučio je spojiti sa svojim najmlađim sinom Guilfordom. Oženili su se, a John Dudley se nadao da će pomoću njega kontrolirati Jane kada postane kraljica i tako vladati zemljom.

Ona i muž bili bi idealni vladari

Jane se nije željela udavati, no nije imala izbora. Majka ju je prisilila. Ona i mladoženja su se na početku dogovorili da će živjeti više kao ''brat i sestra'' nego kao muž i žena. Mladi Guilford je na prvi pogled bio arogantan i razmažen, raskalašeni pijanac koji je cijelo vrijeme provodio u krčmi kartajući sa društvom no kada su se bolje upoznali Jane je shvatila da je njezin suprug inteligentan i iskusan mladić koji ne želi biti marioneta svome ocu. Ubrzo su se i jako zavoljeli.

Zapravo, ovi supružnici bili su savršeni par za vođenje države. Ona je imala potrebno znanje, a on iskustvo.

Iako je njezina vladavina trajala tek devet dana ona je uz pomoć supruga sve svoje zamisli sproveli u djelo i napravila velike stvari za zemlju.

Sazvali su parlament kako bi ukinuli zakone označavanja prosjaka užarenim željezom, a umjesto toga vratili su zemlju i posjede, koje je Henry VIII. oteo samostanima i dodijelio plemićima, na neograničeno korištenje naroda.

Planirali su osnovati škole za djecu siromašnih u kojima ne bi bilo batina već bi se radilo s brigom i pažnjom. Oslobodila je sve trenutne zatvorenike i počela kovati pravi srebrni šiling sa svojim likom. Poklonila je većinu svojih haljina da ''ugrije jadne i obuče neutješne.''

U trenutku proglašenja Jane kraljicom, Edwardova polusestra i prva po zakonskoj nasljednoj liniji, katolkinja i u narodu mnogo popularnija Marija pobjegla je i skupila vojsku od 20.000 ljudi, umarširala u London i svrgnula Jane sa trona. Nakon što je preuzela prijestolje Marija I. je Jane pustila na slobodu jer je smatrala da je ova krunu preuzela pod prisilom svoga oca te vojvode od Northumberlanda, te joj je ponudila da se preobrati na katolicizam što je ova odbila.

Da se odrekla vjere možda bi je poštedjeli

No, uskoro dolazi do protestantske pobune koja je Jane željela vratiti na prijestolje što je gorljivu katolkinju Mariju I. natjeralo da supružnike prvo zatoči u London Tower te ubrzo i pogubi dana na današnji dan 1554. godine.

Namještena im je već klasična optužba o uroti protiv krune i države, pa su, praktički bez suđenja i prava na obranu, smaknuti kao veleizdajnici.

Kako se Jane nije htjela preobratiti na katoličanstvo kapelan John Feckenham posjetio je i pokušao joj "spasiti dušu''. No ona je ali do samog kraja ostala vjerna protestantkinja. Unatoč tome, kapelana je cijenila i dopustila mu da je otprati do stratišta.

Krvnika je zamolila za oprost i platila mu uz poruku ''Molim da me otpremite brzo na onaj svijet.'' Zatim si je zavezala povez oko očiju. Nije uspjela pronaći drveni blok na koji je trebala nasloniti glavu te je mašući rukama po zraku uz suze u očima govorila ''Što da učinim ? Gdje je ? Gdje je ?'' Kapelan joj je zatim položio ruke na drvo i ona je spustila glavu izgovarajući pritom zadnje riječi "Gospodine, u tvoje ruke predajem svoju dušu."

Marijina mlađa polusestra Elizabeta I. koja ju je naslijedila i postala najslavnija britanska vladarica u povijesti dokinula je sve odluke koje je donijela omražena starija sestra, pa je tako i posthumno rehabilitirala Jane Gray i dala joj ostatke pokopati uz sve državničke počasti.