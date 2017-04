'Dajte mi za put po svijetu': Turisti bez srama prose novac

Siromaštvo, bolest, puko preživljavanje...to su samo neki od razloga koji ljude natjeraju da mole za novac. No, u jugoistočnoj Aziji sve je više dobro situiranih zapadnjaka koji sjede na ulicama i trgovima tražeći od prolaznika novac za svoja putovanja.

Lokalno stanovništvo je bijesno jer, kako kažu, turisti uzimaju novac od onih kojima je uistinu potreban, a sve samo kako bi financirali svoj luksuzni stil života, piše Daily Mail.

- Putujem Azijom bez novac. Molim vas podržite moj put, samo su neke od poruka koje u rukama drže ovi "prosjaci".

Rising trend of Falang begging in #Bangkok #Thailand.Today at Chitlom-Siam Skywalk. Lost money on girls/bar/what? RT pic.twitter.com/evW9HD9HE7 — Solo Traveller ✈ (@ImSoloTraveller) 19. siječnja 2016.

'Zašto turisti misle da je to normalno'?

I dok neki mole za novac ne nudeći ništa zauzvrat, drugi do njega pokušavaju doći prodajom fotografija ili svirkom na ulici. U Singapuru, primjerice, na taj način čak krše i zakon jer dopuštenje za izvođenje performansa ili prodaju na ulici imaju samo oni s valjanom radnom vizom.

- Vrlo je čudno ljude tražiti novac za putovanja. Također, niti prodaja stvari na ulici ili prosjačenje nije nešto što se ovdje previše poštuje. Ljudi to ovdje rade stvarno iz krajnje nužde, kako bi kupili hranu ili platili školovanje za djecu, kaže Maisarah Abu Samah iz Singapura.

Louisa iz Malezije smatra da problem leži u tome što turisti često smatraju da se u "egzotičnim zemljama" mogu ponašati kako god hoće:

- Upitala bih ih zašto misle da je takvo ponašanje u Aziji normalno? Zašto to ne čine i kod kuće?

Sličan se trend preselio i na internet gdje se za novac moli iz naslonjača i to putem stranica za grupno financiranje, tzv. crowdfunding. One najčešće služe raznim inovatorima koji za svoje koncepte i ideje pokušavaju skupiti sredstva no sad su ih počeli koristiti i putnici oko svijeta. Svi oni, i putnici i novatori, novac skupljaju na legitiman način jer Indiegogo i služi financiranju raznih projekata pa makar to bilo i nečije putovanje, koliko god čudno zvučalo.

Kći Dorice Nikolić 'prosila' za put u Indiju

Takav koncept nije stran ni u našim krajevima jer putem jedne od najpoznatijih Crowdfunding stranica Indiegogo, novac za put u Indiji pokušali su skupiti Zagrepčani Sanjin Kaštelan i Jelena Iva Nikolić.

Fotograf i stilistica hrane, inače kći političarke Dorice Nikolić, objavili su video u kojem otkrivaju kako su Indiju već posjetili, ali to iskustvo žele ponoviti.

- Želimo pokazati ljudima kako je tamo prekrasno. Ljudi su puni predrasuda o Indiji i mi to želimo promijeniti. Tamo ljudi plešu, uvijek nešto slave, svaki dan je proslava...bilo bi šteta ljudima ne pokazati te ljude i njihove običaje jer sve je tako bogato i puno boja, kažu Sanjin i Jelena uz obećanje kako će svaki tjedan na internet stavljati nove materijale.

Kampanjom "Dream of India" zatražili su donacije od oko 10.000 dolara. Cijela stvar je propala jer skupili su tek 60 dolara koje im je, prema podacima Indiegogoa, uplatilo ukupno troje ljudi,