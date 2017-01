Dobrović: 'Nećemo mijenjati Zakon o privatizaciji INA-e'

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović u srijedu je u Hrvatskom saboru na zatvorenoj sjednici upoznao članove Odbora za europske poslove s postupkom koji je Europska komisija pokrenula protiv Republike Hrvatske zbog Zakona o privatizaciji INA-e. Kazao im je kako Vlada kreće u razgovore s Komisijom, a najavio je i kako će se slijedeći tjedan sastati s europskim povjerenikom. Odlučeno je da Hrvatska trenutno neće mijenjati Zakon o privatizaciji INA-e, a u tome je dobio i podršku saborskog Odbora.

- Važna nova okolnost je činjenica da smo krenuli u proces razgovora i otkupa MOL-ovog udjela u INA-i - poručio je ministar Dobrović dodavši kako Vlada misli da su valjani argumenti da se može pričekati s promjenama Zakona.

- Mi ćemo pripremiti naše stajalište, argumentirati ga i mislim da se to može uzeti u obzir. Ne mora nužno Komisija slati to na sud, bitna je kvaliteta pripreme i razgovora - rekao je Dobrović.

Predsjednik Odbora, HDZ- ov Domagoj ivan Milošević istaknuo je kako je Odbor dao jednoglasnu podršku Vladi.

- Dali smo jednoglasnu podršku Vladi da pred Komisijom obrazloži zašto u ovom trenutku ne bismo mijenjali Zakon o privatizaciji INA- e i vjerujemo da će Komisija prepoznati i važnost energetskog sektora i trenutne okolnosti koje znamo kakve su kada je u pitanju INA i hrvatska energetska pozicija - rekao je Milošević.

Istaknuo je kako Odbor smatra da bi izmjena Zakona sada oslabila pregovaračku poziciju Hrvatske vezanu uz plan povratka INA-e.

Potpredsjednik Odbora, SDP-ov Tomislav Saucha također je istaknuo kako su Vladi dali podršku da brani strateške interese Republike Hrvatske, a to je da se ne mijenja Zakon o privatizaciji INA-e.

No, iako podršku daju, SDP-ovci ističu kako na Odboru nije bilo jasno prezentirano koja je točno pozicija Vlade, na koji način Vlada želi doskočiti ovoj situaciji i s kojim hodogramom aktivnosti.

- Taj rok nažalost ističe za dva tjedna i po tom pitanju se hitno treba početi raditi. Po nama je jedna opcija da se s Europskom komisijom pokuša postići jedan politički dogovor o opravdanosti i održivosti ovog zakona jer on nije samo u interesu RH, nego i energetski interes jednog velikog dijela Europe. To je bio stav svih prijašnjih vlada, a nadam se da će to biti i stav ove Vlade - rekao je Saucha.

- Ono što smo danas ovdje čuli nije bilo baš najbolje pripremljeno, a mi mislimo da se to najbolje može riješiti direktnim razgovorom s nadležnima u Komisiji, s predsjednikom Komisije. Pitanje je i kako je baš sada došlo do tog pokretanja postupka, o tome treba razgovarati i mislim da nikada nećemo dobiti odgovor, a možemo nagađati. Mi smo do sad uvijek argumentirali da je to jedan strateški Zakon koji ima širi interes od samo onog za RH i vjerujemo da će s takvim argumentima Vlada moći uvjeriti Bruxelles da ovakav Zakon treba ostati u ovom obliku- kaže Suacha objasnivši što bi se dogodilo u slučaju izmjene Zakona.

- Mi gubimo pravo veta i kontrole, ne možemo više odlučivati kome će se dionice prodati i u tom slučaju bilo koja kompanija i pravna osoba može kupiti te dionice- rekao je dodavši kako je znakovito da se baš sad u trenutku kad Hrvatska razmišlja o otkupu MOL- ovih dionica traži izmjena Zakona i to u vrlo kratkim rokovima.

- Taj postupak oko povrede prava EU nije ništa tako strašno, dramatično i neubičajeno, to se dešava stalno, skoro sve države EU su se u nekom trenu našle pred EU sudom i mi se moramo znati s time nositi, a ako dođe do postupka, trebamo se znati braniti i argumentirati važnost tog zakona za EH i cijelu EU - poručio je Saucha.

I Joško Klisović (SDP) istaknuo je kako su dobili informaciju da Vlada planira tražiti odgodu stupanja na snagu predviđenog roka.

- Nismo dobili jasno prezentiran stav Vlade na koji način misli doskočiti trenutnoj situaciji. U slučaju da se pokrene postupak protiv nas, koje će pozicije braniti na sudu, odnosno, samo smo doznali da Vlada planira tražiti svojevrsnu odgodu stupanja na snagu ovog roka - rekao je Klisović ponovivši kako ipak Vlada ima njihovu podršku u pokretanju razgovora.