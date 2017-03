Majka i sin su u vezi: 'Baš me briga, on je ljubav mog života'

Majka i sin ludo su se zaljubili nakon što su se po prvi put sreli nakon 18 godina. No za njihovu romansu vlasti nisu imale milosti pa je bizarni par osuđen na tri godine uvjetne kazne zbog počinjenog incesta, javlja Daily Mail.

Monica Mares (37) i njezin sin Caleb Peterson (20) iz Clovisa, u New Mexicu, uhićeni su u veljači 2016. godine nakon što je jedan od susjeda prijavio policiji incestuoznu vezu.

Par je, nakon što su priznali krivnju, pristao na nagodbu odnosno na tri godine uvjetne kazne, od čega će polovicu vremena biti pod nadzorom vlasti. Također, godinu i pol dana moraju biti razdvojeni. Osim toga, Monica je izgubila skrbništvo nad svojih devetero djece. Nije poznato tko će o njima sada brinuti.

"Ništa nam neće stati na put"

Par je u kolovozu prošle godine, prije nego je čuo presudu, jasno dao do znanja da ništa neće stati na put njihovoj ljubavi.

"On je ljubav mog života i ne želim ga izgubiti. Moja djeca ga vole. Ništa ne može stati između nas, ni sud ni zatvor, apsolutno ništa. Moram biti s njim. Kad izađem iz zatvora, preselit ćemo se u Clovis u Kaliforniji, gdje je naša veza dopuštena", kazala je Monica u intervjuu za Daily Mail Online. Incest se smatra kaznenim djelom u svih 50 saveznih država, ali kazna varira od države do države.

Monica je sa samo 16 godina rodila Caleba i dala ga na posvajanje. Obitelj koja ga je posvojila dala mu je ime Carlos. Par je ponovno stupio u kontakt nakon 18 godina i vrlo brzo se zaljubio, a nedugo nakon prvog susreta stupili su u seksualne odnose.

Foto: Screenshot

"Bila je to ljubav na prvi pogled"

"Bila sam iznimno sretna i uzbuđena kad sam prvi put vidjela sina. I on je plakao od sreće, čvrsto me zagrlio. Bila je to gotovo ljubav na prvi pogled, no u početku je to bila samo majčinska ljubav", ispričala je Monica.

Iako su na početku zajedničkog života bili samo majka i sin, Monica je ubrzo počela, kako je rekla, gajiti lude osjećaje prema Calebu.

"Bio je netko nov u mom životu. Zaljubila sam se. Rekla sam mu: Žao mi je, ne znam kako ćeš reagirati, ja sam ti majka i ti si moj sin, ali volim te", kazala je.

"On mi je odgovorio: I ja isto osjećam prema tebi. Bilo me strah priznati", kazala je Monica dodajući da je Caleb nešto najbolje što joj se dogodilo u zadnjih 19 godina te da želi s njim provesti ostatak života.

"Nikad je nisam gledao kao majku"

"Nikad je nisam gledao kao majku niti sam ikad pomislio da sam lud jer je volim. Bilo je to više kao da sam izašao u klub i upoznao nekog novog. Činilo se posve normalnim. U cijelom svom životu nisam nikad ništa dobio, i najednom se ona pojavila, bila je spremna učiniti bilo što da me usreći. Jednostavno sam se zaljubio", kazao je Caleb i dodao kako je on prvi dao do znanja majci da je voli.

Monica je kazala kako je svjesna da bi zbog veze sa sinom mogla izgubiti skrbništvo nad ostalom djecom i završiti u zatvoru, no par je odlučio da će se boriti za svoju ljubav.

Par je ispočetka vodio mira život u Monicinoj kući, zajedno s dvoje njene najmlađe djece. Vezu su skrivali od javnosti. Monicin sin je čak Caleba nazivao ocem. No idilu je pokvario dolazak policije koju je pozvao jedan od susjeda.

"Ako moram birati, biram Caleba, neka mi uzmu djecu"

"Ako me žele staviti iza rešetki zbog ljubavi, neka me stave. Nitko nas ne može razdvojiti. Ja ga stvarno volim", kazala je Monica.

"Ako moram birati između ostale djece i Caleba, onda biram njega", dodaje.

"Nikada nisam pomislio da bi se mogli naći u problemima zbog naše veze. Oboje smo odrasli ljudi i donosimo sami odluke", kazao je Caleb koji zbog veze s majkom nije imao samo problema sa zakonom, nego je naišao i na osude prijatelja, susjeda i šire zajednice. Na ulici ga napadaju i prijete mu smrću.

Foto: Screenshot

"Naišao sam na mnogo negativnih komentara na društvenim mrežama, ljudi našu vezu nazivaju odvratnom i gadljivom, ali mene to nimalo ne dira. Da su na mom mjestu, ne bi tako reagirali", kazao je Caleb koji priznaje da se nekad pita je li mogao drugačije napraviti neke stvari, kako ne bi povrijedio svoju obitelj.