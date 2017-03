"Moj otac je ubio njenu majku, a danas smo dobre prijateljice"

Kada je Amanda Wrights (41) iz Engleske imala samo četiri godine obiteljski prijatelj John Dickinson joj je zadavio majku Sarah (25). Ubio ju je pred Amandinim očima, a potom je pokušao prikriti tragove pa je zapalio požar. Počeo je daviti i djevojčicu, ali ju je spasio lokalni mljekar koji je čuo njen vrisak i ušao u kuću.

Ubojica je uhvaćen i osuđen na dvije doživotne kazne zatvora. Amanda je provela osam tjedana u bolnici zbog opeklina, prenosi Mirror.

Kćer od Johna Dickinsona, Liz Killingworth, je išla u školu s Amandom u gradu Stevenage. Njih dvije se nisu vidjele godinama, a odlučile su se sastati kako bi ostavile prošlost i bolne uspomene za sobom. Od tragedije nisu progovorile ni riječi jedna s drugom. Tvrde da su obje bile iznimno nervozne.

Liz je imala grižnju savjesti sve ove godine

Liz kaže da se sve ove godine osjećala kao da ima "prljavu krv", da je ljudi osuđuju i gledaju drugačije zbog očevih djela.

- Bila sam nervozna, ali kad sam vidjela da se Amanda smije, sve je prošlo. Zagrlila me. Kad sam osjetila njene ruke oko sebe znala sam da me prihvatila. Odmah sam briznula u plač i rekla koliko mi je žao zbog svega. Cijeli život sam nosila taj teret, a ona je rekla da nije moja krivica - ispričala je Liz.

- Osjećala sam se kao na nekom čudno spoju na slijepo. Bilo me strah da ne potaknem neka grozna sjećanja, ali kad sam je vidjela, izgledala je tako dobrodušno. Smješkala se. Odmah sam osjetila povezanost i opustila se.

Liz je imala samo godinu dana kad se ubojica John razveo od njene majke. Ona s njim do danas nikad nije imala nikakav kontakt s njim. Zadnji put ga je vidjela u zatvoru kad je imala sedam godina.

- Baka i djed su me poveli u zatvor da vidim oca. On me htio zagrliti, a ja nisam htjela imati ništa s tim čudnim strancem. Sjećam se da je imao male oči, veliki nos i brkove. Nisam znala zbog čega je u zatvoru, ali znala sam da je napravio nešto loše - priča Liz.

- Kad sam imala 12 godina, vidjela sam Amandu u školskoj svlačionici. Vidjela sam da joj noge pune ožiljaka od opekotina. Ta me scena proganja dan danas. Nisam znala što bih rekla. Bilo me sram, samo sam otišla - dodala je. Dvije godine kasnije Liz i njena obitelj su se odselili iz grada.

Amanda je napisala knjigu o tragičnom djetinjstvu

Amanda je nedavno napisala knjigu u kojoj opisuje svoje djetinjstvo. Ta knjiga je dospjela u Lizine ruke, a nakon čitanja, tvrdi, morala je kontaktirati Amandu premda ju je bilo strah da će je mrziti. Potražila ju je na Facebooku i počele su se dopisivati. Uskoro su se i dogovorile za prvi susret.

- Prijateljstvo s njom mi je pomoglo da se lakše suočim s nekim stvarima i prebrodim depresiju. Vidim da je Amanda izrasla u krasnu ženu s predivnom obitelji i da je sretna. To i mene čini jako sretnom - rekla je Liz.