Novi dokumenti CIA-a otkrili tajne Titove vagone za Brijune

Specijalni željeznički vagon stigao je u Vodnjan s pošiljkom stvari kojima su posljednja destinacija Brijuni.

Stvari su na kamione ukrcavali ljudi iz odjela Titove straže te su poslane u Fažanu gdje su utovarene na brodove za Brijune.

Napisao je to agent američke CIA-e u travnju 1951.

Taj dokument, čiji su dijelovi zacrnjeni, tako da se ne vidi što se točno ukrcavalo u kamione i tko je dojavio da su tajni Titovi vagoni stigli u Vodnjan, samo je dio nedavno objavljene velike zbirke dokumenata CIA-e s koje je nakon više od 60 godina skinuta oznaka tajnosti.

- Velika motorna jedrilica sad dva puta dnevno plovi između Fažane i Brijuna sa stvarima koje su stigle vagaonom - napisao je američki agent.

Agent za svakog radnika

Zabilježili su i kako je Tita na Brijunima “posjetila nepoznata osoba koja je stigla u neidentificiranom avionu na aerodrom u Puli”. Pratili su i Titova putovanja vlakom.

- Kad Tito putuje posebnim vlakom, agenti posebnog ogranka prometne UDB-e stoje pokraj svakog zaposlenika željeznice na trasi, od skretničara koji prebacuje tračnice do ostalih - zapazili su ih CIA-ini agenti.

Osim što su pomno pratili Tita na ljetovanju, agenti CIA-e znali su koliko radioaparata ima u u Karlovcu, što kradu radnici u zagrebačkim tvornicama, kako se u birtijama uhićuju ljudi koje se šalje na prisilni rad...

- U Karlovcu nema gradskog prijevoza. Vladini radnici voze se kamionima. U gradu postoje samo tri privatna automobila, vintage modela iz 1935. godine. Vlada ima dva Chevroleta iz 1951. s četvero vrata za službenu upotrebu. Taksiji su oporezivanjem izbačeni iz upotrebe. Tu je jedan vatrogasni kamion koji je u OK stanju i ima benzinski motor - napisao je agent u kolovozu 1953.

Isti špijun napisao je i bilješku o broju radioaparata na području Ozlja.

Ne žele ići u zadruge

- Na ovom području postoje samo četiri radija. Dva vlasnika su planirala prodati svoje zbog visokih poreza. Svi oni slušali su ‘Voice of America’ kad su to mogli i svima se sviđa ovaj program. Oni svoje mišljenje o komunizmu, Titu i ‘Voice of America’ iznose samo s bliskim prijateljima i susjedima, i to rade u velikoj tajnosti. Ovi su ljudi odbili raditi u zadrugama koje je osnovala vlada jer žele zadržati samostalnost. Zadovoljni su svojim trenutačnim standardom života i smatraju da se malo toga može učiniti kako bi im se taj standard podigao. Većina ih je apatična kad je riječ o planiranju njihove osobne ili budućnosti njihove djece - javio je agent.

Na području Zagreba pomno su izvještavali o stanju u tvornicama.

- Radnici u radionici željezničkih vozila smatraju kako su prevareni jer nisu dobili plaće i nadnice u punoj visini utvrđenoj planom i proračunom. Odjelom koji isplaćuje plaće radnicima upravljaju ljudi koje financira partija i kupuju skupe automobile višim direktorima tvrtke. Nedavno su glavni direkot i njegov pomoćnik dobili američki auto financiran iz tog odjela. Radnici su svjesni što se događa, ali ih je strah išta reći zbog nazočnosti mnogih agenata UDB-e među njima. Zbog ovakavog način ophođenja prema radnicima, radnici su odlučili krasti alate, rezervne dijelove i ostale stvari iz tvornice te ih kasnije prodavati na crnom tržištu. Svi kradu zbog malih plaća i nadnica - napisao je američki agent u bilješci iz svibnja 1955.

Veći broj nedavno objavljenih tajnih dokumenata bavi se i prisilnim radom.

Hapsi i vozi na Kajzericu

- Procedura okupljanja: Milicija je okružila birtiju i zabranila ljudima da izlaze. Vojska i UDB-a u civilima ulazi unutra te traže da svi pokažu svoje dokumente. Oni koji su bili zaposleni u vladi i na važnim industrijskim radnim mjestima odmah su pušteni. Druge su izveli iz birtije i uveli u kamione koji su ih odvezli u radni logor na Kajzerici, zagrebačkom naselju u blizini rijeke Save. Ondje su smješteni u vojarnu i dano im je da rade na velikom poljoprivrednom projektu - piše u bilješci iz 1949. Objavljen je i strogo povjerljivi dokument CIA-e od 25. travnja 1951. godine koji ima naslov “trenutne aktivnosti Ante Pavelića”. - Pavelić pokušava osnovati svoje vojne snage. Naredio je da se pripreme liste bivšeg hrvatskog vojnog osoblja. Pavelić je uvjeren da je rat između zapadnih sila i Sovjetskog Saveza neizbježan. Smatra da će u ovom ratu zapadne zemlje, predvođene SAD-om, trebati sve antikomunističke snage, naročito one koje imaju vojno iskustvo. Vjeruje da će porazom komunizma moći ponovno vratiti nezavisnu Hrvatsku - piše u dokumentima.

