Otac zagrlio vozača koji mu je automobilom ubio sina (9)...

Karl Sisson zagrlio je vozača koji mu je usmrtio sina (9). Okupljeni kažu kako je prizor bio vrlo emocionalan i kako je Karl tim činom htio pokazati da je vozaču oprostio.

Josiah Sisson je na Badnjak s obiteljskim prijateljima gledao božićna svjetla na križanju ulica u Springwoodu u Australiji. Na njega je naletio automobilom Adrian Murray (24). Dječak je završio u bolnici gdje je umro u utorak. Obitelj dječaka je rekla kako je spremna oprostiti Adrianu. Sreli su se na misi u crkvi. Pastor Peter Field je medijima ispričao kako je Murray na kraju mise vidio Karla te kako su se zagrlili. Fotografije su objavljene na Twitteru, a i pod njih piše: "Snaga oprosta".

Murray je u četvrtak optužen za opasnu vožnju koja je izazvala smrt dječaka, a očekuje se da će mu uskoro početi suđenje, piše News.com.au.

Photo of the power of forgiveness: the father of a little boy killed on xmas night holds the driver accused of killing him @7NewsQueensland pic.twitter.com/sZR9orO7zW