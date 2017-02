Otkriće kakvom se nisu nadali: Misteriozni tuneli u Đakovu...

Foto: Maja Muskic/Glas Slvonije

Već godinama Đakovčani slute da im se glavni gradski trg J.J. Strossmayera nalazi nad podzemnim tunelima i tajnim prolazima koji su izgrađeni tko zna kada. Naime, unazad par godina na različitim lokacijama u centru grada dolazilo je do neobjašnjivih urušenja tla. Na dnu nastalih rupa vidjeli su se redovi zidane crvene cigle i čuo se žubor vode.

Neki povjesničari tvrde da se radi tunelima izgrađenim u vrijeme Turaka, a drugi tvrde da je to zapravo kanalizacija izgrađena u vrijeme kada je građena i đakovačka katedrala, a kada je bilo problema sa podzemnim i slivnim vodama.

Nikada grad Đakovo nije smatrao za potrebno, ni zanimljivo, istražiti o čemu se zapravo radi jer su svaki nastali otvor - zatrpali, iako se možda radi o potencijalnoj turističkoj atrakciji i povijesnom otkriću.

Prije dva dana građevinski radnici koji rade na sanaciji glavnog đakovačkog trga, ispred katedrale i Nadbiskupskog dvora, otkrili su još jedan takav tunel.

Dobro obzidano okno od crvene cigle u odličnom je stanju i velikim dijelom prohodno. Visine je svega metar pa je teško zamisliti da je izgrađeno sa namjerom da kroz njega netko hoda. Naime, legenda kaže da je tim hodnicima prolazio turski paša, koji je vladao Đakovo, kada je išao po vodu van svoje utvrde.

- Vjerujem da se radi o staroj kanalizaciji jer isti takav otvor imamo u dvorištu Nadbiskupskog dvora. To okno ulazi u jos jednu veću zidanu kanalizaciju i spušta se ispod zida, preko našeg vrta, do gradske kanalizacije. Imao sam priliku, prije 25 godina, ući u taj hodnik. Uvukao sam se unutra sa lampom i hodao desetak metara dok nisam naišao na još jedan isti prolaz. Zemlja je pod nogama bila vlažna i to mi je sugeriralo da je to neka vrsta kanalizacije ili odvodnje - kaže kustos đakovačke katedrale mons. Luka Strgar.

Na otkriveni iskop reagirali su u osječkom Konzervatorskom zavodu koji su odmah izašli na teren kako bi zabilježili otkriće te pokušali otkriti kojoj cjelini pripadaju ovi tajni hodnici, iz kojeg vremena potjeću te kakvu su svrhu svojedobno imali.