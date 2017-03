Rasplakao se i - nestao: Tijelo dječaka bilo dvije godine u školi

Povodom Majčina dana, koji se u Rusiji obilježava zadnje nedjelje u studenom, učenici osnovne škole u Tagari na jugoistoku Rusije imali su zadatak pročitati pjesmu posvećenu majci. Konstantin Černov (9), Kostja, kako su ga od milja zvali, upitao je učiteljicu može li preskočiti taj zadatak što mu je učiteljica, koja je bila upoznata s njegovim slučajem, dopustila.

Međutim, dječak nije mogao suspregnuti osjećaje pa se rasplakao i izjurio iz učionice. Naime, devetogodišnjaku je nedavno umrla majka, a otac ga je napustio, te su ga odgajali djed i baka.

Nakon što je izjurio iz učionice, kolege su Kostju odveli na zrak, ali su se vratili bez njega. Učiteljica to nije primijetila. Kostja je zadnji put viđen na trijemu ispred škole 5. prosinca 2015. godine.

Za njim je organizirana velika potraga. Kako se radilo o maloj sredini i zajednici u kojoj se svi međusobno poznaju, volonteri koji su pokrenuli potragu nadali su se brzom pronalasku djeteta i sretnom završetku. No, nisu uspjeli.

Potraga je proširena, uključilo se na stotine ljudi te je proširena na susjedne regije.

Policija je pretražila sve napuštene kuće, ispitala svakog stanovnika sela, učenike, učitelje, no bez rezultata. Psi tragači su prošli cijelu regiju, ali nisu ništa našli. Kostja je nestao bez traga.

Sve do ove srijede to je bilo najviše što su istražitelji mogli reći o slučaju. No, tada su pronašli tijelo u cisterni s vodom koja se nalazi ispred škole. Tijelo se nije moglo identificirati, no djed je unuka prepoznao po remenu koji je nosio.

Ostaje nepoznanica kako je moguće da se u tako velikoj akciji dogodi ovakav propust. Tijelo se nalazilo par metara ispred školskih vrata. Oksana Vasilishina koja je predvodila grupu volontera tragediju je proživjela iznimno osobno

- Dok je god Kostja bio na listi nestalih, ove dvije godine i tri mjeseca, volonteri su se nadali da je živ pa gdje god bio. Makar na drugom kraju svijeta, ali živ.

ПРОПАЛ РЕБЕНОК!!! ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ - 300 000 руб. pic.twitter.com/jkKRluDHND — Василишина Оксана (@ksusha251271) 13. prosinca 2014.

Svi koji su sudjelovali u potrazi zatečeni su krajnjim ishodom. Nije ih pogodilo samo mrtvo tijelo, nego i činjenica da im je čitavo vrijeme bilo pred nosom. Glavno je pitanje kako je dječak završio unutra.

Po riječima istražitelja, najvjerojatnije se radi o nesretnom slučaju. Cisterna je bila u školskom dvorištu pa je teško da ga je netko tamo napao. Također, nije se u igri mogao skriti jer je do vrha bila napunjena vodom. Najvjerojatnije je nespretno upao i više nije mogao izaći, zaključili su.

Slučaj će se nastaviti kako bi se utvrdili točni detalji smrti, no zasigurno su se kod mnogih pojavile sumnje u to da je tijelo dječaka čitavo vrijeme bilo u cisterni u školskom dvorištu. Pogotovo zato što je pregledana prvi dan potrage.