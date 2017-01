Živjela 30 godina u sekti: Otac silovatelj me uvjerio da je bog

Katy Morgan-Davies (34) je 30 godina bila zarobljenica u kući svojeg oca koji je vodio kult i proglasio se bogom. Aravindan Balakrishnan je prošle godine osuđen na 23 godine zatvora jer je članove kulta držao zatvorenicima, bio je nasilan prema njima, psihički ih je zlostavljao i seksualno. Katy je istupila u javnost i ispričala svoj život u kultu te je o njoj snimljen dokumentarni film.

Mislila je da je kriva za potrese

Od oca je pobjegla 2013. godine. Tada je imala socijalne vještine kao dijete od šest godina i nije znala kako prijeći cestu niti koristiti kućanske uređaje. Mislila je da je ona kriva zbog potresa i drugih prirodnih katastrofa. Nikada nije bila kod liječnika ili zubara. Svoje djetinjstvo je opisala kao zatvor.

Balakrishnan je predvodio uglavnom žensku zajednicu kojom je vladao nasiljem i psihičkom torturom. Sljedbenicima je "ispirao mozak" što mu je omogućilo da ih drži u strahu. Organizirao je prebijanja i seksualno nasilje, a sljedbenike je uvjerio da će ih ubiti ako izađu iz kuće bez njegove dozvole. Kult je vodio u kući u Londonu. Katy je rekla da je njezina majka Sian poginula kada je imala 14 godina. Pala je kroz prozor, a Katy vjeruje da je pokušavala pobjeći.

- Sian je ležala na podu, bila je vezana, u usta su joj ugurali krpe, nekoliko članova kulta ju je držalo. Pokušala je pobjeći, plakala je - rekla je Katy.

Sian je bila sjajna studentica, a onda je upoznala Balakrishnana i postala njegova sljedbenica. Katy je rekla i da joj je na neki način postalo lakše kada je Sian umrla jer je ona bila jedna od najokrutnijih članova kulta. Katy je rođena u kultu, ali tada nije znala tko su joj otac i majka jer prema učenju kulta majke i očevi nisu postojali. Djecu su odgajali svi. Policija je jednom napravila raciju, ali zato što su sumnjali na ilegalnu upotrebu narkotika no to nije bio slučaj. Balakrishnan je kontrolirao svaki detalj čak i što članovi kluba jedu.

Oca ne mrzi

Aishah Wahab (72) pobjegla je iz kuta kada i Katy. Ona je rekla kako nitko u kutu nije znao da je Sian trudna, a kada joj se vidio trbuh negirala je trudnoću. Katy je odijevala u neutralnu odjeću i nije imala nikakvog kontakta s drugom djecom. Katy je pokušala pobjeći 2005. godine. Istrčala je iz kuće dok su zadnja vrata bila otvorena i rekla je prolazniku da mora pobjeći.

On ju je otpratio na policiju kojoj je Katy ispričala što se događa u kući. Balakrishnan je tada policiju uvjerio kako je sve u redu. Katy je konačno uspjela pobjeći 2013. nakon što je jedna članica krišom nazvala broj za pomoć koji je vidjela na televiziji. Broj je nazvala jer Katy nije bilo dobro. Spasili su ju članovi organizacije koja radi sa žrtvama trgovine ljudima i odveli svojoj kući. Puno toga su ju naučili, a i danas još uči. Kaže kako prema ocu ne osjeća mržnju.

- Ne mrzim ga više, život je kratak i nemam ga vremena trošiti na mržnju - kaže Katy, piše Daily Mail.