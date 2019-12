24 poklona (ispod 8000 eura) koje svaka žena želi

Autor

Ja bi samo htjela znat jel u onaj posao od 8000 eura preko interneta koji nudi Kolinda uključeno i parkirno mjesto za unicorna ili to moramo sami platit?

Svi joj se smiju, ali zapravo, zašto se takav posao ne bi dogodio baš nama, Hrvatima?

Znam da su šanse za to jednake šansi da te na cesti pobere predsjednički bus bez da se zaustavi pitat kako si, ali upravo to.

Zašto ne bismo vjerovali u Božićno čudo?

Ovo je vrijeme kad je sve moguće, čak i to da sam jučer na Adventu vidjela Tomu Horvatinčića, što po svim zakonima fizike i ubojstva ne bi trebalo bit izvedivo, ali je.

Možda ga uskoro proglasimo i počasnim ambasadorom Italije.

Lupetam gluposti, znam, tako da obavezno glasajte za mene.

Skoro svake godine u ovo vrijeme radim neku vrstu mini-vodiča za kupovinu poklona; najčešće se fokusiram na stvari koje NE kupiti ljudima za Božić - što možda je, a možda nije inspirirano mojom tetom koja je meni i bratu jednom poklonila stripove i rekla da ih vratimo kad ih pročitamo - ali danas sam htjela napravit malo drugačiji vodič.

Što žene žele za Božić - jer je to dosta zajebano pitanje. Zapravo, ovaj dio “za Božić” je suvišan, dovoljno je teško i bez toga.

Znam da ne žele generičke stvari, znam da ne žele gluposti koje im ne trebaju i neosobne poklone, ali htjela sam znati više, detaljnije, zato sam na društvenim mrežama pitala baš to - što žene STVARNO žele i STVARNO NE žele za Božić.

I naravno da je prvi komentar bio “mir u svijetu” - jer si gospođe Vlaste ovog nemirnog svijeta ne mogu ni na sekundu pomoć i uvijek moraju pokušavat ispast duboke.

Srećom, brzo su se javile i normalne žene s normalnim idejama za poklone, ali sve je bilo previše specifično.

Jedna oće točno određeno rumenilo, jedna oće taj i taj parfem, jedna želi lonce, druga MRZI dobit lonce… i skužila sam da ne mogu napravit vodič o tome što žene žele jer točnog odgovora nema.

Odgovor je “probajte saznat sami” jer ja ne mogu napravit popis koji će bit super za Marinu, a grozan za Ivanu.

Ali, u odgovorima se pojavilo i puno Božićnih želja koje ne možeš kupit - čak ni kad radiš na internetu za 8000 eura.

Žene za Božić žele najrazličitije poklone na svijetu, ali kad su u pitanju stvari koje želimo za sebe, tu se već da napravit vodič.

Ne nužno vodič koji će nekome pomoć da odabere poklon za curu, mamu ili sestru, ali možda pomogne generalno u životu.

Ovo su stvari koje ne možemo kupit ženama, a većina nas želi baš njih.

Neke su potpuno nerealne - doduše, ovisi kojeg predsjedničkog kandidata pitaš - ali neke bi se čak i mogle ostvarit.

1. Ne osjećat se krivo jer smo se udebljale

Da barem na kratko krivnju koju nam pokušavaju nabit naslovima tipa “Pogledajte kako XY izgleda samo mjesec dana nakon poroda” zamijenimo slatkim osjećajem koji dolazi uz misao “Pogledajte kako me boli kurac!” Isprike na prostotama u polu-blagdanskoj kolumni, ali broj dva.

2. Ne se osjećat neženstveno ako psujemo

I ako ne nosimo suknje i ako ne želimo na čelo lijepit debele špangice s perlicama koje MORAŠ imat. I da se ne osjećamo loše kad nam netko kaže da nešto što radimo nije damski. Život nije damska situacija.

3. Ne nudit opravdanja zašto nismo udane

Kad ćeš?

4. Zašto nemamo djecu

Vrijeme ti je.

5. Kad će drugo dijete?

A treće? Oćete probat barem jednog dečka napravit?

6. Istu plaću kao muški kolega za isti posao

“Ali on neće na porodiljni.” Srdačno odjebite.

7. Iste standarde na poslu

Jer kad je Marko oštar, bahat i autoritativan, on je vrhunski profesionalac s odlikama vođe, a oštra, bahata i autoritativna Ana je nedojebana ili u PMS-u.

8. Besplatne uloške

Rekla sam da koketiramo s nerealnim, ali svejedno bi bilo lijepo.

9. Da čokolada ne deblja

I dalje realnije od 8000 eura.

10. Da naprave udobne štikle

Po Japanu se kloniraju koze, Bruce Jenner je zgodnija žena od pola mojih frendica, nemojte srat da ne znate napravit udobnu štiklu.

11. Da se tange ukinu kao situacija

Adolf Hitler među donjim rubljem, a i dalje nije zabranjeno.

12. Da “real queens fix each other’s crowns” postane više od Pinterest citata

Da se žene prestanu ponašat kao da nema mjesta za sve.

13. Da se prestane čestitat muškarcima kad rade kućanske poslove

Nije otkrio lijek za rak, odnio je smeće koje je pomogao stvorit.

14. Da “on puno pomaže oko djeteta” prestane bit JAKO POHVALNO

I postane JAKO NORMALNO i nešto što se ne mora naglašavat.

15. Da bivši dečki prestanu slat poruku “samo sam htio vidjet kako si”

Istog trena kad osjete da si napokon dobro (bez njega). I da žene to prestanu interpretirat kao novu šansu za ljubav jer nije.

16. Da “mansplaining” postane kazneno djelo

“Ubaci si u treću.” U biti ne, loš primjer, evo bolji - mojoj frendici je nedavno kolega na poslu objašnjavao DOJENJE. Podojila je već dvoje djece ali on zna bolje.

17. Ukidanje tenisica na petu

Spalite ih zajedno s tangama.

18. Da nam netko dođe pospremit stan

I da nas drugi ne osuđuju jer to želimo. I da ne osuđujemo same sebe jer to želimo.

19. Da nam netko odvede djecu i vrati ih sutra popodne

Kad kažem “netko”, mislim osoba koju poznajete. Samo da stignete oprat kosu, popit čašu vina i pročitat 2 i pol stranice knjige bez MAMAAAAA! I da niti jednu ženu nije sram priznat da to ponekad želi.

20. Da se kosa sama opere

Jer se nikome nikad u životu ne da prat kosu.

21. Da ne “moramo” pospremat stan kad dolaze gosti

Barem ne kao da dolazi sanitarna inspekcija. Da nam je svejedno jel negdje ostao komad prašine, paučina i jesu li prozori čisti. Nered je znak života, pretjerano uglancan stan su karmine mozga.

22. Da nam netko vrati potraćene sate

Na što god već, ja bi prihvatila i da su to sati potraćeni na gledanje SVAKOG filma s J.Lo.

23. Sudska zabrana pristupa za svekrvu

Nije poklon za svakoga, ali nekome bi bio sve.

24. Knjiga #PREKID

Full disclosure, falio mi je neki smisleni kraj, pa zašto ne iskoristit priliku za besramnu samopromociju upakiranu u nesebičnost? Barem ne plaćate pretplatu od 80 kuna da bi to gledali. Neke od vas koji ostavite komentar na mojim društvenim mrežama ću nagradit svojom knjigom. Dvije na Facebooku, dvije na Instagramu. Nije 8000 eura, ali je istina.

Sretno svima tjedan dana prije Božića uz što više kuhanog vina i što manje stresa jer ništa ne stignete i gužva je.

I pazite se buseva.