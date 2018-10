A da prekvalificiramo majmune iz zoološkog vrta u političare?

Veseli pozdrav iz sunčanog Beograda od mene i Petra Graše!

Ova rečenica nije baš sasvim točna jer u Beogradu trenutno nije sunce, a ni Petar Grašo vas nije pozdravio, ali bilo mi je zgodno za prvu rečenicu pa sam malo prekvalificirala istinu.

Često se spominje ta riječ ovih dana - prekvalifikacija.

Ljeto se prekvalificiralo u jesen, rujan se prekvalificirao u listopad, pa zašto se onda ne bi i profesor povijesti prekvalificirao u profesora informatike?

Ako slučajno ne znate o čemu pričam, ovo je rezime u tri točke:

* U nekim strukovnim školama se ukidaju povijest, biologija i geografija. Što je ministrica Divjak prekvalificirala u: “Nismo ukinuli geografiju i povijest, nego smo napravili program bez njih.”

* Ministar Vrdoljak je postavio prekrasno pitanje: “Mislite da moje dijete, ako ide za zidara, treba povijest?”

* I ponudio još prekrasnije (prekvalificirala sam riječ ljepše) rješenje: “Zašto profesor povijesti ne bi mogao postati profesor informatike?” Nek se prekvalificira, šta sad.

Vjeronauk je kao izborni predmet ostao, jasno, što zapravo i ima smisla, jer ti za pronalazak posla stvarno ne treba povijest - molitva već da.

Geografiju je pametno ukinut jer što manje Hrvata zna gdje je Njemačka, to bolje.

A realno, ne treba nam ni biologija - u Hrvatskoj je i dalje premali broj ljudi koji vjeruju da cura ne može zatrudnit ako se popiški nakon seksa, pa zašto ne bismo ukinuli učenje o reproduktivnom sustavu i podigli natalitet?

A ljudi koji će ostat bez posla? Pa nek se prekvalificiraju.

Ljute se ljudi na gospodina Vrdoljaka otkad je problem s viškom profesora povijesti prekvalificirao u problem manjka profesora informatike, a zapravo se ne bi trebali ljutit.

Čovjek je postavio sasvim legitimno pitanje.

Zašto se jedan profesor povijesti, čovjek koji je upisao povijest jer ju voli i jer želi preko te iste povijesti mlade umove usmjeriti u bolju budućnost, ne bi prebacio na informatiku?

Sasvim legitimno pitanje… Za hrvatske standarde.

Jer to možeš pitat samo u Hrvatskoj.

Tu je to normalno pitanje.

Tu se sve može prekvalificirat po potrebi.

Rođak se lako prekvalificira u direktora.

Kuna viška u kasi se prekvalificira u najveći porezni prekršaj.

Milijarde manjka u kasi se prekvalificiraju u “nema veze.”

Profesor tjelesnog se prekvalificira direktora turističke zajednice.

Profesor fizike se prekvalificira u konobara u Irskoj.

Plastične boce se prekvalificiraju u jedini prihod.

Kazna za ratni zločin se prekvalificira u toplice.

Prst u dupe se prekvalificira u ličko rukovanje.

Pedofilija se prekvalificira u drugu župu.

Plaća za pošteni rad se prekvalificira u plač jer nemaš za pošteni ručak.

Penzioneri se prekvalificiraju u smetlare jer skupljaju tuđe smeće.

Zdravko Mamić se prekvalificira u Hercegovca.

Mi smo zemlja prekvalifikacije, nemojte se ljutit na Vrdoljaka jer mu je to izletilo naglas.

Školovali ste se za nešto ali nemate posao jer vam država nije stvorila uvjete (ili vam je ukinula radno mjesto)?

Ne serite, prekvalificirajte se.

Zašto ne?

Zašto se ne bi jedan profesor povijesti prekvalificirao u profesora informatike? To vam je sve tu negdje.

Zašto se profesorica geografije ne bi prekvalificirala u profesoricu vjeronauka? Tko će bolje prepričat gps koordinate Isusovih 40 dana u pustinji nego žena koja je školovala geografiju od vremena?

Zašto se profesorica njemačkog koja je na burzi ne bi prekvalificirala u čistačicu u Njemačkoj? Life begins at the end of your comfort zone, lijepo piše na Pinterestu.

Imamo deficit doktora i suficit ekonomista, pa zašto ne bi mlada djevojka koja je završila smjer financije tu i tamo sjela u hitnu i spojila nekog na infuziju? Infuzija, inflacija, sve vam je to tu negdje.

Ginekolozi u domovima zdravlja više ne mogu primat nove pacijente jer nemaju kapaciteta, pa zašto ne bi uskočio neki nezaposleni profesor geografije? Maternica malo izgleda kao Afrika, snaći će se čovjek.

Čekaonice kod zubara su krcate, pa zašto neki vulkanizer ne bi promijenio koju plombu? To je ko felga, s tim da je ovo još lakši posao jer ne postoje ljetni i zimski zubi.

Zašto se pekari ne bi prekvalificirali u gastroenterologe? Kruh ide kroz želudac, znači već su upoznati s gradivom.

Zašto se profesorica kemije koja ne može nać posao ne bi prekvalificirala u Ivana Novi Zagreb Nokti Novi Profil? Sve je to kemija.

Zašto se nezaposleni računovođe ne bi prekvalificirali u vulkanizere kojih nema dovoljno jer su počeli popravljat zube? Bilo bi divno doć kod vulkanizera koji ti zna ispunit poreznu prijavu.

Zašto se majmuni u zoološkom ne bi prekvalificirali u političare? Sve je to tu negdje, ali ih je jeftinije hranit.

Život je jednostavan, a vi ga pokušavate zakomplicirat bez potrebe.

Prekvalificirajte se.

Nek profesori povijesti predaju informatiku, nek fizičari nose kavu u Irskoj, a geografi rade papa testove i vode trudnoće.

Nikakav problem, sve je samo stvar želje i volje.

I prekvalifikacije.

Zato ne serite, nego se prekvalificirajte.

Po mogućnosti izvan Hrvatske, jer je ovdje pitanje vremena kad će vam plombu stvarno postavljat prekvalificirani vulkanizer, a papa test napravit poštar. Ili dimnjačar, sve vam je to tu negdje.

Pozdrav iz sunčanog Beograda, ovaj put ne lažem jer je u međuvremenu izašlo sunce.

Petar Grašo vas i dalje ne pozdravlja, ali prekvalificirajte si i to u srdačan pozdrav.

Zašto ne.

Kod nas se sve može prekvalificirat.

Osim političare u korisne ljude.

Srdačan pozdrav,

Andrea Andrassy, mag. oecc. (a sutra možda vaš novi obiteljski liječnik)

