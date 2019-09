Ako ste se zaželjeli dobrog SF-a, bjež'te u kino na Ad Astru!

Lijepi Brad nam ovdje glumi astronauta koji ima neke probleme, ali je dobar astronaut, i onda dobije zadatak zato što je dobar astronaut i to je to što ću vam reći od priče jer vam zaista ne želim ništa spojlati. Glume tu i Donald Sunderland i Tommy Lee Jones. To valjda nije spoiler. Ali većinu vremena se bavimo Bradom Pittom.

Ovo je većinom čisti SF uz par izletića u čistu fantaziju jer se ponekad dogode prilično nevjerojatne stvari, pogotovo pred kraj. Ali oprostit ću mu sve jer mi se i uz sve to jako svidio. Iako je likova solidan broj, atmosfera je većinom komorna jer smo stalno na glavnom junaku, odnosno u njegovoj glavi. Ima i akcije, ali većinu vremena provodimo u izoliranosti i tišini koju razbijaju samo njegove misli.

Meni je možda najveći problem što je možda i prejasan u svojoj poruci. Svemir je savršeno mjesto radnje za ovu priču i poruku, ali ne dozvoljava nam se ubirati neke suptilnije detalje koji su se ionako lijepo vizualno ispričali, ne, morali su nam nakalemiti naratora da svaki Amer lijepo razmije što je pjesnik htio reći. Poruka je lijepa i humana i može se sagledavati s više strana, tako da ponesite par frendova, pogledate Ad Astru i iskomentirajte ga poslije.

Atmosferom me jako posjetio na Moon i Sunshine. Ako ih niste pogledali, uzmite si to u zadatak, odlični su. Osjeti se da tu budžet nije bilo neograničeno brdo novaca, osim unutrašnjosti svemirskih letjelica, setovi su dosta asketski, odnosno takvi su gdje god se moglo, i onda se to prikrilo nekakvim projekcijama na zidu i zanimljivim teksturama.

Brad Pitt se opet pokazao kao glumčina, ovakvog lika bi mogao dobro odglumiti eventualno Gosling, ali on je svog svemirca već odradio u vrlo podcijenjenom Prvom čovjeku kao Neil Armstrong. Lik je pun stoicizma i to je po meni dosta teško za odglumiti a da ne budeš dosadan ljudima. Brad nikad nije dosadan, ima tu svoju fakin karizmu i neupitan talent i što da mu čovjek radi!?

Ovo je jedan fini meditativni, kontemplativni SF. Lijepo je skrojen, nije prekratak, nije preširok, malo je preočit za moj ukus u svojoj namjeri, ali američki film, što da se radi. Ako ste se uželili dobrih SF-ova, slobodno se dajte u kino, mislim da vam neće biti žao. Ovo nije nešto što će vas vjerojatno izuti iz cipela od oduševljenja i genijalnosti, ali daleko od toga da je loše. Nisam baš siguran hoću li ga gledati ponovno, ali mi je apsolutno drago što sam ga pogledao sada.