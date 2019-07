Andrea Andrassy u prozirnom badiću pokazala previše

Autor

Srdačan pozdrav, normalno da nisam napravila ovo iz naslova, ali hvala što ste svratili. Sad kad ste tu, ostanite časak, imam jednu simpatičnu ideju.

Prije 2 tjedna sam navršila 34 godine. Duplo od 17, skoro pola od 70, ovisi s koje strane gledate svijet.

Kad sam imala 17, mislila sam da su ljudi od 34 stari.

Kad ću imat 70, sjećat ću se (ili neću) vremena kad sam imala 34 i mislit da sam tad bila beba.

Smiješno je to - kad imaš 17, govoriš da imaš 17 ali SKORO 18 jer što prije želiš bit malo stariji.

Kad imaš 34, govoriš da imaš 34 do zadnjeg dana. Sutra ću 35, ali tek SUTRA.

Uglavnom, 34.

Na svoj 34. rođendan sam od interneta dobila prekrasan poklon. Odmah ujutro, dok sam po Facebooku gledala što se događa u svijetu.

“Hana Hadžiavdagić uslikala guzu i zaradila 10 tisuća lajkova” - naslov je stajao ispod slike koja je naravno strateški bila izrezana na način da joj se ne vidi guza, jer tko će inače kliknut?

Kliknula sam i ja, iz dva razloga.

Prvi, jer čovjeka zanima guza od 10 tisuća lajkova. “Ajde da vidim” i onda vidiš, kao što klikneš kad piše da je Jennifer Aniston drastično skratila kosu i da je sad neprepznatljiva, potpuno druga osoba.

Naravno da nije - i dalje je Rachel iz Prijatelja s malo više botoksa ili fillera ili šta već danas stavljaju u lice, možda je kolagen, možda je sjeme morskog krastavca, nesam školovala.

Uglavnom, kliknula sam na guzicu.

Ovo btw nije hejt za Hanu koja se uslikala na moru u tangama i to stavila na Instagram; njen Instagram, njena guzica, možda bi i ja napravila isto da imam s čim, ali iz ove jednadžbe za 10000 lajkova imam samo pola varijabli, tj. Instagram. Guzica možda dođe s godinama, iako nekako mislim da čak i ako dođe, neće bit za sliku. Možda griješim, nebitno.

Žena se uslikala na moru i objavila to kod sebe, mediji su prenijeli, što nije sramota za Hanu, a ako uzmeš u obzir da funkcioniramo na tržištu ponude i potražnje, nije sramota ni za medije.

Sramota je za ljude koji na to kliknu, ja i moja dječja guzica uključeni.

Ali ajde, ako ništa, ja se barem ne ljutim na medije koji su to objavili jer znam da i ja svojim klikom doprinosim popularnosti takvih sadržaja.

To je drugi razlog zbog kojeg sam kliknula - komentari.

Jer znam da ispod svakog članka o guzici stoji nekoliko standardnih “podero bi te ko Hrvat parkirnu kaznu” obećanja - naravno, uvijek od frajera koji jedino može poderat toalet papir u koji je obrisao trag vlastitog susreta s gospođom Desankom - i puno, puno više još standardnijih opaski tipa “sramota za novinarstvo”, “zašto pišete ovakvo smeće” i “zašto ne pišete o nečem pametnom.”

Zato jer si TI KLIKNUO na to, sine svoje sestre, jadna ti majka-sestra!

I svaki put kad vidim te komentare, ne mogu se načudit ljudima koji su toliko glupi da ne shvaćaju da klikanjem i komentiranjem šalju poruku da ih upravo takav sadržaj zanima.

Ne samo da su glupi, nego i lažu.

“Pišite o nečem pametnom!” - LAŽETE, gospođo Spomenka.

“Koga zanima ovakvo smeće?” - ajde ne serite, Miroslave gospodine dragi, ljubim vas u mikropenis.

(Odvratno odvratno odvratno).

Jer da gospođu Spomenku stvarno zanima nešto pametno, onda bi klikovima to i pokazala pa bi se na tržištu stvorila potražnja za pametnim.

Gospođa Spomenka ispod članaka o guzici laže da želi bit pametna, a kad naiđe na pametni članak, ignorira ga kao što je Svemir ignorirao mene kad su se dijelile guzice.

To je jasno već i 11-godišnjem djetetu, jedino valja još gospođi Spomenki nije jasno.

“Dajte nam pametno!” - klikat će po cijeli dan gospođa Spomenka isključivo na najnepametnije sadržaje i vrištat da želi nešto sa supstancom.

Evo vam, gospođo Spomenka, pametno sa supstancom.

“Bok Andrea” - započeo je mail koji sam dobila dan nakon svog rođendana, “moje ime je Roko Lukenda i ja sam 15-godišnjak s iznimnim uspjehom koji je vezan za STEM područja. Trenutno radim na svom projektu kojega sam samostalno pokrenuo još sa svojih 11 godina, a riječ je o projektu INNROBO-SEA DAY”

Samostalno pokrenuo s 11 godina, kaže mi o svom projektu KLINAC od 15 i ja si mislim: “Ja sam s 11 godina praktički još jela blato.”

Sad je Roko već uhodani poslovni čovjek, ima službeni potpis u mailu i broj telefona i opasku: “Odgovor najčešće slijedi kroz 3-5 radnih dana.”

Ne znam dal da za usporedbu spomenem da sam nedavno dobila Out of office automatizirani mail od GOSPOĐE DIREKTORICE koja nas je sve obavijestila “in case of ImergenSy, you can contact me on my SELF FONE” ili da samo kažem da hrpetina ljudi s kojima radim ne znaju ni da je pristojno napravit “out of office email” kad su na godišnjem ili da spomenem gospođu koja nije razumjela kad sam joj rekla AT za “@” pa sam morala unatoč ogromnom sramu za @ reć “monkey” pa ni to nije skužila pa je (Isuse Bože neće valjda) slovima počela pisat MONKEY ili da samo kažem da smo imali aferu HOTMAIL jer političari još uvijek koriste Hotmail ili je dovoljno da sam napiala da Roko ima PETNAEST GODINA i da je počeo s JEDANAEST?

Gospođo Spomenka, jel vam ovo dovoljno pametno?

Ako je, ostanite ovdje, ima još, dojkice će vam se orosit od radosti!

Navedeni projekt bi se održao već četvrtu godinu za redom u kolovozu 2019. godine na otoku Pašmanu. Projekt INNROBO-SEA_DAY pokrećem još prije četiri godine s ciljevima koji se danas samo umnažaju, a oni su:

educiranje mladih generacija u STEM znanjima i vještinama

stvaranje novog oblika turizma koji turiste upoznaje sa IT sektorom

razvitak STEM vještina u ruralnim područjima

otkrivanje novih mladih genijalaca Lijepe Naše

Mislite li, gospođo Spomenka, da bi ovom gospodinu dječaku neki Bandić mogao podvalit projekt Ljeto na Savi za 11 milijuna kuna?

Ne bi se usudio ni probat.

Želja i volja za provođenjem ovog projekta proizlazi iz spoznaje da mlade generacije otoka Pašmana ne raspolažu tehnologijama i stručnim osobama koje ih mogu educirati o robotici. S druge strane, potrebe turista ovog otoka svake godine sve više rastu pa ih je stoga potrebno zadovoljiti novih i inovativnim događajima koji uključuju najsuvremenije tehnologije, a razlikuju se od stalno prisutnih koncerata i sajmova hrane.

Sweet mother of God, da se Roka pita, gdje bi pjevali predsjednički kandidati?

Kako bi se prali novci na katadiopterima i stupićima za parking, kako bi se gradili zlatni javni wc-i?

Grozan čovjek, taj Roko, budaletina. Taj bi vjerojatno svojevoljno prijavio sve nekretnine koje ima.

Naravno, program s tim aktivnostima gdje će klinci na praznicima učiti dosta je inovativan jer će određeni roditelji možda odlučiti ljetovati u blizini baš zbog ovakvoga projekta, te ćemo tako moći otkriti novog STEM genijalca Lijepe Naše. Na taj način pružamo priliku upoznavanja mladih sa STEM-om , te zajedno činimo kvalitetnije bolje sutra naših mladih.

Eto tako, dok jedni po otocima otkrivaju samonikle vile, Roko pokušava pronać nove pametne klince za bolje sutra.

Zamislite, gospođo Spomenka, da živimo u svijetu u kojem ministri moraju zadovoljit potrebe jednog malog, ali sasvim razumnog Roka.

I oni, kao i mediji koji objavljuju guzice, fukncioniraju po principu ponude i potražnje.

Sve je klik.

“Želimo poštene političare!” - a gospođo Spomenka kako kad ste tako dobro kliknuli s ovima koji nisu?

“Prestanite pisat o guzicama!” - pa kliknite gospođo Spomenka tu i tamo i na nešto što nije guzica.

Ali na Roka će malo ljudi kliknut.

“STEM, čula sam za taj STEM, ne da mi se guglat sad to, vidi Jennifer Aniston možda ima šiške a Hana ima guzicu!”

I nije najveći grijeh kliknut na sliku nečije guzice - ponekad te zanima, jbg, šta sad.

Veći grijeh je kliknut i ljutit se što mediji objavljuju gluposti, a ne kliknut kad naletiš na pamet.

Pa ajde onda, gospođo Spomenka, pokažite se sad kad je prilika.

Šerajte priču o Rokovom projektu. Javite ljudima koji imaju klince. Povedite svoje.

Šalim se, gospođe Spomenke ovog svijeta su prestale čitat čim su skužile da nema nečije bradavice jer gospođe Spomenke lažu da žele nešto pametno.

Ali vi koji ste tu i nervirate se jer je internet sve zasićeniji gluposti, pomognite da se malo priča i o nečijoj pametnosti.

“Pametnost nije riječ” - oho evo i gospođa Vlasta nam je ovdje.

Pamet je uvijek manje atraktivna stvar za kliknut, ali ponekad joj treba posvetit pažnju. Klinac od 15 godina koji traži druge pametne klince po Hrvatskoj je, bar mislim, stvarno zaslužio da se na njega klika.

Inače, klik po klik na guzice, radimo guzicu od vlastite zemlje.

I to guzicu koja nije dovoljno dobra za Instagram, nego dlakavu, prištavu guzicu.

Tu vam je link: https://www.facebook.com/innroboseaday/ - SPOMENKA EVO GA TU JE!

Spomenka, jeste kliknuLA?

Spomenka?

Spom…?

Otišla, vjerojatno opet skviči o pameti ispod članka o guzici.

Don’t be a Spomenka, be a Roko.

Srdačan pozdrav!

Fotografija: Karmen Poznić