Biti i lijep i pametan, e to je toliko često - neoprostivo „Ljepota je uvijek moderna.“, napisao je Oscar Wilde još u 19. stoljeću, a danas se čini da je možda modernija nego ikad jer se na sve strane i u svakom segmentu forsira seksualnost i fizička ljepota.

Ljepota privlači, ljepota mami, ljepota nadahnjuje. Ljepota prodaje. Iz toga onda proizlazi da je najvažnije – a što drugo nego – biti lijep/a (ovo je ironija).

Iznenađuje koliko je ukorijenjena pretpostavka da ljepota, pogotovo kod žena, automatski podrazumijeva sreću. To uvjerenje jednako je često kao što je recimo nada da se posrnulu vezu može spasiti trudnoćom, a realnost često pokaže upravo suprotno: da je dolazak djeteta predivan, ali ipak stresan događaj koji može dovesti do još jačeg razdvajanja partnera.

Da biti lijepa uvijek podrazumijeva i biti sretna, ne bi bilo toliko primjera ljepotica koje su jadno završile. Nijedna ljepotica onda ne bi bila prevarena, a svi znamo da to nije tako, već dapače, nisu rijetki slučajevi da preljubnici biraju partnere fizički manje atraktivne od njihovih zakonitih, a dio motiva je u tome što ih tako žele poniziti.

Pada mi sada na pamet afera Hugha Granta: on je prevario svoju tadašnju zaručnicu, glumicu Elisabeth Hurley i to s prostitutkom Divine Brown. O ukusima se ne raspravlja, ali mislim da će se svi ili skoro svi složiti da je, i dan danas zanosna Liz, bila daleko ljepša i profinjenija od Divine.

Biti svjestan svoje vrijednosti i voljeti sebe istinski i neovisno o izgledu, nije klišej, to je daleko bolja i zapravo jedina osnova za dobar život. I neka je tako, u protivnom bi to bio potpuni teror ljepote.

Ako te osnove nema, uzalud sav dobar izgled, opet možemo najbjednije završiti jer ćemo ulaziti u odnose i dopuštati si stvari koje si ne bismo dozvolili da imamo samopoštovanja.

Osjećaj vrijednosti izgrađuje se bazno kroz odnos s majkom ili s osobom koja igra njenu ulogu. Ako se dijete osjeća voljeno, zahtijevat će kasnije u životu da se ljudi prema njemu odnose isto tako – s ljubavlju i poštovanjem. Posljedično tome, takve će osobe onda i živjeti u okruženju koje ih cijeni i poštuje (sjetite se opet kolike su samo lijepe žene uvijek u vezama s nekakvim idiotima ili obratno).

Ljudi inače vole imati lijepe partnere jer im tada raste socijalni rejting. Oni se ogledaju u svom partneru pa ako je taj partner lijep i poželjan onda se i onaj drugi osjeća isto tako poželjno.

Postoje tako odnosi u kojima će muškarac omogućiti ženi da zablista, fnancirati joj operacije i oblikovati je prema svojoj želji, ali ukoliko se ona pokuša i intelektualno iskazati, doživjet će to kao prijetnju, u smislu: „Ja sam taj koji je pametan, ti samo budi lijepa.“

Postoje i slučajevi kada partneri nalaze neugledne druge polovice, zapuštene ili recimo pretile. Okolina i prijatelji se onda često pitaju zašto im zgodni partneri ne zaprijete da porade na sebi i ne daju ultimatum da će ih u protivnom napustiti.

Ne zaprijete im zato što im to i ne smeta (barem ne dovoljno da ih ostave). Pored neuglednih partnera osjećaju se sigurno odnosno tada nema straha da će ih njihovi partneri i/li partnerice zasjeniti. Ovo, naravno, nitko neće priznati kao razlog zašto je s nekim, možda ni samome sebi. Reći će da nisu površni i da u svom partneru gledaju druge vrijednosti. Zapravo ˗ uvijek će to reći, i u slučaju kada je to tako i kada nije.

Kao dobar primjer mogao bi poslužiti jedan hrvatski političar koji jako drži do svog elegantnog imidža i čija supruga fizički nije niti izdaleka fizički u njegovom rangu.

Uglavnom, ima više kombinacija i razloga zašto je netko u vezi s nekim, ali ništa to nije slučajno. Ljudi se prepoznaju i povezuju nesvjesno, a ne po nekoj božanskoj i tajanstvenoj sili ili nakon što ih slučajno pogodi amorova strelica.

Naravno, češći je slučaj da muškarci više polažu na izgled žena, nego što je to obratno: žene ipak više pažnje polažu na njihov novčanik i socijalni status.

Dakle, stara loša vijest: izgled nije nevažan. Stara dobra vijest: izgled nije presudan za ništa.

Ne treba ni umanjivati i omalovažavati čovjekovu fizičku stranu. To je druga krajnost. Čovjek je i fizičko i duhovno biće i nije mu potrebna samo duhovna hrana. Nijedna duhovnost ne može umanjiti činjenicu da čovjeku treba voda da preživi ili seks da bi napravio djecu i da nije imun na fizičku ljepotu. Problem je u pretjerivanju, a danas se debelo pretjeruje stavljajući izgled i sve fizičko u prvi plan. Ali kako su ljudi površni, tako im je jednostavno lakše, tako se ne moraju truditi da nešto apsorbiraju, a da ne spominjemo koliko ih nema niti intelektualni niti emocionalni kapacitet za išta drugo osim doslovno za jesti, piti i disati.

Treba, dakle, postojati ravnoteža. Kao što postoje somatski narcisi odnosno narcisoidni ljudi koji stavljaju naglasak na fizički izgled, isto tako postoje i cerebralni narcisi (od lat. cerebrum = mozak).

Ogledalo, ogledalce moje, reci mi na svijetu naljepši tko je?! pitanje je koje najviše zaokuplja tjelesnog narcisa. Njihov glavni strah je strah od nesreće koja bi mogla umanjiti njihovu ljepotu, a najviše od starenja. Taj strah je još izraženiji ako im se osjećaj vrijednosti bazira jedino na izgledu.

Oni se boje onoga dana kada ogledalce više neće reći "Kraljice, ti si najljepša.". Jer neminovno će doći dan kada će reći: "Kraljice, ti si nekad najljepša bila. Sad stoput je ljepša Snjeguljica mila." Uvijek dolazi netko mlađi i ljepši.

Cerebralni narcisi diče se svojim znanjem, blistavim umom i idejama. Njihovo glavno pitanje glasi: "Ogledalo, ogledalce moje, reci mi na svijetu najpametniji tko je?!"

Mnogi umni ljudi (a među njima ima mnogo pisaca pri čemu ne mislim na poznate i manje poznate kojima drugi pišu knjige) nisu bazično ružni nego se jednostavno ne posvećuju fizičkom izgledu toliko koliko neki drugi ljudi zato što im to nije toliko bitno. Ljepota (bilo prirodna ili dorađena) traži i bar malo predanosti, zahtijeva održavanje i u tome nisu svi jednako dosljedni.

Ljudi koji se specijaliziraju biti lijepi, obično posvećuju tome i dosta vremena, a nekad to bude nauštrb drugih sadržaja. Ako na račun izgleda i profitiraju, onda ih doživljavamo kao pametne na jedan praktičan način, ali ne na način da je njihova slika i pojava prva naša pomisao na nekog genija ili nobelovca. Prva vizualna asocijacija na umne ljude još uvijek je prosječna ili čak neugledna osoba s naočalama ili bez njih.

Činjenica je da lijepe osobe lakše privlače pažnju, ali se trebaju potruditi da ih se doživi ozbiljno. Osobito se to odnosi na žene. Zato lijepe glumice toliko likuju kada dobiju karakterne uloge i radosno se izobličuju i poružnjuju želeći dokazati da znaju glumiti, da nisu samo lijepa lica i tijela.

Idealno bi bilo biti i lijep i pametan, zadovoljiti i fizički i intelektualno. Ali – tek tu zapravo nastaje problem: naime, ljudi bi još nekome oprostili da je samo lijep. OK, lijep, što će sada, nitko nije kriv/a što se rodio/la lijep/a. Ili samo pametan. Svaka čast, eto netko pametan, treba nam što više pametnih jer s procvatom plastične kirurgije dobili smo mnogo lijepih (doduše i unakaženih). Ali biti oboje istovremeno – e, to je tek neoprostivo!

