Castle Rock: Intrigantna serija prepuna misterija i zagonetki "Castle Rock" je i mjesto radnje, na neki način i glavni protagonist nove televizijske serije autora Sama Shawa i Dustina Thomasona.

Autor

Jedan od najpoznatijih simbola iz romana, priča Stephena Kinga je Castle Rock. Izmišljeni gradić smješten u američku saveznu državu Maine mjesto je na kojima se odvija radnja nekoliko Kingovih romana ("The Dead Zone", "Cujo", "Needful Things"....) dok se u mnogim piščevim djelima Castle rock spominje ili je povezan s radnjom ("It", "Stand", "Pet Sematary"....). Koliko je fiktivni gradić postao važan svjedoči i potez američkog filmaša Roba Reinera. Nakon uspješne filmske adaptacije romana "Ostani uz mene" Reiner je osnovao filmsku kompaniju nazvao "Castle Rock Entertainment". Castle Rock je mjesto radnje redateljeva filma - ovoga puta iz Mainea prebačen u Oregonu. "Castle Rock" je i mjesto radnje, na neki način i glavni protagonist nove televizijske serije autora Sama Shawa i Dustina Thomasona.

S obzirom na priču i radnju serije naziv je pogođen - "Castle Rock" je velika posveta književnim djelima Stephana Kinga - istodobno i vrlo intrigantan televizijski proizvod prepun misterija i zagonetki.

Priča počinje samoubojstvom - u prvim trenucima gledatelj ne zna tko je osoba koja je odlučila sama okončati svoj životni put. Kamera tek pokazuje vrata automobila na kojima piše zatvor Shawshank (podsjećanje na još jednu izvrsnu adaptaciju Kinova književnog predloška). Radnja seli u zatvor (on se nalazi u blizini spominjanog Castle Rocka) gdje je nova ravnateljica otkrila tajni, godinama zatvoreni dio kaznionice. U njemu je pronađen zatvorenik koji je, čini se, potpuno dezorijentiran i ponavlja ime. Henry Deaver. Ne, to nije ime zatvorenika već je riječ o odvjetniku koji je djetinjstvo proveo u Castle Rocku. Deaver stiže u grad i pokušava doći od tajanstvenog zatvorenika. To je tek početak otkrivanja tajni stanovnika gradića kao i zatvorenika Shawshanka...

Zadovoljan idejom i pričom ekipi serije pridružio se i King - potpisan na jednoj epizodi kao izvršni producent pisac je dao zeleno svjetlo, odobrio ideju autora serije. Projektu se priključio i mali Spielberg, JJ Abrams koji je prije početka snimanja Epizode IX Ratova zvijezda podržao "Castle Rock".

Shaw i Thomason izvrsno su pogodili ugođaj Kingovih romana. Iako je serija rađena prema njihovom originalnom scenariju način snimanja, izgled serije te priča ostavljaju dojam kao da je King napisao predložak prema kojem je "Castle Rock" snimljen. Iako se u uvodnim epizodama čini da serija previše odlazi u širinu i pretjerano gomila likove i (nerazjašnjene) događaje kako sezona odmiče tako se i otkrivaju dijelovi slagalice kao i odnosi između likova. Istina ne svi, no kakav bi Castle Rock bio kada bi čitava povijest grada i ljudi koji u njemu žive bila otkrivena već u prvoj sezoni.

Radnja serije događa se u različitim vremenskim periodima (postoji jedna velika misterija oko vremenskog toka priče, ali taj dio ostavljam čitatelju ovih redaka da sam otkrije). Autori, posebno kada je riječ o drugoj i trećoj epizodi, ponekad testiraju strpljivost gledatelja no u kasnijim epizodama dinamika priče dobiva novu dimenziju. Bez obzira na neujednačenost epizoda "Castle Rock" teško je prestati gledati. Previše je pitanja neodgovoreno i zagonetaka postavljeno da bi se napustilo Shawshank i Castle Rock.

Vizualno serija izgleda vrlo dobro - kamera je jedno od glavnih oružja kojima se stvara ugođaj neizvjesnosti, nesigurnosti. "Castle Rock" sadrži brojne detalje u kojima će uživati ljubitelji Stephena Kinga - neki od njih su važni za radnju dok su neki posveta najpoznatijim Kingovim ekranizacijama (uz Shawshank koji je spomenut jedna od najefektnijih posveta je priča jedne od sporednih protagonistkinja koja je uzela prezime od strica - stric je bio pisac koji je poludio u planinama i ubio obitelj). Serija diskretno spominje teme kojima se King bavio u svojim djelima - smrtna kazna, ljudska prava i funkcioniranje zatvorskog sustava neka su od njih. Ne, autori ne inzistiraju na tim temama, ali ih spominju.

Ugođaj serije, osim Kingovih romana, u nekim trenucima podsjeća i na Twin Peaks. Nekoliko je scena, situacija koje podsjećaju na Lyncha. Castle Rock i Twin Peaks imaju nekoliko zajedničkih detalja - naselja koja počivaju na tajnama, nadnaravne pojave i likove.

Neki od članova glumačke ekipe otprije su povezani s Kingom - Sissy Spacek jednu je do najboljih uloga karijere ostvarila u filmu "Carrie" Briana De Palme dok u jednoj od ključnih uloga serije nastupa Bill Skarsgard prošlogodišnji Pennywise u filmu "Ono". Uz njih u seriji nastupa nekoliko poznatih televizijskih glumaca - Andre Holland poznat je iz "Kirurga" i Američke horor priče" dok je Scott Glenn oživio karijeru. Nakon nastupa u "Daredevilu", "Castle Rock" je novo, vrlo dobro glumčevo televizijsko izdanje.

"Castle Rock" je, između ostalog, televizijska posveta Stephenu Kingu i njegovim pričama. Serija nastala na temeljima književnih djela popularnog pisca naklonila se književnom opusu poznatog pisca, ali autori su uspjeli stvoriti svoju priču, napetu, misterioznu i intrigantnu. Castle Rock skriva mnoge tajne - neke od njih u prvoj sezoni otkrivaju autori Sam Shaw i Dustin Thomason. Neke od njih ostaju skrivene no brige nema - snimanje druge sezone je potvrđeno.

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autoru:

Moje ime je Tihomir Polančec. Rođen u Zagrebu, radio sve i svašta, ali film je uvijek ostao moja najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jednoga dana odlučio sam dugogodišnje filmofilsko i videotekarsko iskustvo prenijeti na blog i tako je nastao Goodtalking. Iz bloga (trenutno se na blogu nalazi više od 500 recenzija i najava) nastale su Facebook stranica i Facebook grupa koje prati tisuće filmofila i serijofila svih generacija.