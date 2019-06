Čeka nas jedno dugo, mlako filmsko ljeto, nažalost...

Jeste li primijetili da smo ove godine preskočili sezonu terasa? Prvo je bilo prehladno, onda premokro, a sada je - pretoplo! Ne znam za vas, ali meni se ne boravi u “hladu” neke plastične tende pod kojom se polako kuham. Kafići čije se su terase pod hladom drveća su rijetki, pogotovo usred gradskog asfalta i betona.

Zašto ovo pišem? U biti sam htio nekako reći da se onda hladim pod klimom kafića, pa bi onda bila asocijacija da su i neke kino dvorane klimatizirane i onda krenem sa sugestijom filmova. Ali ne znam to izvesti kroz tekst, nego ovako nespretno. Međutim, nemam vam puno toga dobro za reći. Filmovi koji su započeli ljeto su prilično meh.

Za početak, Godzilla 2. Tom filmu treba puno previše vremena da se krene događati ono što su svi došli vidjeti, a to je borba ogromnih čudovišta. Inače nisam fan tog žanra pa sam možda prestrog, ali prosudite sami po videu. Međutim, nakon toga sam pogledao anime Godzilla trilogiju na Netflixu koja me, kako bi naši susjedi rekli, oduvala. U usporedbi s tim, ova kino Godzilla izgleda kao nešto za dječji vrtić. Kindergarten Godzilla. Tako da, ako imate Netflix, obavezno provjerite to. A ako nemate, prvi mjesec vam je džaba. I još ako povrh svega imate i klimu doma, vi ste sretan čovjek.

Onda X-men: Dark Phoenix. Hijao. Ovo je trebao biti gorko-slatki oproštaj Foxa od svima voljene franšize prije nego prijeđe u ruke zlog Disneya, ali smo na kraju dobili samo gorko-gorki okus u ustima. Mogla je biti hladna limunada za ove ljetne dane, a dobili smo mlaku ishlapjelu pokvarenu kolu. U papiru od novina.

Svijetla točka je Aladdin. Nije sad to neko remek djelo, ali poštuje original iz 92, glavni glumci su uglavnom jako dobro pogođeni, Will Smith se nije osramotio, a računalna grafika je u većini vremena na jako visokoj razini. Super je što na film možete povesti i klince jer postoji i sinkronizirana verzija, a čujem da je i Ljubomir Kerekeš u ulozi duha bio isto jako dobar.

Eto, toliko o početku ljeta, sada slažem listu o stvarima koje nas čekaju u narednim mjesecima pa se možda situacija popravi. Ne zaboravite se držati hlada, pijte vode i koristite kremu za sunčanje, makar ne išli na more.