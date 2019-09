Čudesna tjestenina u 'kombi' s kikirikijem, ćuftama i jabukama Jeste li spremni za nešto novo i totalno drugačije? Ovog puta sam se poigrala s neobičnim kombinacijama okusa koje drugima vrlo vjerojatno ne bi pale na pamet.

Inspiraciju sam potražila u okusima koji zajedno pašu, te me zanimalo bi li se to preslikalo i na jelo s tjesteninom. Unaprijed ističem, nije za one slabijeg srca. Šalim se, naravno, no zbilja se radi o okusima na koje će klasičari okrenuti očima i reći - ma ova nije normalna. Slažem se, svakom njegovo, ali za mene je kuhanje prvenstveno igra okusa i mjesto za kreativnost bez granica gdje vrijedi riskirati. Nekad dobiješ top, a nekad flop, bitno je da se eksperimentira.

Najdraži partner u igri s okusima mi je Marodi, za čijom ću tjesteninom posegnuti u trenucima inspiracije i istraživanja novih okusa. Kako i ne bih kad tjestenina uvijek ispadne savršeno al dente, neovisno o mojim kreacijama.

Radi se od dva recepta: s prvim sam prenijela okuse peanutbutter&jelly kombinacije (kikiriki maslac i pekmez) u kontroverzno jelo koje uključuje špagete i mesne okruglice, a s drugim kombinaciju okusa sira s jabukama.

Špageti u umaku od kikirikija s ćuftama s pekmezom

Sastojci za dvije osobe:

250 g Marodi špageta

100 g neutralnog kikiriki maslaca

300 g mljevene junetine

Sol, papar

100 g pekmeza od bobičastog voća (ja sam koristila od borovnica)

Mladi luk i sjemenke sezama za dekoraciju

Priprema:

Umijesiti junetinu s dobrim prstohvatom soli i papra pa napraviti kuglice od 30 g. Na žlici ulja okruglice pržiti na laganoj vatri 10 minuta. Potom dodati pekmez i na laganoj vatri uz često miješanje kuhati do se lijepo ne zgusne. Marodi špagete skuhati prema uputama s pakiranja. Ocijediti (ali sačuvati 100 ml škrobne vode od kuhanja) pa vratiti u lonac, dodati kikiriki maslac i sačuvanu vodu pa prokuhati dok se lijepo ne prožme s umakom. Servirati okruglice na Marodi špagete, preliti s preostalim pekmez umakom i ukrasiti nasjeckanim mladim lukom i sjemenkama sezama.

Svrdla s karameliziranim jabukama i ricottom

Sastojci za dvije osobe:

300 g Marodi svrdla

400 g nasjeckanih jabuka

100 ml jabučnog octa

100 g meda

4 grančice majčine dušice

200 g ricotte

Priprema:

Jabuke staviti kuhati u lonac zajedno s octom, medom i majčinom dušicom. Kad zakipi staviti na srednje jaku vatru i pustiti da krčka 20 minuta dok ocat ne ispari, a jabuke ne omekšaju. Izvaditi majčinu dušicu kad je gotovo. Marodi svrdla skuhati prema uputama. Pomiješati Marodi svrdla s jabukama i ricotta sirom. Ukrasiti sa sitno sjeckanom majčinom dušicom ili mentom.

U slast.