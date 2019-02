Da bi ti se život promijenio prvo se moraš promijeniti ti Razmišljam o tome kako sam godinama čeznula za tim da mi se nešto u životu promijeni iako sam živjela iste, predvidljive dane.

Autor

Mi ljudi hoćemo promjene a istovremeno, obožavamo svoju rutinu koju kao mjesečari bez razmišljanja ponavljamo iz dana u dan zato što volimo svoju ugodnu zona komfora zbog koje nam je 90% dana istih kao i prethodni: spavamo na istoj strani kreveta, peremo zube prvo gore desno, pijemo kavu na isti način i jedemo isti doručak, vozimo se istim putem na posao, živcira nas uvijek isti kolega na poslu...

Sanjarimo o tome da nam se dogodi nešto novo i nepredvidivo, a živimo u dobro poznatom programu. Iščekujemo da nam se dogodi neko čudo iako istovremeno tvrdoglavo odbijamo vjerovati da čuda postoje. Znate ono pitanje: Šta ima? Odgovor je skoro uvijek: A ništa, sve po starom.

Kada će se dogoditi promjena? Tek kada se mi promijenimo.

To je ekstremno prikazano u filmu Groundhog Day, ali se iz njega može izvući predivna poruka. U filmu Bill Murray glumi čangrizavog i zajedljivog Phil Connorsa čiji se dan, od kojeg mu je unaprijed bilo muka, počne ponavljati u beskonačnost i Phil ne može učiniti ništa da to prekine.

Njegova prva reakcija je očaj. Svakoga dana se opet budi tog istog dana kao i jučer, sa istom pjesmom na radiju i istim komentarima radijskih voditelja da je danas “Groundhog Day”. Phil nikako ne može izaći iz tog horora, svaki dan mu je isti.

Prvo se objesno ponaša, jede sve što poželi u inače nezdravim količinama, zavodi žene, krade novac i aute, bježi od policije pa se kad mu sve to dosadi se očajan na najkreativnije načine pokušava ubiti ali mu ni to ne uspijeva i i dalje se svaki dan opet budi uz istu pjesmu. Sve to vrijeme je uz njega lijepa producentica koju sve više upoznaje i sve više mu se sviđa i Phil se želi svidjeti i njoj.

Zbog toga počne učiti svirati klavir i eksperimentirati sa idejom da pomaže ljudima. Postepeno, njegovo stanje se iz depresije mijenja u radost, sve dok se jednoga dana konačno probudi pokraj nje, žene koju voli. Nije joj bio zanimljiv dok je bio sebičan, ali kada mu se otvorilo srce mogao je primiti i dati pravu ljubav.

Phil je postao netko drugi i izašao je iz starog programa.

Ne može stari ti živjeti novi život. Moraš se promijeniti da bi ti se život istinski promijenio.

Stari Phil Connors živi jedno te isti dan svaki dan, a novi Phil dobiva priliku živjeti novi život. Postoji način života kao da svijet ne postoji iako se čini da je ovdje.

Vi ne mijenjate svoj izgled iako se puno češće nasmijani. Vaše čelo je opušteno, a oči su mirne. I oni poput vas koji kroče svijetom prepoznaju “svoje”. Ipak, i oni koji još ne vide “pravi put” će vas isto prepoznati. I vi vjerujte da ste isti kao i oni, takvi kao što ste prije bili.

A Course in Miracles — W-155.1:1–5

Nitko nije superioran, nitko nije inferioran, ali nitko nije jednak. Ljudi su jednostavno jedinstveni i neusporedivi. Ti si ti. Ja sam ja. Ja životu dajem svoj potencijal; ti mu daješ svoj. Ja trebam otkriti svoje biće. Ti trebaš otkriti svojebiće.

Osho