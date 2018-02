Da, operirala sam nos i ne, nije me toga niti najmanje sram! Koja žena ne želi biti lijepa? Koja žena ne želi biti barem trunku dotjerana? Jasno vam je valjda da svi imamo drugačiji pojam ljepote, pa ono što možda nekome nije najbolje, drugome je savršeno.

I da, to tako i treba biti. Nepravilnosti, sitne „mane“ ili pak specifičnosti, čine nas posebnima. Ne govorim samo o vanjskoj, već i unutarnjoj ljepoti koju ima svaka od nas. Nedavno sam se našla na mjestu gdje je publiku činilo 95 posto žena, 95 posto sređenih i dotjeranih žena u rasponu od 18 do 60 godina. Svaka je na svoj način naglasila neki dio sebe, učinila se posebnijom. Učinila je to prvenstveno za sebe, ali onda i za ostale žene. Jer da, veći dio nas žena ne sređuje se za poglede muškaraca, već poglede žena. Prvenstveno za svoj odraz koji vidi u ogledalu, a onda za odraz ostalih. Ne vidim smisao uređivanja za muškarce kada njihov pogled rijetko kada ide dalje od guzica i sisa.

Mislite da primijete novu frizuru, šminku, lak na noktima, boju vaših očiju ili novi džemper? Rijetko koji.

Čemu gubiti vrijeme na one koji se ionako zadržavaju samo na atributima jer im očito mozak gornji, jednako kao i donji ne doseže dalje. Pričam o onoj površnoj, vanjskoj, prolaznoj ljepoti, oni ne primijete ni te površne stvari vidljive golim okom, a kamoli tek one, skrivene u našoj glavi. Ako ih pitate koja vam je knjiga najdraža, možda pogode samo ako je ugledaju na polici, no ako ih pitate koja žena ima dobru guzu ili sise odgovaraju kao iz topa. Naravno ne nama, svojim žena, već klasično muški svojim kompanjonima. Neka im bude. Kao da nas je briga. I mi komentiramo, jednako kao i oni. I mi znamo vodu potjerati na svoj mlin.

Pitate se čemu sve ovo i kako naslov 100 posto prirodna ima veze s muškarcima? O ima, itekako. Prošla su gotovo dva mjeseca od kada nisam „prirodno lijepa“. I mislite da je to moj X-Man primijetio? Naravno da nije. Čak ni nakon što sam mu sto puta pokazala slike prije/poslije on ne vidi razliku na mom nosu. Ulazim u 30-te i prije gotovo dva mjeseca podvrgnula sam se prvoj i nadam se posljednjoj plastičnoj operaciji.

Da se razumijemo, nekako sam sigurna da sam umjesto nosa korigirala grudi i povećala ih za barem dva broja, da bi primijetio odmah, kao i ostala muška okolina.

Nebitno, više ne mogu pisati o prirodnoj ljepoti i o tome da svoje mane nosite kao svoje prednosti, bilo bi licemjerno. Ne mogu naravno, a svakako nisam nikad ni rekla da je moj nos, moj ponos. Moj nos bio je nešto što sam htjela prepraviti, dotjerati, maknuti grbicu koja mi je zapinjala u pogledu u ogledalo. I o tome pričam javno, otvoreno, bez laganja. Nije to bila najveća drama, nije to bio prioritet, niti je to bila nit o kojoj ovisi moj život, nije to bilo nešto s čim nisam mogla, bilo je to nešto što sam željela promijeniti i tu želju sam si ispunila. Jer zašto ne?

Zašto ne ostvariti ono što želimo? Nebitno što je. Sve to, napravila sam isključivo i jedino radi sebe. Ne radi muškaraca, obitelji, prijatelja ili žena, samo radi sebe. Neće nam ni jedan muškarac pomoći da se osjećamo ljepše, bolje, pametnije. Sve to možemo i moramo same.

Jesam li etiketirana kao ona koja je operirala nos? Vjerojatno jesam. Posebno u maloj sredini kojom sam okružena. Brine li me to? Naravno da ne.

Nisam postala manje ili više pametna, nisu iz mene isparili moji stavovi, usvojena znanja i vještine, stečeno iskustvo, pročitane knjige, moja mašta, kreativnost, moja osobnost. I dalje sam to ja i dalje ću ulagati u sebe. U sebe kao ženu, u sebe kao poduzetnicu. Jer ja to hoću, jer ja to mogu i jer ako ne znam, naučit ću.

