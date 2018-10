Dosta mi je toga da se tate smatraju roditeljima drugog reda Dobra je stvar da sve više žena ne želi partnera koji će joj plemenito prepustiti svu brigu oko odgoja. Dobra je stvar da milenijalci neće popušiti takve gluposti pa će sami definirati pravila za partnerske odnose!

U našem je društvu uvriježeno misliti da je odgoj uloga žene, a tate eventualno samo pomažu. I to ako su žene sretne. Čak i mnoge žene tako hvale svoje muževe, sve ozarene jer su pronašle „onog koji malo pomaže oko djece“. Nakon što tri dana ne spavaš, nema veće sreće da ti netko pričuva dijete na sat vremena. I onda ti ga opet uvali na sljedećih 72 sata misleći da je obavio svoju svetu roditeljsku dužnost!? I eventualno ode u dućan po nove pelene, ali samo ako imaš sreće, a on ima vremena nakon nogometa. Ma nema veće radosti nego kad se on digne svaku četrdesetu noć da uspava malca koji se probudio u uplakanih 2 ujutro. Možete li samo zamisliti koje nadljudske napore treba uložiti muškarac da se odrekne jedne svoje aktivnosti u prvoj godini djetetova života? Nakon što se prosječna majka odrekla tri, bez da ju je itko uopće išta pitao... Da, znam da tako nije u svakoj obitelji i znam da pretjerujem, ali s razlogom. Jer je stvarno žalosno da i dalje dominiraju standardi koji su vrijedili u vremenima kad smo otkrili vatru. I ranije...



Znate li koliko me je puta na promociji knjige netko upitao tko mi čuva dijete dok sam ja na putu?

Nula. Veličanstvenih nula puta.



Znate li koliko je puta to pitanje postavljeno mojim prijateljicama? Na tim istim promocijama, u toj istoj ulozi?

Bezbroj!

To je gotovo pravilo. Ako se slučajno spomene roditeljstvo, nema šanse da im se ne postavi to pitanje. Deseci ljudi će ga postaviti u sebi, a najčešće će ga netko postaviti i naglas. I često nemaju ni zle namjere. Jednostavno ih zanima kako su organizirale život, kako su pronašle ravnotežu između poslovnog i privatnog... Sasvim legitimno pitanje i sasvim legitimna briga, ali je prokleto žalosno da i dalje postoji taj dvostruki standard. Apsurdno ga je postavljati samo ženama jer se pretpostavlja da nama muškarcima odgoj i ne treba biti prioritet. Pretpostavlja se da mi doma imamo ženu/domaćicu/bejbisitericu/čistačicu koja se predano brine za naše ognjište pa mi možemo ganjati karijeru, dok žene ganjaju klince. Što je sasvim razumljiv mentalni sklop za 19. stoljeće, ali za 2018-u je apsolutna tragedija. I znam da je to naša tradicija, ali znate odakle potječe ta tradicija?

Pa iz vremena kad je bilo uobičajeno da žene ne rade izvan kuće. Od onih vremena kad smo izmislili vatru pa sve do prošlog stoljeća kada žene doista najčešće nisu imale poslove kakve ih danas zamišljamo. Brinule su se za kuću i eventualno poslove oko kuće. I za djecu. Jer su bile doma. Zato je i logično da su preuzimale veću brigu oko odgoja.

I upravo je zato logično da danas imamo ravnopravne uloge! Jer danas je situacija sasvim drugačija.

U većini obitelji rade oba roditelja pa više nema apsolutno nikakvog razloga da su obiteljske i društvene uloge i dalje podijeljene kao u vremena naših prabaka. Ili ledenog doba.



A i zanimljiva je raspodjela uloga. U brojnim obiteljima muškarci rade ono što im se da ili ono što im ide dobro. A žene rade sve ostalo, bez da ih se pita žele li, mogu li... I najgore je što su mnoge žene prihvatile takva pravila igre, prihvatile su to kao nešto

normalno. Opet, smatraju se sretnima ako bar malo pomaže. Ako bar povremeno preuzme dio tereta. Ali mi ne bismo trebali preuzeti dio tereta da bismo olakšali ženama, nego bismo trebali preuzeti pola tereta. U svemu! Ako su oba roditelja zaposlena, trebali bi biti jednako zaposleni i oko djece.

Dobra stvar je da se situacija mijenja. Dobra stvar je da sve više obitelji ne prati te ledenodobne trendove. Doduše, više u urbanim sredinama, nego u ruralnim, ali barem se krećemo u pravom smjeru. Dobra je stvar da sve više žena ne želi partnera koji će joj plemenito prepustiti svu brigu oko odgoja. Dobra je stvar da milenijalci neće popušiti takve gluposti pa će sami definirati pravila za partnerske odnose! Loša je stvar da i dalje imamo jaaako mnogo posla jer smo daleko od ravnopravnosti.



Jer naša uloga kao očeva nije da pomažemo, nego da odgajamo. Naša uloga nije da malo pomognemo tako da mama može odahnuti. Naša je uloga ravnopravno sudjelovati u odgoju zato što smo roditelji. Tate. The tate. Isto kao što su mame The roditelji. Nema razlike.

Nisu one primarni roditelji, a mi oni koji uskačemo. I jedni i drugi možemo jednako voljeti, slušati, davati podršku, truditi se razumjeti našu djecu... Nema razlike. Osim ako nam mentalni sklopovi nisu sleđeni od boravljenja u ledenom dobu. Ali ako mislite da bi žene i dalje trebale samo bedinati djecu i skupljati bobice oko pećine, onda u vašem svijetu ionako nije izmišljen internet pa ni ne čitate ovaj tekst!

