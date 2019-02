EAU de Abortelle: Preporučili muškarci u crnim haljinama

Autor

Molim vas da mi netko nabavi broj dilera od onog svećenika koji je jučer rekao da se od mesa pobačene djece rade najskuplji parfemi. Ukliještila su me leđa jučer i dobro bi mi došlo da si malo pomognem jer trenutno sjedim pod kutem od 90 i boli me kad dišem, što je problem jer sam se u trenutku rođenja navukla na zrak. Probala sam već s C vitaminom, ne funkcionira.

Btw, kad smo kod muškaraca u haljinama, jel i vama apsurdno da se rvatine ovih dana zgražaju ispod članaka o onom glumcu koji je na dodjelu Oskara obukao smoking-haljinu i govore da ga treba prebit, poništit i da je svijet propao jer muškarci počinju nosit haljine?

Pitam jer ono, malo mi je glupo da se zgražaju, muškarci odavno nose haljine.

S tim da ovog glumca ne plaćamo iz proračuna i sigurna sam da ne siluje djecu.

“Treba ih sve zapalit” - kaže za glumca u haljini jedan hrabri komentator.

“Ja bi ga prebio da ga vidim” - kaže drugi.

“Pedere treba kastrirat” - kaže onaj dečec “politićar.”

S mekim ć, jer se smekšao kao erektilna disfunkcija kad su ga nazvali novinari i pitali da objasni svoje stavove.

Svi su spremni na akciju dok ne dođe prilika, onda na “dobar dan, izvolite” reagiraju sa “samo gledam.”

Neki dan sam u gradu vidjela stariju gospođu kako ulazi u haustor s dječjim kolicima.

Išla je u rikverc, preko stepenice i leđima pridržavala teška, metalna ulazna vrata.

Ona na kojima lako možeš ukliještit leđa ako ih nezgodno uhvatiš.

Prolazila sam pored zgrade u koju se pokušavala ugurat i automatski krenula prema njoj da joj pridržim vrata.

Ne zato što želim da mi Isus napiše plus u informativku nego zato što mi je prirodno nekom pridržat vrata čak i ako to nije smjer u kojem idem, kao što mi je prirodno podignut nekom rukavicu nakon što mu ispadne iako nije moja. Računam da će jednom netko i meni nešto podignut baš kad će mi trebat, a to će ovih dana sigurno bit aktualno jer se nemerem saget zbog leđa. Čak i da mi

nitko nikad ne uzvrati, i dalje želim pridržat vrata gospođi.

Malo se usrala kad me vidjela.

“Ma ne treba, hvala” - gledala je dok sam joj se približavala i krenula brže ulazit u zgradu.

Bilo mi je malo neugodno jer sam joj ušla u osobni prostor i nasilno joj pomogla, i još gore, bilo mi je tužno jer znam zašto se usrala.

Starija je, s unukom u kolicima i netko ju je upravo ugurao u zgradu - u turskim sapunicama to znači da će te taj netko vjerojatno opljačkat. A ni u stvarnom svijetu nikad ne znaš.

Svijet je sjebano mjesto.

Sestre ponekad zamrze sestre to te mjere da ih zamrznu.

Daruvarac je na koncertu Mile Kitića umjesto da njega u zatvoru miluje kitić.

Od pobačenih fetusa se rade parfemi.

Normalno da se bakica na trenutak usere kad netko krene trčat prema njoj i bebi, ljudi od ljudi sve češće mogu očekivat samo najgore. I od kebaba isto.

Nije više normalno očekivat da će ti netko pomoć onako usput.

Danas je normalno “samo gledam.”

Jeste vidjeli onaj video u kojem je bura u Dubrovniku čovjeka zabila u zid?

Čovjek je doletio u zid, lupio glavom i NITKO od ljudi koji su stajali oko njega mu nisu krenuli pomoć.

Stoje i samo gledaju.

Prošlo je sigurno pola minute dok u kadar nije uletio čovjek koji je (očito s udaljenog mjesta) dotrčao da mu pomogne.

Ostali stoje i češu jaja - ne znaju čovjeka, zašto bi se miješali, to je između njega, bure i gravitacije.

I dam se kladit da su ti koji samo stoje prvi koji ispod članaka govore da bi prebili frajera u haljini i da bi izubijali Daruvarca da dobiju šansu.

Prvi koji se čude KAKO je jedna sestra mogla 19 godina prolazit pored škrinje u kojoj ima seku, ne kulenovu nego vlastitu.

Prvi koji se čude KAKO su oni ljudi u kafiću mogli samo gledat dok je frajer mlatio curu?!

Eto kako, jer su ljudi dovoljno velika govna da im ne padne na pamet pružit ruku frajeru koji je odletio u zid.

“Mi smo Katolička zemlja, to nije normalno!” - ovakav komentar ćete najčešće čut kad se priča o “zločestim pederima koji paradiraju”, a zapravo bi prvo nenormalno trebalo bit da samo stojiš pored lika koji je pao na pod.

I onda jedini čovjek kojem je palo na pamet pomoć odjednom postane heroj, što je otprilike kao da postaneš heroj jer si pustio vodu nakon pišanja - čovjek bi mislio da se podrazumijeva ne bit nezainteresirani promatrač.

Ali ne podrazumijeva se više, podrazumijeva se “samo gledam”, “ne želim se miješati.”

Kad se miješaš, možeš najebat.

Pogledajte onu sutkinju koja je Sanaderu rekla NE MOŽE, odmah je iskočio kompromitirajući video kad je rekla da se od govna više neće radit pita i da hrvatsko pravosuđe mora prestat bit pekara za podobne.

Neki se zato više ne miješaju u ništa, a neki se miješaju isključivo u gluposti.

Sjećam se kad je nestao onaj Malaysia Airlines let sa 227 putnika - u moru komentara s teorijama zavjere, našao se i jedan sestrin sin s komentarom:

“Mogli ste barem staviti sliku pravog aviona, ovo na slici je Airbus A300 a nestali avion je Boeing 777 i vidi se razlika na krilima.” Vidiš što nedostatak samopouzdanja napravi prosječnom sociopatu.

Ili prekjučer ispod članka o ženi koja je ubila vlastitu bebu:

“Klenovnik nije blizu Trakošćana, naučite zemljopis!” - što je sasvim ok komentar, OSIM kad je ispod članka o čedomorstvu, onda gospođo valjda imate nešto pametnije za reć.

Ali nema ništa pametnije.

Ni ona, ni ovaj koji misli da je u avionskoj tragediji najvažnije javit ljudima da se ti kužiš u modele aviona.

To je njihov doprinos čovječanstvu.

“Ja znam avione!”

“Ja znam gdje je Trakošćan!”

“Ja bi prebio Daruvarca!”

Bi kurac.

Svi bi na internetu tukli pedere, mijesili sise Lidiji Bačić i ubili Boga u frajerima koji mlate žene.

Dok te ne nazove novinar i pita kako to misliš.

Dok te ne nazove Lidija.

Dok netko ispred tebe ne počne mlatit ženu.

Onda je “samo gledam.”

Čovjek na podu je savršeni primjer do koje mjere je “samo gledam” zarazio ljude.

Realno, nema razloga da se ljutimo što je Daruvarac bio na koncertu, čovjek je slobodan da se kreće gdje god želi, to mu je omogućila #samogledam država, kao što su i njemu #samogledam ljudi omogućili da prebije curu. Kao što su i njoj #samogledam ljudi omogućili da s 18 godina ima duži popis frajera od Taylor Swift. Nije zaslužila da ju se premlati, ali bome je zaslužila dobit zabranu izlazaka već s 14, a izgleda da nije. (Ako niste preslušali snimku u kojoj njena mama nabraja s kim je sve spavala, za koliko novaca i koliko je zlata ukrala iz kuće, možda nećete shvatit ovo).

Nema razloga ni da se čudimo kako je ona sestra mogla samo gledat obiteljski zamrzivač.

“Samo gledam” je standard, kad nešto napraviš si malo čudan.

I kako se onda ona bakica ne bi barem malo usrala kad joj netko pridrži vrata?

Normalni ljudi se boje umiješat, što znači da su ovi koji se miješaju sigurno čudni.

To ne zvuči logično, ali logika se već odavno bacila s balkona.

Financiramo sad već dokazano najveću tvornicu pedofila.

Nasilnici imaju celebrity status.

Zaraženo meso kebaba je praktički proglašeno vitaminskim dodatkom.

A od abortiranih fetusa se rade parfemi.

U normalnom svijetu bi svaka od ove 4 izjave bila očita laž, trenutno je samo ova zadnja.

Koliko znamo.

Nikad ne znaš, sve je moguće.

Ako je moguće da nitko ne mrdne prstom kad čovjek padne na pod, moguće je sve.

Tko zna, možda je i ona jadna beba koja je ubijena NE BLIZU TRAKOŠĆANA žrtva nečijeg “samo gledam.”

Lako je mrzit njenu majku, ali možda se i njoj netko jednom trebao umiješat i pomoć, pa nije.

“Sigurno nije normalna” - sigurno nije, ali nenormalno se nekad može liječit ako se uoči i ako se ne gura pod tepih.

Ne kažem da bi pomoglo, ali možda bi.

Pedofilija se isto može liječit, pod uvjetom da se preseli na psihijatriju, a ne u drugu župu.

Nasilje nad ženama se može liječit.

Ali prvo se treba izliječit “samo gledam.”

I ajde, mogu shvatit da se netko ne usudi reagirat kad frajer mlati curu u bircu, ali čovjeka na podu u Dubrovniku ne mogu objasnit.

I onda kao svijet ide u kurac jer je glumac na Oskare došao u haljini.