Eksplozivan rast nove ljudske vrste - humanus balkanoidus! Čovjek bi pomislio da je evolucija nužna i da nazadni mentalni sklopovi ne mogu preživjeti intenzitet 21. stoljeća, ali dokazi su neumoljivi.

Humanus balkanoidus, odmilja balkanoid, pokazao je zavidnu otpornost, a pripadnici te vrste bujaju poput trulih voćki poslije arhaične kiše. Nije jasno jesu li ovi prostori uvijek obilovali njima ili su ih samo društvene mreže učinile vidljivijima, ali nema sumnje da su rasprostranjeni poput uhljeba u državnim tvrtkama. I dok si ranije vrste humanoida mogao otkriti po načinu kretanja ili vanjskom izgledu, ovu vrstu ne definira kretanje, već stajanje. U mjestu. I to u prošlosti! Za njih nema ljepšeg mjesta od prethistorije. Što se dalje vrate, to se bolje osjećaju. A neki od njih doista se vraćaju u vrijeme kad smo živjeli u pećinama i bilo bi im najdraže da društva i dalje funkcioniraju kako su funkcionirala tada!

Zato neki ljudi i izražavaju bojazan da će ženi bavljenje politikom „oduzeti dragocijeno majčinsko vrijeme“. Iako nisam ljubitelj ignoriranja pravopisa pa bi doista bilo dragocjeno ispravno napisati tu riječ, u ovoj je izjavi mnogo više zabrinjavajuće ignoriranje zdravog razuma. Vjerujem da ste već vidjeli izjavu političkog kameleona Slavena Letice koji je tim riječima počastio svoju snahu Daliju Orešković nakon njezina nastupa kod Stankovića. I prilično sam siguran da on misli da nije rekao ništa loše. Vjerojatno je uvjeren kako je samo izrazio brigu za svoje unuke, a to ne bi bilo ništa loše samo kada bi apsolutno istu izjavu potpisao i da se

radi o političkom angažmanu njegova sina. A to nikada ne bi rekao.

Jer balkanoidi znaju gdje je ženama mjesto. Uz ognjište i djecu! Točno tamo gdje im je bilo mjesto i kad smo živjeli u pećinama.

I što bi one razvijale karijeru kad moraju ići na svaki roditeljski, brinuti se za sve rođendane svih prijatelja njihove djece i svaki dan spremati dva topla obroka, a naveo sam samo 3 posto poslova koji će napredni muškarci velikodušno prepustiti majkama svoje djece. Uloga pećinskih muškaraca je sasvim drugačija - on samo mora ubiti vepra, 2 kilometra od pećine i donijeti ga na stol, a žena se ionako ne smije od pećine udaljavati više od 50 metara. Tako su uvjereni da žene i danas moraju raditi rutinizirane i slabo plaćene poslove da ih razvijanje karijere ne bi omelo u njihovoj primarnoj ulozi – majke 24/7!

E pa dragi moji leticoljupci, ovaj ću dio napisati starinskim fontom da možete lakše pročitati...

Moja supruga iz kuće izbiva više od mene i naravno da je zbog toga ne smatram lošom majkom. Takav joj je posao. Ovih je dana u Strasbourgu pa se ja u potpunosti brinem za našu kćer. A ona je izvrsna majka koja našoj kćeri daje i dovoljno ljubavi, i topline, i prisutnosti, i zagrljaja, i igranja... ma svega! Sve to može napraviti i ako uz nju nije 24/7! ...Upravo sam morao prekinuti pisanje jer sam kćerki spremio večeru... Neće muškarcima otpasti kruna s pećinske glave ako preuzmemo brigu za djecu.

Najluđe u svemu što je snaha vašeg heroja navela izvrstan razlog ulaska u politiku – osjeća odgovornost da svojoj djeci ostavi zdravije društvo. I tako pokazuje da je i odgovorna građanka i predana majka. Jer ne misli samo na sebe i svoje privatne interese. Ne misli samo na uređivanje okućnice oko svoje pećine i zato zaslužuje svaku pohvalu. Svakako ne zaslužuje osuđivanje jer se neće u potpunosti posvetiti djeci.

Žene su se borile za ravnopravnost upravo zato da bi imale mogućnost izbora. Da, i onog izbora o kojem često polemiziramo, ali sada mislim na izbor u vezi svoje karijere. Sasvim je u redu da žene žele razvijati karijeru, jednako kao što je u redu da se odluče potpuno posvetiti djeci. Jedino je važno da to odluči same, a ne da umjesto nje odlučuje vaša balkanoidnost. Dakle, njihov život, njihov izbor!

Kada smo već kod vaših pećinskih uvjerenja – samo da napomenem – tradicija nije nikakvo opravdanje za vaše predrasude, nikada nije u redu udariti ženu (da, da, čak niti kada provocira kako vi to beskičmenjački opravdavate) i ljudska prava nisu izmišljotina ljevičarskog lobija koji mrzi Boga.

Uh... sad se mogu vratiti normalnom fontu i obraćanju ljudima koji žive u 21. stoljeću.

Leticoljupci ionako više ne čitaju tekst već pišu dražesne komentare ispod teksta. Hvala, vaši su komentari dragocjeni.

Budimo realni, svima je lakše samo se brinuti za sebe i svoju obitelj. I to jest naša primarna dužnost. Ali ako imamo priliku utjecati na šire društvo, tako mu svega, imamo dužnost dići svoj glas. Inače će balkanoidi preplaviti čitavo društvo, a naše će kćerke morati sjediti u zadnjim redovima učionice. Jer će se vrlo dobro znati gdje im je mjesto. A mi se moramo pobrinuti da im je mjesto uz muškarce, a ne iza njih!

U svemu!

