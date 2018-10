Europa koju morate vidjeti: Od Londona pa sve do Novog Sada Ovu godinu ću pamtiti po tri fantastična putovanja. Od Kopenhagena do Londona i Novog Sada. U sve tri metropole i glavna grada sam putovala sama što mi je omogućilo da se potpuno opustim i da sve bude po mom.

Pa, krenimo redom:

London

U Londonu sam bila bezbroj puta i uvijek se ponovno uvjerim da je London za mnogo toga centar svijeta. Taj ludi grad je poput testnog poligona za najinventivnije i najbolje ideje kao niti jedan drugi grad na svijetu. Magnet za one koji slobodno razmišljaju i koji pomiču granice mnogih neobičnih i čudesnih stvari. Uvijek odem iz njega ispunjena posebnim poletom i zanosom jer to je grad pun energije, dobre vibre, posebne snage i karizme.

Redovno me obori s nogu, ma koliko god puta ga posjetila. Tako je bilo i ovog puta. Osim što je dom nekim od najboljih svjetskih muzeja, galerija, umjetničkih škola, iz njega dolaze najbolji vrhunski arhitekti, kuhari, glazbenici i umjetnici. London je zbog toga svjetski kulturni centar pun neobičnih likova. Gradske priče govore kroz akumuliranu arhitektonsku izvrsnost kojoj se svaki puta iznova divim, bogatu povijest i baštinu, raznoliku glazbu i umjetnost te impresivnu kulinarsku scenu. Bez obzira na to jeste li u London došli na jednodnevni izlet ili na tjedan dana boravka, uvijek ćete imati priliku vidjeti nešto čudesno, okusiti najbolju hranu kuhinja iz čitavog svijeta, čitati najbolje knjige, vidjeti najbolje predstave i izložbe i osjećati se ispunjeno kao ni u jednom drugom gradu svijeta.

Avionsku kartu sam kupila nekih 3 mjeseca prije puta i to na rate zahvaljujući ZABA Mastercard kartici, bez kamata i bilo kakvih naknada. Kada sam stigla u britansku metropolu bila sam neugodno iznenađena da nigdje nisam mogla promijeniti eure u funte. U centru Londona ne možete jednostavno ušetati u banku i promijeniti novac. Banaka nema. Ima mjenjačnica ali one imaju mahom nepovoljni tečaj i nikada niste sigurni da li ćete loše proći jer će vam možebitno naplatiti velike naknade. Ne znam što bih napravila da kod sebe nisam imala Mastercard kreditnu karticu. Naime gdje god dođete – bilo dućan, bilo restoran, bilo knjižara, bilo muzej ili neka turistička atrakcija plaćanje u gotovini nije uobičajeno. Traže vas karticu. O hotelu da ne govorim. Osim toga gotovinu sam dizala na za to predviđenim bankomatima. Na taj način sam se osjećala sigurnom, a iznenađenja nije bilo. Osim toga sam na taj način skupljala bodove na mojoj MultiPlus kartici, a to nije mali broj bodova. Oni će mi omogućiti uštede kod daljnjih putovanja koje planiram. Pogotovo ako ću neki od sljedećih smještaja rezervirati i plaćati preko Booking.com platforme.

Ovog puta su me u Londonu oborile s nogu sljedeće atrakcije:

1. Jutro u Hyde Parku - prvi dan boravka u Londonu već sam u 7 ujutro bila u kraljevskom parku okružena zelenilom, životinjama i umjetnošću i mislila si - koja privilegija.

2. Ručak u Organic Planetu – fenomenalnom prehrambenom lancu organske i zdrave hrane koji ima sedam atraktivnih lokacija u Londonu. Njegova je misija širiti svijest o zdravom hranjenju i življenju. Raj za oči i nepce.

3. Borough market – London ćete najbolje upoznati kroz njegove mnogobrojne šarolike tržnice, markete i buvljake koji nude raznovrsnu robu, antikvitete, svježe proizvode. Tržnice u Londonu upravo zbog svoje šarolikosti, bogate i originalne ponude privlače velik broj raznoraznih ljudi sa svih strana svijeta. Bez njih kao da niste bili u Londonu. Borough market je najstarija tržnica u Londonu, kažu da ima i preko 1000 godina.

Nema namirnice svijeta koju tamo ne možete vidjeti i kupiti. Svijet u malom. Tamo se nalazi i popularan hrvatski dućan Taste of Croatia u kojem ima dovoljno atraktivnih hrvatskih proizvoda – ajvar, paški sir, domaći džemovi i pekmezi, štrukle, mlinci itd. Ono što me je posebno oduševilo je i mali talijanski street food restoran Padella koji se nalazi s vanjske strane Borough marketa, gdje smo odlučili ručati. Ispred njega ćete uvijek naići na red u kojem se čeka i po pola sata. Jer mjesto ne možete rezervirati. Samo strpljivo čekati. Na meniju je svaki dan do maksimalno 10 jela – uglavnom razne vrste domaće pašte koja je fenomenalna. Kad ju „smažete“ bude vam jasno zašto ljudi tako strpljivo čekaju. Odlični su im i deserti. Sve 100% domaće.

4. Novi poslovno kulturni centar More uz široki i mirni tok rijeke Temze tik do Tower bridgea. Oduševio me taj za mene noviji dio Londona na južnoj obali Temze blizu London Bridgea. Tu dominira najviša zgrada u Europi - novi neboder, nazvan Shard, odnosno Krhotina (komadići razbijenog stakla), koji s visinom od 310 metara, nosi titulu najviše zgrade u Europi. Shard definitivno mijenja povijesnu sliku i panoramu središta Londona. Napravljen je kao grad u malom, na 72 kata, sa stanovima, hotelom, wellness centrom, restoranima i vidikovcima. Osim Sharda tu su fenomenalne poslovne zgrade s odličnim kafićima, restoranima, shopping centrima. Zato obavezno tu provedite jedan cijeli dan. Spojite to s posjetom Borough marketu. On je samo par minuta udaljen od Sharda.

5. Nobu restoran u Berkeley streetu sa specijalitetima poput Yellowtail jalapeno, Black Cod Miso, sashimijma i sushiju svjetske klase, kao i specijalnom Nobu sakeu koji se kao takav proizvodi isključivo za Nobu restorane. Kakav je to doživljaj bio. U Nobu restoran se nemojte zaputiti bez prethodne rezervacije. Svoju sam napravila par tjedana unaprijed.

6. Ručak u Harrodsu – najpoznatijoj i najvećoj robnoj kući u Europi - osim dobrog shoppinga i napajanja očiju najluksuznijim svjetskim brendovima u Harrodsu možete i odlično jesti. Nezaboravno gurmansko iskustvo. Ovaj puta sam se odlučila za Mezzah Lounge i arapske specijalitete na četvrtom katu robne kuće. Mezzah lounge ima i prekrasnu terasu, a kako je vrijeme bilo idealno ljetno iskoristili sam tu blagodat i uživala u pogledu na krovove Londona.

7. Najljepša knjižara na svijetu - Daunt bookshop. Kao strastvena knjigoljupka i bookblogerica konačno sam se našla u ovoj veličanstvenoj knjižari o kojoj sanjam već duže vrijeme. San je konačno ispunjen. Mora da su ljudi koji su to prijepodne u knjižari mirno prelistavali i izabirali knjige mislili da je ušla „luđakinja“ jer sam skoro skakala od sreće od podruma do galerije ove knjižare. Specijalnost ove knjižare su knjige o putovanjima, ali i sve ostale. Nije li svaka knjiga jedno putovanje?

8. Richmond & Richmond Hill - bogata stambena četvrt koja graniči s rijekom Temzom i Richmond parkom – popularnim mjestom za piknike. Ne žive samo u Danskoj najsretniji ljudi!!!! Ovaj puta sam otkrila dio Londona koji me oduševio na prvu. Kažu da je to najsretniji kvart britanske prijestolnice. Prepun je šarmantnih uličica, leži na rijeci Temzi uz koju se ljudi sunčaju, relaksiraju, druže i uživaju (nije tako prljava i divlja kao u centru Londona) . Rijekom se možete voziti većim ili manjim čamcima za par funti. Sve vrvi od slatkih i originalno uređenih kafića, restorana i dućana. London u malom. Nema brenda ili dućana kojeg tamo nećete naći samo što se nećete gužvati i umarati kao u centru prijestolnice. Tu uglavnom žive bogati i dobrostojeći Englezi. Ima jako malo drugih nacija. Na Richmond Hillu nalaze se velebne vile i poludvorci koji vrijede i do 30 milijuna funti. Sve je jako zeleno, uređeno i s Richmond Hilla puca bajkoviti pogled. Tu možete svratiti na kavu kod Mick Jaggera i još puno drugih celebrityja.

Kafići su originalni, moderno uređeni kao da se natječu koji će biti bolji i kvalitetniji. Isto je i s restoranima. Cafe Ivy će vas ostaviti bez daha.

Probala sam kavu u tek otvorenom cafeu (koji sam prži kavu i organizira edukaciju za bariste i sve one koji se bave kavom) - Kiss the Hippo Coffee i oduševila sam se. Prva liga. Malo dalje je fenomenalna danska pekara i slastičarnica. Teško se odlučiti koji je kolač ili kruh bolji.

Knjižara Waterstone na tri kata pruža odličan izbor knjiga. U njoj također možete uživati u dobroj kavi ili finom sendviču.

9. Park na Russel Squareu - na jednoj od klupa u parku je sjedio i razmišljao veliki Eckhart Tolle. Za vrijeme studiranja u Londonu je u ovom parku često boravio najveći živući zapadnjački mislilac i filozof Eckhart Tolle. Tu je meditirao i mijenjao svoje spoznaje o smislu života i ljepoti življenja. Tišina, samoća, uranjanje u vlastite misli i dodir s prirodom su naša najvažnija duhovna hrana koje se nikad ne bismo trebali odreći! Njegova knjiga „Moć sadašnjeg trenutka“ je jedna od najprodavanijih knjiga ikada i zovu je biblijom ove vrste literature.

"Kad god vas okružuje tišina, osluhnite je. Jednostavno je zamijetite. Obratite pažnju na nju. Oslu­škivanje tišine budi u vama dimenziju mira, jer tišine možete postati svjesni samo kad ste mirni.“

Evo nove duhovne metode za vas koju ćete sigurno još jače doživjeti ako odlučite slijediti moj primjer. Sjesti na jednu od klupa u parku i polako se stopiti s zelenilom i mirom ovog parka a pri tome ne zaboravite: Vlastite misli ne shvaćajte previše ozbiljno.

Kopenhagen

Iako sam u glavnom gradu Danske već boravila nekoliko puta, ovaj puta je fokus mog posjeta bio na knjigama, knjižarama, knjižnicama, book cafeima i mjestima koja su vezana za meni drage pisce i književna djela. Jer, osim strasti koja me danas vodi u razne gradove svijeta, to je sada i moj posao.

Ne sjećam se kada je neki grad na mene ostavio toliki dojam u svega nekoliko dana kao Kopenhagen ovog ljeta. Priznajem da me je totalno zaveo. Možda je tome pridonijelo fantastično vrijeme (svih pet dana nije bilo nijednog oblaka na nebu) ili možda što sam putovala sama i na taj način sto posto sama određivala tempo. Radila sam samo ono što mi je pasalo i išla kamo me je srce vuklo. Nigdje se nisam žurila, tamo gdje mi je bilo dobro sam ostajala koliko mi je trebalo. Promatrala sam ljude, prirodu, arhitekturu, ulice i naravno knjige.

Stanovala sam u dobrom kvartu, u mirnom i ugodnom Airbnb stanu kojeg sam dijelila s domaćicom Adele, porijeklom iz Norveške. Odlična solucija. Ona mi je redovno davala dobre savjete i upute, a navečer bi smo se dobro ispričale sabirući dojmove. Kao i za London i za Kopenhagen sam avionsku kartu kupila na rate bez kamata i naknade uz pomoć ZABA Mastercard kartice. Posebno sam bila zadovoljna cijenom koju sam uspjela dobiti. Povratna karta me je koštala 1100 kuna. To zaista nije puno s obzirom na udaljenost i brzinu putovanja. Sobu sam, kao i inače, pronašla online i platila karticom.

U Kopenhagenu za vas knjigoljupce (ali i one koji to baš niste) izdvajam sljedeća mjesta:

1.Kraljevska knjižnica, Kopenhagen (The Royal Library) koju još zovu i Crni dijamant.

Radi se o mističnoj i impresivnoj zgradi - Den Sorte Diamant “Black diamond”, čija je fasada kombinirana od stakla i crnog granita. Ako se igdje moglo sačuvati sve što je vrijedilo, a bilo je napisano ili odštampano na listovima papira onda je to u Danskoj, i u ovoj biblioteci na osam katova.

Od prve objavljene danske knjige iz 1482., do vrijednih spisa Sørena Kierkegaarda i Hans Christiana Andersena, knjigama su posvećene mnogobrojne dvorane pa se prostor može smatrati pravim „dijamantom“ književnosti i filozofije. Knjižnica je otvorena za javnost i ulaz je slobodan. Fotkanje ovog dijamanta je pravo zadovoljstvo. U knjižnici su stalno izložbe, a ja sam imala sreću da sam naletjela na “Abramovich Method of Treasures” slavne Marine Abramović. Knjižnica u prizemlju ima odličan restoran/café gdje možete po dobrim cijenama uživati u friškoj hrani, kolačima, pivi i kavi. Preporuka je da, ako baš ne pada kiša, jedete vani, uz vodu.

2. Paludan Bogcafe – studentski bookcafe otvoren davne 1951. godine

Kavu, čaj, pivicu ili neki omiljeni napitak knjigoljubac neće popiti bilo gdje; osim dobre kave važan je i šarm i interijer kafića da bismo osjetili njegovu posebnost, jedinstvenost i ugodnost. U Paludan cafeu osim što možete prebirati po knjigama možete popiti finu kavu ili čaj, možete pojesti fini kolač, ali i ručati i večerati.

3. Glavna javna knjižnica – najveća u Danskoj

Nalazi se odmah iza ugla, desno od Paludan bogcafea. Prekrasna moderna biblioteka prostire se na šest katova.

4. Rodna kuća Karen Blixen – na pola sata vožnje vlakom od Centralne željezničke stanice.

Dvadeset minuta sjeverno od Kopenhagena, u maloj lučici gradića Rungsted nalazi se Rungstedlund, imanje i rodna kuća omiljene danske književnice Karen Blixen (1885.-1962.) u koju se vratila nakon 17 godina koje je provela na svojoj farmi kave u Africi. Tu je počela pisati, odavde je putovala po svijetu, a tu je i umrla i nedaleko kuće njezin je mirni i elegantni grob. Koje uzbuđenje me je prošlo kada sam joj se poklonila. U Muzeju Karen Blixen provela sam skoro čitavu nedjelju i nisam se mogla dovoljno nadiviti svemu što me je tamo dočekalo. Kuća je potpuno sačuvana, sa svim namještajem, posuđem, kuhinjom, Kareninim stvarima koje je donijela iz Afrike (najdražu fotelju Denysa Fincha Hattona na primjer) i pretvorena u ugodan i topli mali muzej. Na trenutke imate dojam kao da je vrijeme stalo, kao da će se vas Karen dočekati došavši iz svoje radne sobe, ili da će se gosti pojaviti i sjesti za prekrasno uređen blagdanski stol.

5. Thiemers Magasin – najslađa mala knjižara na granici dvaju fancy kvartova koji su ujedno i dovoljno boemski da vas osvoje na prvu – Vesterbro & Frederiksberg

Ova mala knjižara koja prodaje i danske i engleske knjige ima sve što jedna neovisna knjižara treba imati: centralno je pozicionirana, šarmantna je, prijateljska, ljubazna i obiteljska.

6. Rodna kuća Hansa Christiana Andersena – u šarenoj i živahnoj luci Nyhavn

Iako je umro prije više od 145 godina u Kopenhagenu, gdje je proveo većinu života, Andersen je svugdje: djela i spomenici povezani s njime poput slavnog kipa Male sirene u kopenhaškoj luci i njegova rodne kuće u luci Nyhavn (Nova luka) i dalje privlače puno turista u Dansku.

U Danskoj plaćanje gotovinom gotovo i ne postoji. Sve se plaća kreditnom karticom. Na većini lokala, restorana, cafea to je i istaknuto – „ne primamo cash“. Kao i u Londonu banaka nema. Nemojte ih niti tražiti. Ja sam dosta nahodala da nađem i bankomat. Novac možete promijeniti samo u mjenjačnicama koje će vam opaliti visoku proviziju. Tako da me je i na ovom putovanju vjerno pratila moja ZABA Mastercard kartica.

Novi Sad

I na kraju osvojio me i čarobni Novi Sad – europska prijestolnica kulture za 2021. godinu, u kojem sam bila prvi put u životu.

Novi Sad koji vole zvati “srpskom Atenom” već je više od dva stoljeća prvenstveno grad kulture, grad muzeja, galerija, europske arhitektonske baštine, multikulturalne sinergije i manifestacija, grad čije je glazbeni festival EXIT stekao međunarodna priznanja i veliku prepoznatljivost. Danas je to i grad budućnosti koji ide ususret tome da bude Omladinska prijestolnica Europe 2018. i Europska prijestolnica kulture 2021.

Novi Sad me dočekao srdačno, veselo i s nekom posebnom lakoćom življenja. Osim njegovih stoljetnih zgrada, nostalgije i šarma tu su i prekrasno osvijetljeni novosadski mostovi, bački salaši, čarde duž Dunava, pomalo mistična Petrovaradinska tvrđava, urbana gradska jezgra uz bogatstvo gastronomije i zeleni nacionalni park Fruška Gora. I da, dočekali su me divni i topli ljudi. Gostoprimstvo kakvo se samo poželjeti može. Usput sam saznala neke prave pikanterije o Novom Sadu koje sigurno ni vi ne znate:

Novi Sad je imao prvu mušku javnu kuću

Novi Sad je posjetio jedan od najpoznatijih znanstvenika Albert Einstein jer je njegova prva žena Mileva bila Novosađanka

U centru grada postojao je stup srama

Za Novi Sad kažu da osim što je imao prvu javnu kuću, da je Železnička ulica imala čak 76 bordela.

A sada 5 mjesta koja nikako ne smijete propustiti u Novom Sadu:

Neosvojiva Petrovaradinska tvrđava koja na stijeni iznad Dunava budno bdije nad gradom i skriva mnoge misterije

Gradski centar koji je pun zanimljivih lokacija, predivnih zgrada, kafića, restorana i pubova.

Kuća u kojoj je možda nastala teorija relativnosti – Kisačka br. 20 – u kojoj je zajedno sa svojom suradnicom i (prvom) ženom Milevom Marić dva puta prilikom posjete ženinoj obitelji stanovao najpoznatiji znanstvenik Albert Einstein 1905. i 1907.

Bulevar books cafe – moderna i jedinstvena knjižara cafe s pogledom na Bulevar Mihajla Pupina

Fruška gora koju još zovu “usamljena planina Panonske nizine” poznata je po velikom broju ljekovitih biljaka.

Do Novog Sada sam se iz Zagreba dovezla autom. Trebalo mi je nekih četiri i pol sati. Na putu me je sve vrijeme pratila ZABA Mastercard kartica kojom sam plaćala gorivo i cestarinu i hotel.

Nadam se da sam vas motivirala i inspirirala da i vi posjetite neka od ovih mjesta. Ja već planiram putovanja za sljedeću godinu ...

O autorici:

Ja sam Alis Marić i diplomirana sam pravnica koja je vodila nekoliko ureda uprava inozemnih tvrtki, a ljubav na kraju pronašla u - knjigama. Rezultat te ljubavi je i projekt Čitaj knjigu. Obožavam miris knjiga, volim ih dodirivati, uživam u lijepim mjestima za čitanje, udobnim foteljama te mekom i mirisnom krevetu gdje se može opušteno čitati . Osobito volim – knjige preporučivati. Osim na web-u, Čitaj knjigu možete pratiti i na Facebooku te na Instagramu.