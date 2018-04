Evo kako sam unovčila svoju strast prema čitanju i knjigama Danas je vrlo popularno i privlačno pisati blog i biti bloger/ica. Ako ste svoji, ako imate izniman sadržaj, ljude će začas zanimati što im možete poručiti.

Autor Alis Marić / CitajKnjigu.com Srijeda, 11.04.2018. u 12:19

Ako ste stvarno dobri, ljudi će vas pronaći i pratiti. A ono najvažnije – preporučivat će vas i dijeliti vaše postove. To je ono najpoželjnije. Mnogi blogeri sanjaju da od te vrste posla/hobija mogu i živjeti. Da zarađuju. Kako je to moguće? E, to je već malo složenije pitanje. Jer uspješan i naplativ blog je poput maratona. Trebate puno, strpljivo i dugo trčati da biste stigli do željenog cilja.

Slučajni početak

U moj je slučaju sve počelo sasvim – slučajno. To uvijek volim naglasiti! Kada sam nakon 22 godine uspješne karijere u velikim međunarodnim i nacionalnim kompanijama ostala bez posla s 50 godina života, trebalo je nešto smisliti. Kako dalje? Čime se baviti? Kako zarađivati za život? Kako ne ponoviti pogrešku koju sam do tada uporno ponavljala. Radila sam poslove u kojima nisam uživala, iako sam bila uspješna i od koristi. Zapravo, mrzila sam svoj posao voditeljice ureda predsjednika uprava. Svako jutro sam jurila s knedlom u grlu na posao. Često sam se vraćala uplakana, umorna kao pas, a vrlo često me je obuzimala neka anksioznost do neizdržljivosti.

Otkaz nije došao bez razloga. Odlučila sam nakon tog događaja da je došlo vrijeme za promjenu – mene, mog načina rada i mog života. Shvatila sam da sam isključivo ja odgovorna za svoj život, svoje zadovoljstvo i za sve što se oko mene događa. Mnogi ljudi često krive okruženje u kojem jesu za stanje u kojem se nalaze. Postaju pesimistični, počinje negativnost i stvari se brzo zakompliciraju. Takav put ne bih preporučila. Odlučila sam ostatak svog života iskoristiti najbolje što se može.

Jednog jutra sam se probudila s porukom “Čitaj knjigu” koja je odzvanjala oko moje glave. Kako su knjige oduvijek bila moja najveća ljubav i strast odlučila sam otvoriti Facebook stranicu i početi tu svoju strast i ljubav dijeliti s drugima. Osjećala sam da je to pravi put. Oduvijek sam sve znala o knjigama, piscima, novitetima, knjižarama, književnosti. Došlo je vrijeme da to sve izbacim iz sebe. Tada još nisam razmišljala da bi to mogao biti i moj posao, moja daljnja egzistencija. Nisam mislila ništa. Samo sam željela konačno raditi ono što volim i u tome uživati. I pritom konačno imati nadzor nad svojom sudbinom. Društvene mreže kojima se svi danas služimo idealno su mjesto za dijeljenje zanimljivih sadržaja i vlastitih strasti. To sam spoznala vrlo brzo nakon što sam pokrenula Facebook stranicu. Ubrzo je slijedila i blog stranica, jer nisu svi moji prijatelji imali Facebook, a na to se logički nadovezao i Instagram profil.

Naši su preci svoje brendove izgrađivali generacijama, puno sporije i teže. Mi i naša djeca možemo sve to, s istim učincima, zamijeniti internetom uz puno manje troškove i puno kraće vrijeme. Polje i način rada su sasvim drugačiji, no, igra je posve ista…

Malo po malo privlačila sam sve više knjigoljubaca i ljudi koji žude za inspiracijom, dobrim sadržajem i motivacijom. Zahvaljujući pristupačnosti i dostupnosti društvenih medija – to može učiniti svatko. Stvorila sam svoj osobni brend, a da to nisam planirala. Nisam dizala kredite, nisam tražila prostor, nisam morala kupiti nikakve proizvode unaprijed. Ne bih ni mogla. Naime, to je period mog života kad sam imala manje novca nego ikad ranije. Ali od tog trenutka najsretnija sam osoba na svijetu i svaki dan proživljavam sve produktivnije i strastvenije.

Dvije godine strastvenog rada

Tako je društveni medij, nakon skoro dvije godine upornog i strastvenog rada i dijeljena sadržaja kojeg obožavam postao – MOJ POSAO. Došlo je vrijeme da unovčim svoju strast, nakon što sam do neke zadovoljavajuće razine izgradila svoj osobni prepoznatljivi brend bez lipe na računu. To se dogodilo prvenstveno zahvaljujući mojim iskrenim, jedinstvenim i strastvenim statusima i svemu o čemu pišem i što izbacujem iz sebe. Autentična sam. To sam ja!

Naši roditelji i preci su svoje brendove izgrađivali generacijama, godinama i na puno sporiji i teži način. Mi i naša djeca možemo sve to, s istim učincima, zamijeniti internetom uz puno manje troškove i puno kraće vrijeme. Polje i način rada izgledaju sasvim drugačije iako je igra posve ista. Moj pogon je strast i ljubav, sve ostalo funkcionira po sistemu klatna.

Tko još nije shvatio da INTERNET predstavlja najveći pomak u načinu poslovanja ima golemi problem. Tamo gdje najviše vremena provodite svi vi, tamo se proporcionalno usmjeruju i pogledi poslovnih ljudi. Nekada su to bili TV, radio, novine i časopisi. Danas je to online. Tko se ne prilagodi neće opstati. A tko to ne razumije neće uspjeti.

Svakome je dano da se priključi. Opstat će samo autentični, uporni, ustrajni i marljivi. Ne postoji loše vrijeme za pokretanje posla. Postoje samo lijeni, nesposobni, komotni, usporeni, negativni i zločesti ljudi.

Kako početi zarađivati

A sada konkretno kako je to kao blogerica zarađivati novce online? Gdje se počinje, kako se razvijati, kako širiti mrežu partnera, sponzora i pokrovitelja? Kome se obratiti? Može li bloger/ica to sve sam? Kome se treba obratiti za pomoć? Čini mi se da mnogi misle da je to jako jednostavno. Neki misle da je dovoljno da vas nazovu zainteresirane firme i da vam odmah nude suradnju i novac. Ali to je daleko od stvarnosti.

Ja ću ovdje iznijeti isključivo osobno iskustvo. A vama ću, možda, na taj način pomoći!

Prvo sam počela razmišljati koje bi se to firme tj. poslovni subjekti željeli vezati za moj brend i koji brendovi jednostavno prirodno “pašu” uz knjigu i čitanje. Zaključak je bio da se moram obratiti tvrtkama koje proizvode kavu, čajeve, vodu, čokoladu, namještaj, knjige, naočale, mobitele, kompjutere… Vrlo brzo sam shvatila da ja kao blogerica trebam otvoriti tvrtku jer inače ne mogu potpisati, niti surađivati s nijednom tvrtkom.

Dakle, ako želite zarađivati online i kao blogerica trebate biti pravni subjekt. Inače ništa od toga.

Isto tako, ubrzo sam shvatila da ja o marketingu nemam baš previše pojma i da nisam sposobna, a niti imam vremena pripremiti sve potrebne prezentacije, ponude i prijedloge suradnje. Naime to treba biti odrađeno na najvišem nivou. Sve treba “štimati” za sve strane. Profesionalnost na prvom mjestu. Stoga sam potražila pomoć marketinške agencije. Ali koje? Trebalo je neko vrijeme da naletim na pravu. Trebalo je vrijeme da tu agenciju uvjerim da je to što ja radim autentično i da ima budućnost. Ni oni nisu u početku razumjeli što ja to radim i koje vrijednosti zastupam i prenosim. No nakon nekoliko sastanaka i brainstorminga shvatili su poantu i moju viziju te je naša suradnja mogla početi. Oni su pripremili nekoliko prezentacija, ovisno o partnerima kojima želimo pristupiti. Naplaćuju se od dogovorenih suradnji i ugovora. Imala sam sreću. Jer mnoge agencije vam neće pristati na takav angažman. Žele vam svoj rad naplatiti prije ostvarenja suradnje s partnerima.

Moja agencija me vrlo brzo naučila sljedećem:

Pravila za uspješnu suradnju brendova s blogerima / influencerima

Priprema – istraživanje: brend i bloger moraju zastupati iste vrijednosti i boriti se za njih Ulaganje u odnose: nije uvijek u pitanju samo fer financijska kompenzacija, postoje i drugi faktori ili načini kojima se može povezivati Aktualnost: praćenje trendova i događanja na lokalnoj i globalnoj razini jako su bitni za sadržaj Transparentnost: ne treba skrivati da neki brend stoji iza influencera jer upravo skrivanje daje kontraefekt Co-creation: stvaranju sadržaja treba pristupiti zajednički, uz izbalansirani miks brend smjernica, međusobnog uvažavanja i povjerenja Autentičnost: povjerenje u blogera i autorska sloboda su ključni Poznavanje ciljane publike: brend uglavnom poznaje svoju publiku, ali bloger svoju još i bolje kroz svakodnevnu interakciju – brendovi trebaju iskoristiti taj moment

Nakon što smo zajednički posložili prezentacije i ponude, krenuli smo kontaktirati tvrtke i potencijalne oglašivače. Taj mukotrpni proces trajao je nekoliko mjeseci. Nisu vam tvrtke te koje će skočiti na prvu. Treba upornosti, strpljenja. U pitanju su pravi pregovori, koje ja do tada nikada nisam vodila. Moja agencija mi je u tome itekako pomogla. Oni su vodili pregovore, a ja sam prenosila svoju strast i energiju. Tako smo malo po malo dolazili do cilja. Nakon sastanaka, prezentacija slijedi sastavljanje ugovora, prilagođavanje ugovora i potpisivanje. Nakon potpisivanja počinje redovna komunikacija oko objavljivanja sadržaja, izgleda bannera, poruka koje se žele komunicirati . Potom slijede mjesečni izvještaji onoga što ste napravili i eventualne izmjene. A nakon svega postignutog, objavljenog dolazi naplata potraživanja koja ponekad kasni i po nekoliko mjeseci. Tada trebate biti uporni u zvanju i praćenju podmirenih računa.

Najčešće vrste ugovora

Koje vrste ugovora i suradnje bloger najčešće sklapa s partnerima i tvrtkama:

dugoročnije ugovore (od 6 mjeseci do godinu dana)

(od 6 mjeseci do godinu dana) kratkoročne ugovore (od 1 mjesec do 3 mjeseca)

(od 1 mjesec do 3 mjeseca) jednokratne ugovore – za pojedinu aktivnost

– za pojedinu aktivnost kompenzacije – to su situacije u kojima nema novaca nego za objave i bannere na blogu bloger dobiva proizvod ili uslugu firme (npr. telefon, cipele, haljine, kompjutor, auto, knjige, namještaj, putovanja ili frizuru, umjetne trepavice, masažu ili besplatni trening).

Dakle da sumiramo!

Ako želite početi zarađivati kao bloger/ica trebate poduzeti sljedeće korake (uz pretpostavku da ste kupili vlastitu domenu i da ste već krenuli s vlastitom blogerskom platformom):

otvoriti tvrtku/udrugu/obrt – morate postati pravni subjekt

– morate postati pravni subjekt potražiti neku marketinšku agenciju, koja će vas pratiti i za vas pripremati prezentacije i pregovore a vi ćete se u njihovu korist odreći dijela prihoda.

koja će vas pratiti i za vas pripremati prezentacije i pregovore a vi ćete se u njihovu korist odreći dijela prihoda. naučiti ponešto o tehnikama pregovaranja

biti spremni na redovno podnošenje izvještaj a o učinjenom i napisanom

a o učinjenom i napisanom plaćati porez i sve namete koje ste kao pravni subjekt dužni podmirivati

koje ste kao pravni subjekt dužni podmirivati isplaćivati sebi plaću sa svim dodacima i davanjima

sa svim dodacima i davanjima pratiti trendove



Želim vam svu sreću i uspjeh.

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autorici:

Ja sam Alis Marić i diplomirana sam pravnica koja je vodila nekoliko ureda uprava inozemnih tvrtki, a ljubav na kraju pronašla u - knjigama. Rezultat te ljubavi je i projekt Čitaj knjigu. Obožavam miris knjiga, volim ih dodirivati, uživam u lijepim mjestima za čitanje, udobnim foteljama te mekom i mirisnom krevetu gdje se može opušteno čitati . Osobito volim – knjige preporučivati. Osim na web-u, Čitaj knjigu možete pratiti i na Facebooku te na Instagramu.