Evo kako već osam godina održavam svoju idealnu težinu Ali kako održati idealnu težinu i kako izbjeći onaj neminovni yo-yo efekt koji svaki put nakon raznoraznih dijeta vrati duplo više kilograma, uz to i uz dodatak celulita i novih masnih naslaga? To je pitanje je svih pitanja.

Tema o kojoj se vječno raspravlja – kilogrami. Uz impotenciju, ćelavost, celulit i estetsku kirurgiju, kilogrami i rješenja za njihovo skidanje odavno su najunosniji biznis na svijetu. Naslovi koji u sebi nose bilo kakvu naznaku skidanja kila su najčitaniji. Dovoljno je u naslov teksta staviti: Kako sam u tri mjeseca izgubila 15 kilograma – imat ćete na tisuće pratitelja. Ljudi vole instant rješenja prilikom koji ne moraju puno mijenjati. Žele ostati u komfornoj zoni, a čuda neka se sama od sebe dogode.

Poanta je u promjenama

U zadnje vrijeme na mnogim portalima, blogovima i postovima čitam razne savjete za skidanje kilograma, kako brzo i bezbolno smršavjeti i na koncu izgledati savršeno. Čitajući takve tekstove sve se čini nekako lako, brzo i jednostavno. Svi obećavaju brz i efikasan put, bez puno muke. Ali, nije. Jer poanta nije samo u skidanju kilograma, brzom gubljenju težine i stalnom variranju u kilogramima. Poanta je u održavanju vlastite idealne težine, bez posebne dijete, ali uz zdrave i redovite prehrambene navike. A to znači promjene na duge staze. To znači da ćete možda zauvijek trebati iz prehrane izbaciti gluten, ili mliječne proizvode, ili kolače…

Nisam stručnjakinja za skidanje kilograma, ni nutricionistica, ne želim pametovati ni dijeliti savjete. Nitko me ne treba slijediti niti kopirati. Ne trebate mi vjerovati. Jednostavno želim podijeliti svoja iskustva. Možda moj pristup nekome pomogne…

Tijelo teško podnosi stalno dobivanje ili gubljenje kilograma. Takve oscilacije ugrožavaju zdravlje, a osnovne poruke koje se vežu za kilograme bi prvenstveno trebale biti one usmjerene prema zdravlju, a ne prema estetici. Ali, ljude više zanima izgled. Zdravlje dođe na red tek kad je ugroženo, i to opasno. Iako je težina individualna, postoje određeni parametri kako se ona pojedinačno izračunava i određuje. Oko toga ćemo se svi složiti. Ali kako održati idealnu težinu i kako izbjeći onaj neminovni yo-yo efekt koji svaki put nakon raznoraznih dijeta vrati duplo više kilograma, uz to i uz dodatak celulita i novih masnih naslaga? To je pitanje je svih pitanja. E, pa kod mene to nikad nije bilo pitanje.

Višak kilograma dobivala sam isključivo u trudnoći i za vrijeme dojenja. Nakon toga sam ih uspješno skidala. Primjerice sa zadnjom trudnoćom dobila sam 30 kilograma. Ali nakon dvije godine sve je otišlo. Od onda održavam svoju idealnu težinu od 68 kg na 167 cm visine. Meni to odgovara. To je konfekcijski broj 38-40. Majice i gornji dijelovi su M, a donji dijelovi odjeće su ili M ili L.

Kroz život sam spoznala da navike hranjenja stječemo od prvog dana i to u obitelji. Roditelji su nam prvi i najvažniji model, a nešto je i u genima. Prema mom mišljenju, sve počinje u najranijoj dobi, pa tako i problemi s prekomjernom težinom. Prve navike hranjenja stječemo u obitelji. U mojoj maloj obitelji u kojoj smo bili mama, tata i ja nikad se nije spominjala riječ – dijeta. Jednostavno ta riječ nije bila potrebna. Moji roditelji nikad nisu imali višak kilograma. Svaki dan smo jeli redovna tri obroka, uz dva međuobroka – voće ili lagani desert. Jelo se uvijek u isto vrijeme. Jelo se raznoliko, a ručak je bio središnji i najvažniji obrok.

Moja sreća je bila da mi je majka bila kod kuće, nije radila i brinula se da imamo svaki dan raznolike i uravnotežene obroke. To je velika stvar. Često sam gledala svoje prijateljice u školi koje su uglavnom tijekom dana jele sendviče ili peciva iz pekare. I tata i mama su redovito gimnasticirali, i to svako jutro po 15-20 minuta. Tata je svaki dan hodao i po 10 km, a subotom ili nedjeljom uvijek smo išli pješice na Sljeme. Ljeti se redovito plivalo. Teretane, prekomjerno znojenje ili trčanje nikad se nije upražnjavalo. Tata je doma imao utege i često vježbao. Dakle, svoje prve navike hranjenja i redovnog vježbanja stekla sam već u najranijoj dobi. Gledanjem i primjerom. Moji se roditelji nikad nisu odricali niti jedne namirnice niti su posebno pazili na to što jedu. Ali se nikada nisu prežderavali niti su ikada pretjerivali u konzumaciji bilo koje hrane. Nisu pušili niti su pili alkohol, osim iza ručka jednu čašu crnog vina.

Umjerenost i ravnoteža

Što hoću reći? Umjerenost I ravnoteža. To je ono važno. Održavanje balansa, ravnoteže je općenito danas rijetka vještina. A svima bi nam upravo to trebao biti cilj. Hraniti se uravnoteženo, redovito, uz dobro žvakanje hrane, izbjegavanje hranjenja u brzini, u pokretu. Hranu bi trebalo po mogućnosti pripremati s puno ljubavi i s ljubavlju je i jesti. Baš kao i mi, i hrana ima svoju energiju. Ona je živa. Ono što je jedemo i pijemo to smo mi.

Evo nekoliko stvari koje redovito radim. Prvo, svakodnevno alkaliziram svoj organizam. Kiselo tijelo je sklono debljanju. Već nekih pet godina proučavam moć sode bikarbone koju konzumiram na dnevnoj bazi. Ona je moje tijelo odkiselila i stalno ga detoksicira. Odnosno redovnom konzumacijom sode bikarbone alkalizirala sam svoj organizam. Nestali su umor, nevoljnost, tromost, celulit i sklonost debljanju. Ponavljam pijem sodu bikarbonu svaki dan – 1 žličica u čaši mlake vode uz 2 žličice C vitamina u prahu. Na taj način održavam i imunitet, a riješila sam se Candide. Sodu nabavljam u apoteci.

Redovna tjelovježba ali bez ekstremnih napora, moje je drugo pravilo. Redovno vježbam svako jutro nakon ustajanja 15-20 minuta. To su uglavnom vježbe rastezanja na podu. Neka vrsta joge. To me pokreće i omogućava pokretnost kroz cijeli dan. Svaki dan nastojim hodati barem šest kilometara. Ponekad kada mi to obaveze dopuste i više. Kako dosta sjedim i radim za kompjuterom to mi je jako važno. Ljeti svaki dan plivam i radim vježbe u moru.

Detoksikacija crijeva I probavnih organa, treća je važna stvar. Redovno koristim biljne formule za detoksikaciju crijeva. Tko od nas nema probavne krize? Svi ih imamo samo o njima ne pričamo. Sramimo ih se i zanemarujemo ih. Ubrzani način života uzima svoj danak i na našim probavnim i eliminacijskim organima. Prerađena hrana s visokim postotkom masnoće i malo vlakana, životinjske masti s visokim kolesterolom, nedostatak tjelovježbe, povećana razina toksičnog zagađenja kao i povećani stres, sve to pridonosi našoj trenutnoj probavnoj krizi. Kad crijeva ne rade kako bi trebala, fekalni otpad se skladišti, i prije ili kasnije dehidrira i nabija se u debelom crijevu. Na kraju, otpad se pretvara u mulj te će vas trovati tako da će ga tijelo natrag apsorbirati. Zato koristim crijevne biljne formule čišćenja crijeva 1 i 2 Dr. Schulzea. Temeljito čišćenje i detoksikacija crijeva trebao bi biti prvi i najvažniji korak za svakoga tko želi biti i ostati zdrav. To olakšava I održavanje moje težine.

Prehrana puna voća i povrća, četvrto pravilo. Moja prehrana sastoji se od mnogo voća i povrća. Meso jedem, ali ne svaki dan. Mlijeko ne pijem. Gluten još uvijek nisam izbacila, ali ga uglavnom izbjegavam. Nažalost moja najveća slabost je slatko. Ne konzumiram puno šećera, ali još uvijek se nisam uspjela potpuno riješiti konzumacije šećera. Pokoji kolač, sladoled ili neku kremicu s voćem redovno konzumiram. Ujutro pijem kavu bez šećera, a rijetko konzumiram alkohol. Kroz dan ne jedem raznorazne nepotrebne grickalice, slatkiše, čipseve, ne pijem voćne sokove ni Coca Colu, jer su puni šećera. Nastojim se zadržati na jednoj kavi ujutro, a navečer izbjegavam jesti kasno. Vrlo često prakticiram post od podne do ponoći. To znači da u tom periodu ništa ne jedem, samo pijem vodu. To mi paše i odmara tijelo od hrane.

Pijem filtriranu vodu. Što to znači? Ne pijem vodu iz pipe niti flaširanu vodu. One nisu zdrave. Voda iz pipe je zagađena mnoštvom teških metala i raznoraznim bakterijama, a flaširana voda je mrtva voda. Voda mora biti čista, bez toksina i mikroorganizama kako bi se spriječila bolest. Zato pijem filtriranu živu vodu iz pipe koju dobivam protokom kroz vrč koji ima umetnuti filter s aktivnim ugljenom. Važno je da kroz dan pijemo dovoljno vode. Dehidrirani organizam je bolestan i umoran.

I za kraj ponavljam, jako je štetno stalno biti na dijetama i varirati u kilogramima. Dijete poput onih koje nalažu da se jede samo jedna vrsta namirnica su najopasnije. Na kraju ljudima koji su stalno na nekim dijetama teško je vjerovati kad drugima savjetuju kako su skinuli kilograme. Kakve koristi od toga kada su ih isto tako opet i dobili.

Istinski se divim ljudima koji imaju jaku volju i uspiju skinuti u svom životu i do 50 kilograma i nakon svega potpuno promijeniti svoj način života. Njima vjerujem. Vještina je održavati svoju idealnu težinu, imati što manje celulita i masnih naslaga te se osjećati dobro u svom tijelu. Vještina zahtijeva određenu disciplinu. Najvažnije od svega je biti zdrav i nastojati da nam prehrana bude u službi zdravlja, a ne obrnuto.

U svim ovim saznanjima puno su mi pomogle genijalne knjige o prehrani koje su stalno u našoj kući na dohvat ruke i koje često prelistavamo. Neke od njih su meni i mojoj obitelji promijenile život. Nitko u mojoj obitelji nije pretio, nema višak kilograma, svi se nastojimo zdravo hraniti i baviti se tjelesnim aktivnostima. Kao što sam rekla na početku, to su navike koje se stječu od prvog dana života i koje nam usađuje obitelj.

Knjige o prehrani mogu biti odlični vodiči u životu. Mislim da svi premalo znamo kako funkcionira naš probavni aparat. Držanje kojekakvih dijeta nije rješenje. One izazivaju toliko štetan yo-yo efekt. Samo zdrava, redovita i smislena prehrana, kao i efikasna probava, trebaju nam biti cilj. Ovo su naslovi koji mogu biti od pomoći:

1. Zdrava probava – Alejandro Junger

2. Clean – Alejandro Junger

3. Medicinski medij – Anthony William

4. Hrana koja mijenja život – Anthony William

5. Zdrava štitnjača – Anthony William

6. Antiaging prehrana – dr. Lejla Kažinić Kreho

7. Crijeva sa šarmom – Giulia Enders

O autorici:

Ja sam Alis Marić i diplomirana sam pravnica koja je vodila nekoliko ureda uprava inozemnih tvrtki, a ljubav na kraju pronašla u - knjigama. Rezultat te ljubavi je i projekt Čitaj knjigu. Obožavam miris knjiga, volim ih dodirivati, uživam u lijepim mjestima za čitanje, udobnim foteljama te mekom i mirisnom krevetu gdje se može opušteno čitati . Osobito volim – knjige preporučivati. Osim na web-u, Čitaj knjigu možete pratiti i na Facebooku te na Instagramu.