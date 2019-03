Fortnite i sve što bi svi roditelji trebali znati o ovoj online igri Igra je krajem 2018. godine imala preko 200 milijuna aktivnih igrača, a oni na njoj provode toliko vremena da je Netflix nedavno izjavio kako Fortnite smatraju većom konkurencijom od HBO televizijske mreže.

Vjerojatno ste čuli za Fortnite, trenutno najpopularniju igru na svijetu. Možda znate da djeca postaju ovisna o ovoj igri do te mjere da ih se vodi u klinike za odvikavanje pa sigurno mislite kako je Fortnite loš te ga pod svaku cijenu treba izbjegavati.

No evo što jedan roditelj mora znati o Fortniteu. Je li Fortnite dobar za moje dijete? Može li Fortnite izazvati ovisnost? Saznajte u nastavku.

Što je Fortnite Battle Royale?

Fortnite Battle Royale je online igra u kojoj sudjeluje po 100 igrača. Oni iskaču iz letećeg busa te slijeću na otok gdje je smještena radnja igre. Svrha igre je preživjeti što duže – zadnja osoba koja ostane na životu je pobjednik.

Po cijelom otoku nalaze se razne kuće i kvartovi koji su puni resursa poput drva, cigle ili metala te raznih vrsta oružja i štitova koji se mogu koristiti u igri. Jedna takva igra traje oko 20 minuta, no ako vas “ubiju” za vas je igra gotova mnogo ranije.

Resursi igračima omogućuju da grade razne strukture, a oružje da napadaju druge igrače ili se brane od napada.

U toku igre oluja se približava određenom dijelu mape pa ju svi igrači moraju izbjeći ako žele preživjeti te se područje bez oluje neprestano smanjuje kako vrijeme protječe. Na taj način igrači se ne mogu skrivati već se moraju kretati prema istom području na mapi te će neminovno doći u kontakt sa drugima.

Zadnja osoba koja uspije preživjeti je pobjednik.

Od kada je Fortnite tako popularan?

Fortnite je pušten u javnost u srpnju 2017. godine i od tada je doslovno poharao svijet.

Originalna verzija Fortnite igre bila je zapravo igra s 4 igrača koji preživljavaju u postapokaliptičnom svijetu, no zbog sve veće popularnosti multiplayer igara, proizvođač ove igre Epic Games je odlučio napraviti Fortnite verziju za 100 igrača odjednom. Ta verzija je puštena u javnost u Rujnu 2017 godine i zove se Fortnite Battle Royale.

Igra je krajem 2018. godine imala preko 200 milijuna aktivnih igrača, a oni na njoj provode toliko vremena da je Netflix nedavno izjavio kako Fortnite smatraju većom konkurencijom od HBO televizijske mreže.

Igra je dostupna na svim platformama od PCa, PlayStationa ili Xboxa te također na mobitelima i tabletima.

Zašto je Fortnite toliko popularan?

Igra je opuštena, dizajnirana da izgleda gotovo kao crtani film te sadrži mnoštvo zabavnih kostima i alata. Igrači također imaju mnogo raznih plesova ili aktivnosti koje mogu izvesti poput crtanja grafita ili bacanja snježnih gruda na druge igrače.

Epic kao proizvođač igre uspješno koristi aktualne događaje kako bi igru približili što većem broju ljudi, a nedavno su imali i koncert uživo unutar igre popularnog DJ Marshmelloa koji je uživo unutar igre pratilo preko 10 milijuna ljudi.

Zbog svega toga pokrenula se prava mala revolucija igrača koji snimaju svoj tijek igre te takve video uratke objavljuju na YouTubeu. Samo od takvih videa igrači zarađuju milijune dolara. Jedan od najpopularnijih YouTubera AliA po nekim analizama težak je preko 14 milijuna dolara.

Igra također sadrži mogućnost igranja u paru ili u timu što svakako pridonosi zabavnom karakteru te također postoji takozvani Creative način igranja u kojem nema oružja već je fokus na izgradnji objekata.

Epic redovno dodaje nove alate, odjeću ili oružja u igru te mijenja mapu otoka s novim zgradama i mogućnostima pa igrači imaju razloga iznova otvarati igru da vide što je novo.

Koliko košta Fortnite?

Fortnite Battle Royale je u potpunosti besplatna igra.

Kako napreduju igrači mogu otključati novu odjeću i izgled glavnog lika, padobrane i ostale sitnice, također besplatno. Ipak, moguće je kupiti takozvani Battle Pass koji omogućuje pristup većem broju takvih alata i raznih drugih aktivnosti.

Battle Pass traje jednu sezonu koja traje po nekoliko mjeseci te ima određenu temu. Trenutno aktivna Sezona 7 je kao temu dovela zrakoplove i dio mape pod snijegom.

Također je moguće kupiti raznu odjeću ili alate zasebno koristeći takozvane V-Bucks, virtualni novac unutar Fortnite igre. Tisuću V-Bucksa košta 10 dolara, a ova virtualna valuta je toliko popularna da je nedavno otkriven kriminalni lanac koji koristi Fortnite i V-Bucks za pranje novca.

Iako ništa od kupljenih alata ne pomaže u igranju, već isključivo služe kao određeni statusni simbol igrači su naprosto poludjeli za njima pa Epic zarađuje milijarde od prodaje alata unutar igre. Njihova dobit u 2018 godini procjenjuje se na preko 3 milijarde dolara.

Kako mogu ograničiti vrijeme na Fortniteu?

Ovisno o platformi na kojoj vaša djeca igraju možete koristiti roditeljske kontrole koje su vam tamo dostupne. PlayStation i Xbox imaju ove kontrole aktivne, kao i popularni mobilni sustavi poput Androida ili iOSa pa je svakako preporučeno s djetetom dogovoriti vrijeme igranja i postaviti jasne granice.

Također možete ograničiti koliko rundi dijete može igrati pa se na primjer dogovorite da nakon napisane zadaće dijete ima pravo na dvije runde.

Napomena da jedna runda traje do 20 minuta no može završiti i mnogo ranije ako igrač ne uspije preživjeti do kraja, što je vrlo vjerojatno za djecu koja su tek počela igrati Fortnite.

Ono što treba pokušati izbjeći je prekidati dijete usred runde jer to će sigurno potaknuti svađu, a ni vama samima ne bi bilo ugodno takvo naprasno prekidanje igre ili filma na primjer.

Trebam li biti zabrinut zbog nasilja?

Iako je poanta igre preživjeti i napadati druge igrače u Fortniteu nema nasilnih scena. Igra je dizajnirana kao crtani film i u njoj nema krvi ili nasilnih scena bilo koje vrste pa se ne morate brinuti po ovom pitanju.

Igra je namijenjena za djecu stariju od 13 godina, no često je igraju i mlađa djeca što ne bi trebao biti preveliki problem zbog samog dizajna igre koja dosta nalikuje crtićima te ne sadrži scene nasilja.

Kako je Fortnite prije svega multiplayer online igra svakako je preporuka pregledati postavke igre na vašem uređaju. Određene funkcionalnosti se mogu isključiti poput dodavanja prijatelja i slično, no neke funkcionalnosti ovog tipa nije moguće deaktivirati.

Zbog toga je dobro redovno pratiti što vaše dijete radi te imati otvoren odnos s djetetom kako bi mogli na pravi način pričati o opasnostima koje mogu proizaći iz online igri.

Može li moje dijete postati ovisno o Fortniteu?

Svjetska zdravstvena organizacija je nedavno uvrstila ovisnost o igrama u popis priznatih bolesti pa ovu opasnost ne treba zanemariti iako se mnogi liječnici ne slažu s ovom odlukom SZOa.

Fortnite je igra koju je lako zavoljeti i postati ovisan o njoj. Igra je zabavna, ima odličnu vizualnu podlogu i mnoštvo zabavnih aktivnosti te što više igrate dobivate pristup novim alatima i vizualima, a sve je to besplatno.

Uz jak utjecaj YouTube kreatora i društva ova igra sigurno može izazvati neku vrstu ovisnosti, no osim svoje ogromne popularnosti Fortnite se ne razlikuje od bilo koje druge igre po ovom pitanju.

Naš zadatak kao roditelja je kontrolirati vrijeme koje naša djeca provode na ekranima pa tako i vrijeme koje provode igrajući Fortnite.

Uz zdravu dozu komunikacije između roditelja i djeteta te korištenje roditeljskih kontrola na vašim uređajima možemo razviti zdrave navike igranja kod djece, i to bi trebala biti poanta cijele priče.

Ideje za razgovor s djecom:

Pričajte o nasilju u video igrama , potrudite se da vaša djeca shvate kako je to samo igra, te da stvari koje su možda dozvoljene u igrama nisu dozvoljene u stvarnom svijetu. Iako u Fortniteu nema krvavih scena, ipak ima ubijanja drugih igrača pa je svakako preporuka otvoreno pričati o tome s djecom.

, potrudite se da vaša djeca shvate kako je to samo igra, te da stvari koje su možda dozvoljene u igrama nisu dozvoljene u stvarnom svijetu. Iako u Fortniteu nema krvavih scena, ipak ima ubijanja drugih igrača pa je svakako preporuka otvoreno pričati o tome s djecom. Kako se možemo dobro pripremiti za oluju i ostale prirodne katastrofe. Ovo je dobra tema jer igrači u Fortniteu bježe od oluje pa će se djeca lako poistovjetiti s time.

Ovo je dobra tema jer igrači u Fortniteu bježe od oluje pa će se djeca lako poistovjetiti s time. Pokrenite temu online bullyinga te ovisnosti o igrama. Naučite djecu što da naprave ako vide nešto što ne razumiju ili dođu u kontakt s nasilnim igračem. Dajte im do znanja da vam se uvijek mogu obratiti u takvim situacijama.

Naučite djecu što da naprave ako vide nešto što ne razumiju ili dođu u kontakt s nasilnim igračem. Dajte im do znanja da vam se uvijek mogu obratiti u takvim situacijama. Kolika je važnost timskog rada? Ovo možemo dovesti u vezu s timskim načinom igranja gdje igrači mogu pomoći jedan drugome i oživjeti svog suigrača.

I na kraju, kao što možete vidjeti, nema jednostavnog odgovora na pitanje je li Fortnite dobar ili loš. Kao i svaki drugi alat koji nam je danas na raspolaganju Fortnite moramo koristiti s mjerom i razumijevanjem.

Uz zdravu dozu otvorene komunikacije i jasno postavljene granice niti jedna igra na svijetu ne bi trebala roditeljima predstavljati veliki problem.

O autorima:

Mi smo Renata i Mihael Šanko, autori online magazina za roditelje 'Moderno Roditeljstvo' i, još važnije, roditelji troje djece. Podržavamo načela povezujućeg roditeljstva i prakticiranje pozitivne discipline u odgoju djece i o tome i najviše pišemo. Osim na našoj stranici, pratiti nas možete i na Facebooku te na Instagramu.