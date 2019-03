Hoćete li uz keto dijetu zaista brže i bolje gubiti masno tkivo? Ketogeni pristup može dobro funkcionirati za pravog klijenta, a loše za pogrešnog klijenta. Ako se klijent osjeća nevjerojatno dobro na Keto pristupu, onda ćemo primijeniti keto.

Keto dijeta se koristi, i reklamira, širom svijeta kao dijeta koja dovodi do superiornijih rezultata u gubitku masnog tkiva u usporedbi s drugim metodama. Isključivanje ugljikohidrata iz prehrane znači kako Keto dijetu čine uglavnom samo dva makronutrijenta – proteini i masti.

Mnogi nisu upoznati s činjenicom da su za naša tijela ugljikohidrati ‘preferirani’ izvor energije – što znači kada su u krvi prisutni ugljikohidrati i masti, naše tijelo će sagorijevati ugljikohidrate prije masti. To ne znači da su ugljikohidrati bolji izvor energije, već samo da je kemijski proces izgaranja makronutrijenata takav da prvo započinje s ugljikohidratima. Bez ugljikohidrata (glukoze) prisutnih u našoj krvi vrlo lako ćemo dovesti tijelo u stanje ketoze.

Kako funkcionira Keto dijeta?

Misaoni proces iza ketogene dijete je vrlo jednostavan – kada spustimo unos glukoze ispod 50 grama na dan naše tijelo počet će crpiti energiju iz masti umjesto iz ugljikohidrata, što posljedično dovodi do gubitka masnog tkiva. Smanjenim unosom ugljikohidrata tijelo dovodimo u stanje ketoze prilikom koje jetra razbija masne stanice u masne kiseline i ketone koje koristi kao izvor energije.

Također, bez konzumacije ugljikohidrata misao je da će doći i do manje proizvodnje inzulina.

Samo zato što ste uklonili ugljikohidrate i inzulin, ne znači da ćete gubiti više masnog tkiva?

Da, sagorjet ćete više masti!

Zašto?

Zato što kada jedete više masti, sagorjet ćete više masti. Baš kao kad jedete više ugljikohidrata, vaše tijelo će sagorijevati više ugljikohidrata. Međutim, sagorijevanje više masti ne znači da ćete i gubiti više masnog tkiva.

Mnogi nisu svjesni činjenice kako proteini uzrokuju gotovo identičan porast inzulina kao i ugljikohidrati. Također nisu niti svjesni da inzulin uopće nije dežurni krivac za pretilost.

Kada vam kažu da sagorijevate više masti, to je zbog masnih kiselina i glicerola koji se oksidiraju u vašem krvotoku. Zapamtite, ne sagorijevaju se vaše masne zalihe već je to samo mast koju ste nedavno pojeli i koja se sada nalazi u vašem krvotoku.

Za razumijevanje i razlikovanje ovo je od ključne važnosti:

Većom konzumacijom masti sagorijevat ćete više masti iz jednostavnog razloga što više masti cirkulira vašim krvotokom.

Također, to znači kako ćete i pohranjivati više masti, no ne nužno kao tjelesnu mast.

Zapamtite, energetska ravnoteža je ono što diktira stopu gubljenja masnog tkiva.

Ketogena dijeta stoga neće dovesti do ubrzanog (ako ikakvog) gubljenja masnog tkiva u usporedbi s prehranom koja se sastoji od ugljikohidrata ako nije prisutan energetski deficit.

Kome ketogena dijeta najbolje odgovara?

Svakome tko se “osjeća bolje” na keto dijeti.

Kako se osjećate prilikom mršavljenja je najvažniji aspekt koji će utjecati na samo pridržavanje prehrani. Sretan i zadovoljan klijent je klijent koji ispunjava zadane zadatke. Zbog toga, na Body Recomp programima kada klijent ima cilj skidanje masnih naslaga najčešće ga startamo s low-carb kickstartom. Nema ništa magičnoga u ovome, već je za nekoga tko se možda po prvi puta susreće s brojanjem kalorija ovo najlakši način započinjanja koja će ga od početka usmjeriti na ono što je izuzetno važno kod svake prehrane s nižim unosom kalorija – dovoljan unos proteina i esencijalnih masnoća.

Općenito, ljudi koji se osjećaju bolje na mastima nego li ugljikohidratima kao izvoru energije, osjećat će se vrlo letargično na pristupu koji zagovara umjeren unos ugljikohidrata. To je zbog toga što iznenadni porast ugljikohidrata može dovesti i do naglog pada razine šećera u krvi – hipoglikemije. Niska razina šećera u krvi dovodi do niske razine energije i raspoloženja te općenito veće žudnje za slatkom i slanom hranom kroz dan.

Natjecateljima koji se bave sportovima snage i izgradnje tijela

Druga kategorija ljudi kojima će odgovarati keto pristup je sasvim drugačija od onoga što većina ljudi misli da zna. Čini se kako vrlo vitki pojedinci koji nose niske razine tjelesnih masnoća bolje zadržavaju mišićnu masu na ketogenom pristupu nego li na pristupu koji zagovara kontinuirano niski ili umjereni unos ugljikohidrata.

Kada imamo vrlo niski postotak tjelesnih masnoća najveći problem postaje pridržavanje prehrani i održavanje mišićne mase u kalorijskom deficitu.

Ketogeni pristup u ovom kontekstu izgleda da bolje održava mišićnu masu jer sili tijelo da se prilagodi na potrošnju masti kao izvora energije pa tako povećane razine masnih kiselina koje kruže krvotokom štite mišiće od razgradnje. Istraživanja su pokazala da je ketogena dijeta superiornija za vitke osobe (muškarce ispod 10% i žene ispod 15% tjelesnih masnoća) ne zbog toga što sagorijeva više masnih zaliha, već zbog toga što bolje čuva mišićnu masu.

No, ono što je također važno napomenuti jest to kako se ovdje ne radi o čistom ketogenom pristupu već o određenoj vrsti ketogene dijete gdje se ugljikohidrati ciljano unose oko aktivnosti, ili u određene dane.

Je’ Ketogena dijeta za Vas?

Kada se slijede osnovna načela prehrane niti jedan pristup u prehrani nije magičan i ne dovodi do superiornijih rezultata od drugih. Pri radu s klijentima, u Body Recomp-u, koristimo različite pristupe prehrani. Ne zagovara se niti jedan način kao superiorniji od drugih. Umjetnost dobrog trenera je znati prepoznati koji će pristup najbolje odgovarati klijentu s kojim se radi, i kada primijeniti pristup ovisno o rezultatu koji se postigne.

Ketogeni pristup može dobro funkcionirati za pravog klijenta, a loše za pogrešnog klijenta. Ako se klijent osjeća nevjerojatno dobro na Keto pristupu, onda ćemo primijeniti keto. Ako se bolje osjeća pri višem unosu ugljikohidrata, dati ćemo mu više ugljikohidrata.

Zapamtite, stopa gubljenja masnog tkiva nije diktirana unosom određenog makronutrijenta, već unosom kalorija. Stvorite kalorijski deficit (uz potrebnu količinu proteina i esencijalnih masnoća) kojeg se možete pridržavati, te kao primarni oblik treninga koristite trening s utezima. To su vrlo jednostavni koraci za uspješnu transformaciju. Sve ostalo je sekundarno.

