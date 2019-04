I, kakav je Avengers: Endgame, najiščekivaniji film ove godine? Nakon 11 godina, 21 filma i uprihodovanih 18 milijardi Marvel Studios zaključuje veliku priču svog filmskog svemira.

Naravno da to ne znači da prestaju sa snimanjem, ta debela koka i dalje nosi masne milijarde, ali Endgameom završava jedna velika priča, vjerujem da će se u budućim filmovima fokus preseliti na neke nove junake, na neke nove avanture. Ali ne želim sad o tome, nego želim ukazati na jedan zanimljiv fenomen, kako je upravo Marvel zaslužan za nov način na koji ćemo gledati filmove.

Zamislite sad situaciju da vodite na Infinity War, prethodni film, nekoga kome je to prvi Marvelov film, recimo vašu nonicu jer vam je frend otkazao, a važno je provoditi vrijeme sa starijima. Ali vašoj nonici neće biti ništa jasno, ni Infinity Stoneovi, ni negativac, ni većina od 40+ junaka s kojima se jedan fan upoznao kroz sve prethodne filmove. I radi se upravo o tome, morate biti fan, ti filmovi vam se moraju sviđati.

I baš u tom smislu me fascinira Marvel Studios. Ne samo što uspijevaju imati financijski uspješne filmove, nego većina njih, za ono što jesu, nisu uopće loši. Naravno da postoje iznimke (Hulk, Thor 2, Captain Marvel...), ali obzirom na količinu produkcije, to uopće nije loš omjer. Filmski svemiri nisu ništa novo, postojali su i prije, ali nikad ovako popularni i financijski uspješni. Naravno da i drugi pokušavaju imitirati taj model, prvenstveno Warner Bros. sa svojom DC franšizom, no ni blizu tako uspješno.

Marvel s druge strane, ulaže pola milijarde dolara u produkciju filmova koji su isključivo za fanove. Morate pogledati cijeli prethodni serijal da biste shvatili te nove. Toliko vjeruju svojim fanovima. Pola milijarde u film koji ne možete pogledati bez da ste pogledali petnaestak prethodnih

Netko će reći da je problem što su najpopularniji filmovi redovito izdanja poznatih i popularnih franšiza i djelomično se slažem, jako malo medijskog prostora ostaje za filmove s originalnim scenarijem, međutim, iskustvo mi govori da se o kvalitetnim izdanjima redovito dozna, na ovaj ili onaj način. Ono što me fascinira je činjenica da je sve manje “stand-alone” filmova, filmova koji su jedna kompletna priča ispričana u 2 sata i koji ne obećavaju nastavak. Sve se češće dešava da morate itekako dobro biti upoznati s pojedinim serijalom da biste u potpunosti mogli uživati u najnovijem nastavku. Kao nekad sa stripovima (u biti i dalje, ali ipak su daleko od vrhunca popularnosti), čitalo se od prvog izdanja, određenim redoslijedom. Danas se to isto dešava s filmovima, a pogotovo s Marvelovima. Ne možete “banuti”, trebate pogledati sve prethodne da biste u potpunosti uživali u novom.

I što više bude takvih serijala, to će manje ostati prostora za “obične” filmove. Naravno da će ih naći onaj koji ih bude tražio, ali koliko je to dobro za sam medij, ostaje nam vidjeti. Do tada u videu možete pogledati moj osvrt bez spoilera na Marvelovo postignuće. Svakako najočekivaniji film ove godine.