'Igra laži' i 'Soba 909' moje su ovotjedne književne preporuke Psihološki trileri zaštitni su znak odlične Ruth Ware, a ni u posljednjoj knjizi "Igra laži" nije podbacila. Štoviše, dokazala je da je jedna od "it" spisateljica trenutačno barem kada su ovakve priče u igri.

'Igra laži' je psihološki triler kojeg nećete ispuštati iz ruku

Priča prati četiri prijateljice koje su u internatu u engleskom Saltenu obožavale igrati "igru laži", a natjecale su se tko će bolje uvjeriti nekoga u najnečuvenije priče i laži. Nakon 17 godina tajni i spletkarenja njihova "igra" dolazi kraju, a samim time na vidjelo izlaze brojne sablasne činjenice.

U igri su Isa, Thea, Kate i Fatima, sve sada odrasle žene koje polako shvaćaju koliko im situacija iz srednje škole još uvijek može uništiti život. Neke od njih već su majke, a ponovno se sastaju u Saltenu nakon što im Kate, koja još uvijek ondje živi, pošalje usred noći poruku da ih treba.

Nikome nije jasno u početku zašto se djevojke sada nalaze i zašto su se pojavile u Saltenu nakon toliko godina. U isto vrijeme policija pronalazi ljudske kosti uz obalu gdje živi Kate, a čim pročitaju vijesti svima im se sledi krv u žilama. Kate je u cijeloj priči poprilično mirna, a dok Isa, Thea i Fatima pokušavaju uskladiti svoju prošlost i sadašnjost, čini se kako Kate izbjegava odgovoriti na brojna pitanja.

Prije 17 godina njezin otac je počinio samoubojstvo, a iza sebe je ostavio pismo u kojem moli Kate da mu oprosti. Policija je zaključila taj slučaj već davno, no nove okolnosti dovode do toga da iznova pokrenu to pitanje.

Ostale djevojke uvjerene su da im Kate ne laže, no u samo nekoliko dana čitava priča izlazi na vidjelo, a tri žene ne mogu vjerovati da su živjele u zabludi tolike godine. "Igra laži" sjajna je knjiga koju od samoga početka nećete ispuštati iz ruku. Malo čak podsjeća na TV serije u kojima nikako da otkrijete što se zaista događa i pogledate ih odjednom u jednom vikendu.

Spisateljica je do detalja opisala svaku djevojku u knjizi i svakoj dala poseban šarm, a sve situacije u kojima se nalaze možete jasno predočiti. U tome i jest čar ovakvih knjiga ako su dobro napisane, da primijetite svaki detalj i da sami sebi ne vjerujete u istinu dok je stvarno ne pročitate na papiru. Sve pohvale, a knjiga je prevedena kod nas u nakladi Mozaik Knjige.

'Soba 909': Provokativan roman o mladom menadžeru

O ljubavi u modernom gradu punom samoće puno pišu noviji francuski autori. Muška perspektiva daje im jedan specifičan premaz oštrine, a cinizam vreba iza svakoga ugla. Nešto slično, samo iz domaćeg pera, pojavilo se u obliku romana autora Frane Herende.

Je li ovo roman, zapitat ćete se nakon desetak stranica jer je radnja prilično jednostavna i usmjerena na junakovu analizu vlastita života. S jedne strane, puno se toga zbiva: tvrtka u kojoj je pripovjedač zaposlen na mjestu marketinškog menadžera dobiva nove vlasnike što za sobom povlači brojne situacije, nimalo ugodne.

S druge strane, njegov je život gotovo samo taj posao; ono što mu preostaje od vremena provodi u vježbanju i afterwork partyjima. Mnogo toga, a opet toliko malo da ispuni čovjeka. Ljubavi nema na vidiku, a odnosi s prijateljima su prilično površni. No na jednom mu zajedničkom piću dobra prijateljica predloži nešto koliko neobično, toliko i zanimljivo.

Jedna se njezina poznanica želi upustiti u seksualnu avanturu s potpunim strancem. A postoje i pravila kako bi anonimnost bila neprobojna: njih će se dvoje susresti u nekoj hotelskoj sobi, provesti vrijeme u tišini, a djevojka će cijelo vrijeme držati povez preko očiju. Protagonist ne razmišlja predugo o tom prijedlogu.

Njegov profesionalni život se nakon ulaska nove uprave sveo na puko preživljavanje i manevriranje u svijetu morskih pasa. Možda malenih, ali ipak opasnih. Kada se odluči pristati, stvari za njega počinju dobivati novo značenje. Sastanci s neznankom odvijat će se svake subote, a u njima će to dvoje istražiti sve moguće seksualne maštarije.

Autor je profinjen pa ništa ne iskače kao vulgarno, dok ipak opisuje njihove dodire na način koji si je lako predočiti. Korporativno okružje, koje je dosad zaokupljalo veći dio njegove pozornosti, iz subote u subotu sve više gubi sjaj, a tijekom knjige junak ga ogoli u cijelosti predočavajući svojom analizom čitatelju svu prazninu modernog poslovnog svijeta.

Anonimka iz sobe 909 postaje njegova slamka spasa, a izgledno je da se radi o ljubavi. No u što će se njihov odnos pretvoriti nećete saznati do posljednje stranice. Herenda je svestran autor koji se već iskazao u svojem romanu o križarskoj okupaciji Zadra. Novi smjer koji je odabrao jednako mu odgovara jer je bjelodano da se radi o pričama iz autorova života, time iznimno uvjerljivima.

Stilski je knjiga specifična zbog upotrebe poslovnog žargona koji na trenutke djeluje kao znanstvena-fantastika.

