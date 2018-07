Igre na mobitelima uopće nisu šala, milijarde žele i 'profići' Na zahodu, u tramvaju, na putu do posla, faksa ili u krevetu... svi se igramo na mobitelima, a to je jedan od razloga zašto eSport profesionalci šire turnire i na mobilne igre i kod nas u Hrvatskoj

Ne mogu reći za sebe da sam neki osobiti gamer. Iza mene je dvadesetak godina igranja, ali nisam nikada bio posvećen uz neku igru do te razine da sam bio majstor koji zna svaki piksel i skriveni kutak napamet ili da bih se mogao nositi s onime što danas zovemo profesionalnim igračima. Tu je niz igara koje su mi ostale u posebnom sjećanju, koje sam nekoliko puta s guštom igrao i kojima sam se uvijek obožavao vraćati, poput Half Lifea ili Grim Fandanga, no s vremenom je to postajalo sve slabije, onda je stigao i posao koji je rekao stop ritmu igranja iz srednjoškolskih dana, pa u odnosu na mlade igrače na mapama izgledam kao pravi starkelja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Igre na računalima uvijek su mi bile draže, ali otkad imam i mobitel uvijek se nešto igralo i na njemu. Nekad davno to se teško moglo nazvati ozbiljnim igranjem, no bilo je i onih kojih su Zmiju na Nokiji 3310 shvaćali kao najozbiljniju stvar ovog svijeta. Kako su se razvijali mobiteli i te su igre postale grafički sve atraktivnije, a rastao je i broj igrača koji na mobitelima uz pomoć dva prsta pokazuju svoju vještinu. Mobilne igre za mene su i dalje ostale nešto što se igralo prije spavanja ili dok na televizoru traju reklame.

Foto: Bernd Von Jutrczenka/DPA/PIXSELL

No danas smo stigli u neko sasvim drugačije vrijeme, vrijeme u kojem je mnogima od tih mladih mobitel prvi ili često čak i jedini uređaj preko kojeg se igraju, ali i prate profesionalce koji igraju igre i to kroz YouTube, Twitch ili neku od streaming platformi. To je dovelo i do ekstremnog rasta popularnosti mobilnih igara, koji će se samo nastaviti. Tako je u svibnju Newzoo, kuća koja analizira tržišta, objavio da će mobilne igre ove godine po zaradi premašiti konzole i računala, a sljedećih godina taj će udio nastaviti rasti, pa bi 2021. godine mobilne igre trebale donositi 59 posto ukupne gaming zarade.

Foto: Newzoo

Mnogo je razloga za takav rast. Mobiteli su uz nas praktično non stop i stalno su uključeni, što drastično olakšava igranje onih naslova koji zahtijevaju puno ‘krampanja’ da bi napredovali, no mobiteli su i ogromnom broju ljudi jedino računalo koje posjeduju i preko kojeg rade i igraju se. Kod najnovijih multiplatformskih igara, poput Fortnitea ili Hearthstonea, imamo dodatnu prednost, a to je da možemo napredovati ili obaviti neku misiju kad god se sjetimo. Stoga nije ništa čudno kad danas vidimo ljude da na putu do posla odigravaju nekoliko partija Fortnitea ili Clash Royalea u tramvaju, a kasnije mogu komotno nastaviti igru na računalu ili konzoli.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kod mladih igrača tu je i druga stvar - kućna računala možda nisu stalno dostupna, jer se dijele s ostalim članovima obitelji ili možda imaju samo neko određeno vrijeme za igranje na njemu, pa je jasno zašto bi netko radije odabrao mobitel za igranje. Osobito kad se zna da su ti mobiteli danas iznimno moćni strojevi za igranje, usporedivi s računalima od prije koju godinu. Upravo ta fokusiranost mladih igrača na mobilni gaming je i jedan od razloga zbog kojeg proizvođači telefona rade posebne gaming telefone, a ove godine smo ih vidjeli nekoliko. Prije samo nekoliko dana Huawei je isto pokazao da im je gaming jako važan, pa su najavili GPU Turbo opciju za svoje telefone, a radi se o softverskoj nadogradnji koja će tijekom kolovoza njihovim telefonima iz Mate 10 i P20 serije donijeti skok u grafičkim performansama od 60 posto, a u isto vrijeme smanjiti potrošnju za 30 posto. Brojke koje svakog gamera vesele.

Foto: Epic Games

Zbog svega toga sasvim je razumljivo da se i profesionalni gaming na eSport turnirima okreće i mobilnim igrama. Mobilni igrači, a ima ih jako puno, tako i u našoj regiji mogu u drugoj sezoni Vip Adria League powered by ESL sudjelovati u mobilnim turnirima. Radi se o dvije igre - Clash Royale i Hearthstone, a natjecanja su već krenula sredinom srpnja. Svaki mjesec birat će se po dva najbolja igrača koji će se kvalificirati za konačni okršaj u studenome, dok će najbolja četvorka sasvim ravnopravno sudjelovati na završnom turniru sa PC igračima na Reboot Infogameru. Znak promjene vremena je i činjenica da Vipnet u svojoj ponudi kanala ima i esportsTV koji je potpuno posvećen esportu.