Iz Rusije s ljubavlju: Pregled prvog kola grupne faze SP-a Kada je u prošli četvrtak cijeli svijet stao pred TV da bi gledao utakmicu između Rusije i Saudijske Arabije znali smo da počinje Svjetsko nogometno prvenstvo.

Samo ovaj sport i samo ovaj događaj može prikovati milijune ljudi diljem svijeta da gledaju utakmicu između Rusije i Saudijske Arabije, dvije zemlje koje trenutnom kvalitetom i nogometnom kulturom nikada nisu igrale značajnu ulogu u ovom sportu. Njihova uloga u javnosti uvijek je bila vezana uz geopolitiku, pad i rast cijena plina i nafte, ali Svjetsko prvenstvo je globalni događaj koji ujedinjuje, nogometom spaja potpuno različite kulture u jednoj utakmici. Robbie Williams je bio glavna zvijezda ceremonije otvaranja koja svake godine traje sve duže, a onda se lopta napokon počela kotrljati na prepunom Luzhnikiju i službeno je počelo Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji.

Grupa A: Ruska petarda i spas Urugvaja u nadokandi

Tko bi rekao da će nakon prvih utakmica na Mundijalu baš Rusi imati najviše golova na svom kontu. Ruku na srce, tome je uvelike pridonijela i Saudijska Arabija, 5 golova u njihovoj mreži nisu pravo mjerilo kvalitete Rusije. Utakmicu su u korist Rusa usmjerila 2 trenutka – rani gol Gazynskog i ozljeda Alana Dzagoeva koja je za Ruse bila sreća u nesreći. Umjesto njega ušao je neizbrušeni dijamant akademije Madridskog Reala Denis Cheryshev, zabio je dva gola, jedan ljepši od drugog. Highlight njegove karijere u Madridu je „izbacivanje“ Reala iz Kupa Kralja protiv trećeligaša Cadiza (ne izravno svojom krivicom), blistavu karijeru zaustavile su brojne ozljede i česte oscilacije u formi, zanimljivo je da je ove sezone u La Ligi postigao samo 2 gola za Villareal, gol svakih 460 minuta. Na otvaranju SP-a zabio je dva u 60 minuta, znamo da svaki Mundijal odabere jednog igrača da neočekivano zabljesne, možda je baš taj igrač Cheryshev. No, njegov ulazak također je omogućio Golovinu da pređe u sredinu i pokaže sav raskoš svog talenta, 2 asistencije i jedan prekrasan slobodnjak za mladog Rusa. Aleksandra Golovina sam imao priliku gledati samo par puta ove sezone u Europa ligi, ali tek sada shvaćam zašto su europski velikani prije SP-a slali ponude za njegove usluge, svakako igrač koji će mi biti pod povećalom u nastavku SP. Za Rusiju tek slijedi pravi izazov, Egipat a posebno Urugvaj su puno ozbiljnije ekipe.

Prije početka utakmice između Urugvaja i Egipta glavno pitanje je bilo koliko je spreman Mo Salah, njegovo prisustvo odnosno odsustvo za Egipat značilo je jako puno. Iako je igrao bez alfe i omege svoje ekipe, Egipat je pružao dobar otpor Urugvajcima, koji nisu uspijevali probiti bedem „Faraona“. Kada bi i uspjeli doći u šansu, na golu „Farona“ niotkuda se ukazao El-Shanawy koji je branio čuda. Luis Suarez je promašio 3 zicera, gubio je lopte, promašivao čista dodavanja, ličio je na Suareza iz jednog dijela aktualne sezone u Barceloni. Najveći problemi Urugvaja bili su u organizaciji napada, potencijalno rješenje u sljedećoj utakmici Oscar Tabarez bi mogao pronaći u mladom Lucasu Torreiri koji je blizu potpisa za Arsenal. No kada su zakazali veznjaci Urugvaja, Diego Godin je bio čovjek koji je svojim karakterističnim dugim korakom iznosio loptu, pokazao je klasu i odigrao savršenu utakmicu.

Egipat ipak nije izdržao, u sudačkoj nadoknadi primio je gol iz prekida koji je njihova najslabija točka, nije se ukazao Godin kao obično, već njegov klupski kolega Jose Jimenez. Zapanjujuće je koliko se njih dvojica razumije na terenu, koliko se nadopunjuju. U tome je svakako svoje prste imao i Cholo Simeone, kao i u tome da mi se Urugvaj čini kao ekipa koje se možda i najdiscipliniranije brani na SP. Da je Salah nastupio na ovoj utakmici mislim da bi baš imao prostora, u nekim trenutcima Urugvajci su dolazili sa previše igrača u zadnju trećinu, iza njih je ostao prazan prostor kojeg ofenzivci Egipta nisu znali iskoristiti.

U prvim utakmicama grupe A Urugvaj i Rusija su napravili važan prvi korak, Urugvaj se ipak izvukao na kraju, dok je Rusija osim 3 boda nabila i gol razliku koja bi vrlo lako mogla biti presudna na kraju. Iduće utakmice u skupini su Rusija-Egipat i Urugvaj-S. Arabija. Za Egipćane utakmica koju ne smiju izgubiti, očekuje se da će Mo Salah biti spreman, u toj utakmici bi trebali dobiti jasniju sliku Egipta, a posebno Rusije. Urugvajci su sada jako blizu osmine finala, gdje će biti nagazna mina za svakog protivnika.

Grupa B: Povijesna pobjeda Irana i hat-trick Ronalda

Susret Maroka i Irana je vjerojatno kvalitetom najslabija utakmica odigrana do sada. Maroko je najbolje odradio kvalifikacije od svih Afričkih nacija, u jakoj skupini sa Obalom Bjelokosti su završili prvi bez primljenog gola (gol razlika 11-0). Utakmicu protiv Irana su počeli jako visokim tempom, igrali su luđački presing, dok su bekovi Amrabat i Hakimi bili izrazito napadački opredijeljeni. Nakon propuštenih šansi na početku utakmice, igra Maroka je opala, previše su tražili rješenja dijagonalnim pasovima preko pola terena koje su izabranici Carlosa Queiroza lako čitali. U nastavku Iran je prijetio preko kontri i propustio par dobrih prilika, kasnije se igra stabilizirala, činilo se da obje ekipe čekaju kraj utakmice i podjelu bodova, ali u sudačkoj nadoknadi nesretni Bouhaddouz šalje loptu glavom u svoju mrežu i Iranu donosi drugu pobjedu u povijesti na Svjetskim prvenstvima. Očekivao sam puno više od Maroka koji u svom rosteru ima igrače za puno kvalitetniji nogomet, no Iranci su se fanatično i organizirano branili, provocirali sreću koja im se na kraju ukazala.

Posljednja utakmica drugog dana bila je rezervirana za najveći derbi u grupnoj fazi – Portugal i Španjolska su apsolutno opravdali očekivanja i odigrali jednu epsku utakmicu. Za Španjolce su stvari krenule po zlu već u drugoj minuti kada je Nacho naivno oborio svog kolegu Ronalda u šesnaestercu. Španjolska se vraća u igru golom Diega Coste, koji se na „svoj način“ otarasio Pepea i poravnao rezultat. Portugal ponovo dolazi u vodstvo, a najviše zasluga za gol ima De Gea koji nije uspio ukrotiti tek solidan šut Ronalda. „La Rioja“ okreće rezultat golovima Coste i majstorijom Nacha koji se iskupljuje za skrivljeni penal. Činilo se kao da Španjolci kontroliraju utakmicu, sve dok nije dosuđen slobodan udarac za Portugal u zoni šuta. Ronaldo je promašio posljednja 44 slobodna udarca na Svjetskim i Europskim prvenstvima, ali ne i ovaj. Savršen spoj snage, tehnike i preciznosti, sve to u posljednjim trenutcima utakmice, još jednom Ronaldo pokazuje svoju neviđenu mentalnu snagu.

Zanimljivo je da je Cristiano Ronaldo na ovoj utakmici izjednačio svoj broj golova na prijašnjim Svjetskim prvenstvima i to sve iz 3 šuta. Ronaldo sada ima ozbiljne šanse da se već u grupnoj fazi kandidira za najboljeg strijelca SP jer mu slijede utakmice protiv Maroka i Irana.

Malo je tko vjerovao da će nakon prvih utakmica u ovoj grupi lider biti Iran, teško da će ovaj remi Portugala i Španjolske previše utjecati na njihov prolaz, ali Iran je jednu pobjedu udaljen od povijesnog uspjeha, dok su šanse za Maroko male. Iduće utakmice igraju se između Irana i Španjolske, dok Portugalci idu na „Lavove atlasa“.

Grupa C: Francuzi se mučili, Danci bolji od Perua

Zanimljivo je da je trećeg danas SP-a u Rusiji svirano čak 5 penala, no rekord drži SP u Francuskoj 1998. kada je 24. 6. svirano čak 6 najstrožih kazni. Ovaj dan je obilježila i upotreba VAR-a, koji se zasada pokazao u relativno dobrom svijetlu.

Za Australiju je vrijeme Marka Viduke, Harrya Kewella i Tima Cahilla odavno prošlo, u modernoj povijesti nogometa ovo im je najlošiji sastav na Mundijalima, ali protiv Francuza su odigrali respektabilnu utakmicu. Francuzi su me razočarali, iako su odnijeli pobjedu, očigledni su njihovi sistemski problemi i problem hijerarhije u svlačionici. Ova Francuska generacija ima puno zvijezda u ekipi, ali nema jasnog vođu. Nekada je to bio Platini, nekada je to bio Zidane, dvije legendarne desetke, ali danas baš kada ima možda i najviše sveukupne kvalitete u ekipi, nema tog igrača da iskorači. U prvih 11 nisam očekivao Hernandeza i Pavarda na bekovskim pozicijama, oba igrača nisu napadački opredijeljena, u svojim klubovima su često znali pokrivati i stopersku poziciju. Organizacija igre je još jedan problem, kao i kretnja igrača bez lopte, posebno su ovi ofenzivci bili statični protiv postavljene Australske obrane. Australija ima velike kadrovske probleme, ali su dubokom timskom obranom uspjeli reducirati opasne napade Francuza na minimum. Aaron Mooy je bio najbolji pojedinac „Socceroosa“ na terenu, igrač Huddersfielda je pokrivao svaki djelić terena i bio prava noćna mora za „Tricolore“. Na kraju su Francuzi zabili pobjednički gol uz puno sreće, zanimljivo je da je za sva 3 gola na utakmici bila korištena video tehnologija, kod pobjedničkog gola su u pitanju bili centimetri:

Očekujem da sljedeću utakmicu Dechamps ponovo izađe u drugačijem sastavu, vjerojatno sa Mendyem i Sidibeom na bekovima, sa Giroudom u vrhu napada i sa Griezzmanom u povučenijoj roli.

Peru i Danska su odigrali jedan kvalitetan meč, pogotovo u drugom poluvremenu. Pobjedu su na kraju odnijeli Danci, iako bi nekako realan rezultat bio remi. Zanimljivo je da su Peruanci u meč krenuli bez svog kapetana Paula Guerrera, koji bi ako ništa psihički olakšao Peruancima, vidjeli smo kasnije kada je on ušao odmah su zaredali par šansi, a prava je nogometna nepravda da onaj njegov pokušaj petom nije završio u golu. Previše je toga propustio Peru, imali su čak i jedanaesterac na kraju poluvremena, ali Cueva je loptu poslao visoko iznad grede, iako je bio ponajbolji igrač Perua na terenu tokom cijele utakmice. Osim njega posebno se svojim prodorima iskazao Andre Carillo. Peruanci su imali duplo više šuteva u okvir gola, ali bila je dovoljna jedna karakteristična lopta Eriksena koju je Poulsen pretvorio u 3 boda za Dance. Ovom pobjedom Danske prekinut je niz od 15 uzastopnih utakmica Perua bez poraza, baš na prvoj utakmici Mundijala.

Danska praktički može osigurati prolaz u sljedećoj utakmici protiv Australije, dok će Peruanci sreću potražiti protiv Francuza koji su pokazali neuvjerljivu igru u prvoj utakmici.

Grupa D: Islanđani zaustavili Messija, Hrvati srušili “Super orlove”

Argentina predvođena Jorgeom Sampaolijem i Leom Messijem na ovaj turnir je došla sa možda i najvećim pritiskom od svih reprezentacija. Argentinska, a i svjetska javnost na leđa Lea Messija stavila je dodatni uteg, najteži od brojnih koje Messi nosi kad navuče dres Argentine – Rusija je zadnja prilika da osvoji SP i pridruži se Diegu Armandu Maradoni. Nakon utakmice sa Islandom, taj se pritisak povećao za duplo. Argentina se mučila protiv poznatog dubokog obrambenog bloka Islanđana koji je se sastojao od svih 10 igrača Islanda u 40-35 metara od svog gola. Argentinci su poveli praktički iz ničega, Aguero se sjajno snašao u šesnaestercu i donio vodstvo Gaučosima, ali njihova prednost trajala je samo 4 minute, nesigurne reakcije argentinskih braniča iskoristio je Finnbogason i zabio prvi povijesni gol Islanđana na Svjetskim prvenstvima. Argentinci su uputli čak 27 šuteva na gol Islanda, što je najveći broj udaraca na ovom SP-u, ali promjene rezultat nije bilo. Najveću priliku je imao Leo Messi sa bijele točke, ali Halldorsson je obranio njegov udarac. Bio je to već peti promašaj Messija od posljednjih 10 penala za Argentinu i Barcelonu, izašao je zanimljiv podatak da golmani pročitaju stranu koju će Messi odabrati u čak 57% slučajeva (prosjek je oko 40%). Pokušavao je cijelu utakmicu, driblao kroz gustu obranu Islanda, uputio čak 11 udaraca, ali nije danas bio njegov dan. Zapanjujuće je sa kako se svih 10 igrača Islanda disciplinirano brani, igrajući jedni za druge tvori se jak timski duh koji nadoknađuje nedostatak talenta u ekipi. Ono što Argentini fali je pravi kreator koji će bar malo rasteretiti Messija, Sampaoli će rješenje zasigurno potražiti u Everu Banegi, Javier Mascherano je legenda Argentine, ali ruku na srce, on je svoje zadnje prave utakmice u veznom redu odigrao 2008. u dresu Liverpoola.

Hrvatska je prvi put nakon SP-a 1998. u Francuskoj otvorila Mundijal pobjedom. U početku smo bili u grču, ali kako je utakmica odmicala preuzeli smo potpunu kontrolu utakmice. Znalo se da Nigerijci kao i uostalom većina Afričkih reprezentacija loše brani prekide, oba naša pogotka došla su nakon kornera. Prvo je Etebo loptu poslao u svoju mrežu u prvom poluvremenu, da bi Troost-Ekong nakon udarca iz kuta jednim hrvačkim zahvatom prizemljio Mandžukića, sudac pokazuje na bijelu točku, a Modrić to hladnokrvno rješava. Zanimljiva je činjenica da je Hrvatska uputila udarac u okvir gola (ne računajući penal) tek u 88. minuti kada je Kovačić propustio priliku 1 na 1 sa Nigerijskim golmanom. Možemo reći da igra nije bila na očekivanom nivou, kao i kod većine favorita na ovom SP-u, ali pobjeda Hrvatske protiv Nigerije u nijednom trenutku nije došla u pitanje, apsolutno smo kontrolirali utakmicu i sveli šanse protivnika na minimum. Što se tiče Nigerijaca, dosta blijeda predstava, jedina dva igrača vrijedna spomena bila su Moses i Etebo, iako je ovaj drugi zabio nesretan autogol.

Hrvatska je iskoristila posrtaj Argentinaca protiv Islanda i zasjela na prvo mjesto skupine D. U idućoj utakmici protiv Argentine sigurno će biti više mjesta za naše ofenzivne igrače jer “Gaučosi” moraju ići po pobjedu, svakako očekujem neke kadrovske promjene, prije svega Badelj od prve minute. Island je pokazao da neće biti slučajni prolaznik u ovoj skupini, njihova najveća šansa za prolaz je pobjeda protiv Nigerije.

Grupa E: Kolarov srušio Kostariku, muke Brazilaca protiv Švicarske

Prvi dvoboj skupine E odigrale su reprezentacije Srbije i Kostarike, Srbi su odnijeli minimalnu pobjedu, a heroj je bio Aleksandar Kolarov koji je sjajno pogodio iz slobodnog udarca za prvu pobjedu “Orlova”. Kostarika je bolje otvorila utakmicu, ali njihove najbolje prilike su bile u prvih 20 minuta, kasnije ništa. U drugom poluvremenu Srbi su stvorili dosta izglednih prilika, ali je ipak samo slobodnjak Kolarova napravio razliku. Sergej Milinković-Savić je ostavio najbolji dojam na mene, Duško Tošić je osim prvih 5 minuta odigrao savršenu utakmicu na poziciji stopera, Mitrović je promašio 2 zicera, ali sačuvao je velik broj lopti i pretrpio dosta faula, ako pronađe samopouzdanje u završnici mogao bi biti opasan za Brazil i Švicarsku. Kostarika je tipična južnoamerička ekipa, nemaju neke kadrovske kvalitete, ali su organizirana grupa koja zna iskoristiti priliku kada ih podcijeniš.

Brazil je u utakmicu sa Švicarskom ušao kao apsolutni favorit, furiozno su krenuli sa nekoliko dobrih prilika, poveli su eurogolom Coutinha u ranoj fazi utakmice. Bio je to onaj tipični Coutinhov gol kakvih se Brazilac nazabijao u dresu Liverpoola. No, Brazil je onda stao. Švicarci su poravnali golom iz kornera, ali igra Brazila ostala je gotovo ista, anemična. Tek su u dubokoj završnici imali dobru priliku, ali Schar je očistio loptu sa gol linije. Neymar mi izgledao kao da nije još potpuno spreman, Švicarci su na njemu napravili ogroman broj faula, čak 10 što je za sada rekord SP-a.

Srbija drži prvo mjesto skupine E nakon prvih utakmica, zasluženo su svladali Kostarikance dok se Brazil mučio sa neugodnom Švicarskom. Sljedeća utakmica donosi jako zanimljiv duel Srbije i Švicarske, nakon koje ćemo znati puno toga, dok će Brazilci popravljati dojam protiv Kostarike.

Grupa F: Meksiko pretrčao Elf, Švedska rutinski protiv Južne Koreje

Četvrtog dana SP-a svjedočili smo najvećem iznenađenju dosadašnjeg djela. Meksiko je pobijedio aktualnog prvaka Njemačku i nanio im prvi poraz na otvaranju Svjetskih prvenstava nakon 36 godina. Za mene možda i najbolja utakmica na ovom prvenstvu, ali više zbog energičnih Meksikanaca nego zbog “Elfa”. Meksikanci su igru Njemačke okrenuli protiv njih samih, kontrapresingom su stvarali veliki broj kontri, koje su završavali sa puno igrača u završnici. Da je bilo više koncentracije u završnici mogli su zabiti još koji gol, ali gol mlade nade Hirvinga Lozana nakon još jedne kontre napravio je razliku. Na kraju se ponovo ukazao leteći Guillermo Ochoa, taj čovjek kao da na Mundijalima dobije neku posebnu moć, sjetimo se kako je 2014. na sličan način izluđivao igrače Brazila. Najveći problem Njemačke bio je taj propuh u veznom redu koji je otvarao prostor Meksikancima, Sami Khedira je vjerojatno bio najveći krivac za to. Iako su non stop kružili oko šesnaesterca, činilo se da “Elf” cijelu utakmicu nije stvorio onu pravu 100% šansu, Meksikanci su jednostavno više željeli pobjedu. Džoker sa klupe Julian Brandt mogao je postati heroj, ali njegov dalekometni udarac pogodio je tek vratnicu. Zanimljiva je činjenica da su 3 od 4 zadnja prvaka svijeta ispala u grupnoj fazi sljedećeg SP-a, vidjeti ćemo kako će “Elf” reagirati u sljedećoj utakmici.

Prije početka utakmice između Švedske i Južne Koreje očekivana je utakmica slabijeg tempa, to se apsolutno obistinilo. O utakmici najviše govori sljedeći statistički podatak: Švedska 20 prekršaja, Južna Koreja 23. Skandinavci su puno bolje ušli u utakmicu i već su u prvih dvadesetak minuta ozbiljno ugrozili gol Korejaca, tukli su Berg i Forsberg, ali Cho je ostao nesavladan. Šveđani su imali veliku prednost u duel igri, dok su brzonogi igrači Koreje, posebno Son, znali par puta opasno ugroziti Švedsku u tranziciji gdje je do izražaja dolazila njihova prirodna brzina. Nakon jednog sumnjivog starta u šesnaestercu Koreje, glavni sudac zatražio je pomoć VAR-a i sa pravom pokazao na bijelu točku, najstrožu kaznu iskoristio je kapetan Švedske Granqvist i pretvorio je u 3 boda.

Malo tko je očekivao da će nakon prvih utakmica u grupi F na čelu biti Meksiko i Švedska sa po 3 boda. Njemačka sljedeće utakmicu igra protiv Švedske koja će sigurno imati puno samopouzdanja nakon pobjede nad Korejom, svakako će ovo biti pravi ispit za Nijemce, jer znamo kako je Švedska igrala protiv velikih ekipa u kvalifikacijama. Meksikanci mogu doći na prag prolaza u drugi krug, čak sa prve pozicije, ali utakmica sa Južnom Korejom će biti totalno drugačija nego sa Njemačkom, zanimljivo će biti vidjeti što Meksiko može na duboko postavljenu obranu.

Grupa G: Belgija rutinski protiv Paname, Engleze spasio Princ Harry

Panama je na ovom prvenstvu uz Saudijsku Arabiju kvalitetom najslabija reprezentacija, dok Belgijanci dolaze na prvenstvo sa ultra jakim rosterom, vjerojatno sveukupnom kvalitetom najjačim u njihovoj povijesti. Belgija se na početku mučila da kombinatorikom dođe do Panamskog gola, ali su debitanti na SP-u pravili niz tehničkih grešaka koje su dovodile Belgijance u priliku. Poluvrijeme je ipak završilo bez golova, ali na samom početku drugog poluvremena Dries Mertens pogađa sjajan volej, nakon toga Panamci su se pokušali malo otvoriti, ali Belgija je to iskusno kaznila te sa još 2 gola Lukakua potvrdila 3 boda. Panama nije neko mjerilo koliko je Belgija kvalitetno odigrala, pobjeda “Crvenih vragova” u ni jednom trenutku utakmice nije došla u pitanje, ali trebao je onaj jedan individualni potez Mertensa da ih rastereti.

U pripremnim utakmicama dalo je se naslutit da je ovo neka nova, pomlađena Engleska. Ideja Garetha Southgatea je izgradnja napada iz pozadine, pas igrom, sa 3 centralna braniča i wing backovima koji stoje visoko. Mehanizam igre neodoljivo podsjeća na Pochettinov Tottenham. Englezi su ekipa koja je u prvom poluvremenu napravila najviše prilika od svih ekipa na prvenstvu. Poveli su ranim golom Kanea, mogli su zabiti još najmanje 2-3 gola do poluvremena da je bilo koncentracije u završnici, ali ne bi to bili Englezi da ne zakompliciraju. Iako Tunis nije napravio ni jednu priliku koja bi ugrozila gol Engleza, „Orlovi Kartage“ su uspjeli izjednačiti sa bijele točke nakon kontroverznog penala kojeg je skrivio Kyle Walker. U drugom poluvremenu Englezi nisi bili ni blizu igre iz prvog dijela, Tunis se duboko branio, dok je „Gordi Albion“ samo stvori par šansi iz prekida. Kad se činilo da će doći do podjele bodova, u sudačkoj nadoknadi se ukazao Harry Kane i donio prvu pobjedu Englezima na SP. Još jednom se pokazalo da sve Afričke reprezentacije imaju taj kronični problem branjenja prekida.

Prve utakmice u grupi G su prošle očekivano, s tim da je Belgija svoj posao odradila rutinski, dok su Englezi uz tešku muku došli do pobjede. Belgija sljedeću ide na Tunis, dok Englezi igraju protiv Paname, pa se očekuje da obje ekipe pred međusobni duel budu bodovno izjednačene.

Grupa H: Slavlje Samuraja i Lavova Terange

Kada su se formirale grupe za SP u Rusiji bilo je jasno da će grupa H biti najkompetetivnija i da je jako moguće da iz ove grupe bude najveće iznenađenje ovog Mundijala. Japan je ekipa koja nema previše talenta u ekipi, ali ima iskustvo igranja velikih natjecanja, kostur ekipe im je sastavljen od igrača iz Bundeslige, dok njihov ratnički mentalitet uvijek treba uzeti u obzir. Kolumbijci su bili favoriti prije početka utakmice, iako su utakmicu počeli bez svoje najveće zvijezde Jamesa Rodrigueza koji nije bio 100% fizički spreman za prvu postavu. Utakmica je krenula u najgore mogućem smjeru za Kolumbijce. Carlos Sanchez je rukom zaustavio loptu koje je išla u praznu mrežu, sudac je izvadio crveni karton i pokazao na bijelu točku, a Shinji Kagawa je bio siguran realizator. Nakon primljenog gola i crvenog kartona Kolumbijci su se malo trznuli, povezali su par dobrih napada, a Falcao je izborio slobodni udarac u zoni šuta. Juan Quintero je uzeo loptu i u stilu Ronaldinha udarcem ispod živog zida matirao Kawashimu. Japan je u drugom dijelu preuzeo potpunu kontrolu utakmice, stvorili su više šansi, a prvu pobjedu nad južnoameričkom ekipom u povijesti Mundijala osigurali su golom Yuya Osaka.

Zadnju utakmicu u prvom kolu grupne faze SP-a u Rusiji odigrali su Poljska i Senegal. Iskreno očekivao sam utakmicu bržeg ritma i visokog tempa, no na kraju se ispostavilo da je to bila jedna od najgorih utakmica na prvenstvu, iako smo vidjeli 3 gola. Senegalci su odnijeli puni plijen sa 2 gola u mreži Poljaka koji su prije dobili sami sebe nego što ih je nadigrao Senegal. Prvo je udarac Idrisse Gueyea u vlastitu mrežu skrenuo nesretni Cionek, da bi u drugom poluvremenu Niang samo iskoristio poklon koji su mu dali Fabianski i obrana Poljske te poslao loptu u praznu mrežu. Poljaci su tek uspjeli smanjiti na 2-1 u završnici meča kada je Krychowiak nakon prekida glavom zatresao mrežu. Pobjeda Senegala nad Poljskom je prva pobjeda neke afričke ekipe na ovom prvenstvu.

Pobjedama Japana i Senegal ova grupa će biti još kompliciranija nego što smo i mislili. Sljedeće kolo donosi susret dvije vodeće ekipe – Japan-Senegal, te dvije ekipe bez bodova – Kolumbija-Poljska gdje će ulozi biti jako visoki.

Kompletirano je prvo kolo grupne faze Svjetskog prvenstva u Rusiji, a početak prvenstva je svakako obilježilo mučenje favorita. Ekipe poput Brazila, Njemačke i Francuske u prvim utakmicama nisu pokazale ni blizu onoga što zapravo mogu. Španjolci su po mom mišljenju imali „najopipljiviju“ igru, ali da se naslutiti da nisu bili 100% psihički u utakmici nakon onog cirkusa sa Lopeteguiem. Jako zanimljiva stvar za ovo SP je činjenica da je čak 21 od 38 ukupno postignutih golova postignuto iz prekida – penal, slobodni udarac ili korner. Vidjeli smo 4 sjajna slobodna udarca, Golovin, Ronaldo, Kolarov i Quintero, dok nije falilo ni eurogolova iz igre poput onih Coutinha i Mertensa. Vidjeli smo mnoštvo golova u završnici utakmica, ali zanimljivo, ni jedan preokret. Što se tiče najboljih strijelaca, zasada vodi Ronaldo sa 3 gola, Costa, Lukaku, Kane i Cheryshev imaju po dva. Sve u svemu, dosadašnji dio prvenstva za mene je na zadovoljavajućoj razini, kvalitetom nogometa bi to moglo zasigurno bolje, ali prekrasnih golova i uzbuđenja u završnim trenutcima nije falilo.

