Ja sam dobra osoba, evo piše mi na majici i na transparentu

Autor

PEČE ME ŠUPAK!

Bilo je oko 11 ujutro na aerodromu u Barceloni - let za Zagreb je bio oko 3 popodne pa sam sjela na prekrasne metalne stolice i čekala da vrijeme krene letit onako kako ponekad zna. Naravno da nije proletjelo. Sjebano je to vrijeme - leti kad želiš da uspori, stoji kad želiš da proleti. Ponekad vrijeme čak ide unatrag, jel tako Hodači, tako je, #jesteliznali da se u šetnju može i Maksimirom, a

ne samo tuđom maternicom, vidite kako je život prepun novih informacija.

JEBOTE KAK ME PEČE ŠUPAK SAD!

Izašao je iz aerodromskog wc-a i sjeo do frenda s kojim je letio za Zagreb.

BOLIMEKURAC, U ŠPANJOLSKOJ SMO, NE RAZUMIJU ONI RIJEČ ŠUPAK!

To jutro sam se probudila u 3:30. U 4 sam krenula prema aerodromu na Fuerteventuri, u 6 sam imala prvi let. Prvo Barcelona, pa Zagreb. (Pa Beograd autom, hešteg travelblogger). Jedna sasvim mirna nedjelja.

ZNAČI TAKO SAM SI SAD IZRAUBAO ČMAR S OVIM DEBILNIM TOALET PAPIROM NJIHOVIM, JEBEM IM JA MATER!

Na sebi ima kariranu košulju i traperice (I ŠUPAK GA PEČE). Nije visok, ne primijetiš ga u prostoru inače, ali je glasan pa nemaš izbora, čak i kad imaš luksuz da ne razumiješ šta priča.

MOGLI SU ŠMIRGL PAPIR STAVIT UMJESTO TOALET PAPIRA, PIČKA IM MATERINA, ZNAČI RAZDERAO SAM SI ŠUPAK JEBENI, JEBENA ŠPANJOLSKA!

Ima oko 35 godina. Vadi mobitel iz džepa pa glasno puše, onako kako u tramvaju pušu bakice kad žele da im se digneš. On puše da se vidi da je uzrujan.

EVO MISLIM KOJI KURAC MENI STUDENTI ŠALJU MAILOVE NEDJELJOM?!?!

Ajde barem smo prešli sa šupka na akademske teme. Vjerojatno je asistent. Vjerojatno ne na odjelu proktologije.

KAKVI JEBENI IDIOTI, STOKA NEODGOJENA, NEMAJU POŠTOVANJA PREMA NIKOME!

Kaže čovjek koji po aerodromu urla da mu je užaren anus; ali nema veze jer je u inozemstvu pa ga nitko ne zna, a ako te nitko ne vidi kad se ponašaš kao seljačina, onda nisi seljačina (i ostale dezinformacije).

Kad sleti, opet će bit gospodin profesor, gospodin asistent, čovjek-uzor, čovjek-ponos, čovjek- mojsinvampredajenafakultetu.

Ali tek kad sleti - sad ga glasno PEČE ŠUPAK, do te mjere da mene peče želudac.

Prebacila sam se na drugi dio aerodroma, oko mene su sad samo Španjolci, što je ok - ako i njih peče šupak, barem će zvučat ljepše kad to kažu. (Za one koji žele znati više, izraz je Despacito).

Nagradno pitanje za vas koji ste ostali ovdje unatoč prekomjernoj količini riječi šupak:

Je li čovječuljak s upaljenim anusom:

Neodgojeni divljak

Uglađeni gospodin jer je on ipak (vjerojatno) asistent na fakultetu

Tako je, točan odgovor je A, jer kao što nam lijepo kaže Pinterest: “Karakter je ono što radimo kad (mislimo da) nas nitko ne vidi.”

Ili ne razumije, u ovom slučaju.

Ono si što radiš kad te nitko ne gleda. Ili kad misliš da ne gleda nitko bitan.

Pred svijetom si GOSPODIN ASISTENT, a kad nitko ne gleda (ili ne čuje) imaš monodramu o vlastitom šupku na aerodromu.

Aerodrom je odlično mjesto za p(r)okazivanje samog sebe, sjetimo se onog gospodina koji je u avionu tijekom cijelog leta kopao nos.

Parkirna mjesta također. I neparkirna.

Pred svijetom si diva-glumica-pjevačica-veličina, a kad (misliš da) nitko bitan ne gleda, šutaš ljude oko sebe. Ili životinje. Navodno.

Pred svijetom si uglađena njuškica sa skupim torbama, a kad nitko ne gleda, parkiraš na invalidskom mjestu.

Btw, kad će neki masovni hod za djecu s cerebralnom paralizom i zašto nikad?

Ili za djecu koja ne mogu dobit lijek jer “nema para za to.”

Zato što su se već rodila, jasno, to je u zastari.

Pred svijetom si SVAKI ŽIVOT JE VAŽAN, ali kad nitko ne gleda stisneš HIDE na sve živote za koje bi se moglo hodat, kao kad na Facebooku sakriješ objave sestrične koja ti ide na živce, a ne možeš ju unfriendat.

SVAKI ŽIVOT JE VAŽAN*

*kad nama paše.

Ostali “HIDE.”

Djeca u domovima, bez roditelja - HIDE, svaki život je važan DO rođenja.

Djeca bez krova nad glavom jer požar/Gunja/deložacije - HIDE, mi nismo agencija za nekretnine.

Djeca bez lijeka koji im može spasit život - HIDE, to će riješit kolega Bog.

Djeca koja ostaju trudna jer je seksualni odgoj sotonska situacija - HIDE, pa šta ako rodi s 15, ženin zadatak je ionako da se ostvari kao majka.

Djeca koja lete s balkona - HIDE, to je skroz tamo na Pagu.

Djeca koju se ne može posvojit jer HRVATSKI ZAKONI - HIDE, pa ne treba svako dijete imat roditelje. (Osim kad zločesti pederi žele posvajat, onda djeca obavezno moraju imat standardizirane roditelje jer su inače sjebana).

“Bolje da te jedan tata baci s balkona nego da imaš dvije mame.”

Djeca bez hrane - HIDE, dijete se mora rodit, nitko ne kaže da mora i jest.

HIDE.

HIDE.

HIDE.

Ako dovoljno glasno vičeš da ti je stalo, nitko neće skužit da ti je selektivno stalo.

Karakter je ono što radiš kad te nitko ne gleda, pamet je da barem znaš kad te gledaju s povećalom i glumiš da imaš zrno tog karaktera o kojem pričaš - ali božemoj, na nekim mjestima možda nije prirodno očekivat pamet, kao što nije prirodno očekivat troslojni toalet papir na aerodromu.

Ako ne paziš, mogu ti se desit neugodne stvari.

Tipa da na aerodromu pred Hrvatima urlaš da te PEČE ŠUPAK.

Ili da na hodu koji urliče da je svaki život vrijedan jednostavno prođeš pored bakice koja prosi (da bi preživjela) i stisneš HIDE.

“Svaki život je važan, svaki život je važan, svaki život je važan!”

“Oprostite, nisam jela 3 dana…”

“Jaoooo gospođo, pa MORATE jest, makar na silu nešto pojedite, doviđenja žurim, svaki život je važan!”

Jbg, gospođo bako, sve ste krivo napravili - em ste živi, em ste stari, to nije život za koji se hoda, pored njega se samo prolazi i stišće HIDE.

Ali nemojte bit tužni, nije to ništa osobno.

Na HIDE idu i skoro svi ostali za koje bi se moglo hodat i vikat, ali jednostavno nije dovoljno atraktivno.

Atraktivnije je gurnut nos u tuđe jajnike i pokušat postat domar tuđih reproduktivnih organa, nego neki tamo cerebralci i Downovci i ostalo.

Javite se kad umrete, gospođo bako - niste u Hrvatskoj važni samo PRIJE rođenja, nego i NAKON smrti, jer tad postajete glasačko tijelo. Sad ste nam u toj nekoj sivoj (živoj) zoni koja nam je neatraktivna.

Nagradno pitanje broj dva:

Ako hodaš za važnost života a onda uz važne živote koje sretneš putem hladno prošećeš i staviš ih na HIDE, zapravo nemam pitanje.

TO je pokazatelj karatkera, ne ono što ti piše na transparentu - ni onom asistentu na kabinetu ne piše da je jezivo neodgojen, pa je.

On isto gleda samo svoju guzicu kad misli da ga nitko ne vidi.

Fotografija: Karmen Poznić

Andreu Andrassy prati i na njenom Facebooku i Instagramu, a nas, BlogBuster, na Facebooku. I Instagramu.