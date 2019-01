Kako izgraditi uspješan blog, a onda od njega i dobro živjeti... Kako izgraditi uzbudljiv, a ne dosadan blog? I kako onda od tog bloga zarađivati? Jer, uzalud vam pisanje, silan trud i rad ako kad-tad od tog rada ne možete plaćati račune.

Autor

Zbog čega blogeri uspijevaju oduševiti i zainteresirati publiku za svoje priče? Zašto su nam zanimljivi i kako nas uspijevaju privući svojom autentičnošću i iskrenošću? Jer, kod nekih se iskrenost, entuzijazam i autentičnost zaista osjećaju. Počneš čitati njihove tekstove i ne možeš stati. Jedva čekaš sljedeći blog ili uživaš u odličnim facebook ili Instagram postovima. Ljudi se vezuju srcem, a ne glavom. Put do srca svakog čitatelja i pratitelja, pak, vodi kroz dobru priču.

S druge strane, neki nas blogeri samo – uspavaju? Dosadni su, ponavljaju se… Zapravo, nemaju što reći i poručiti. Da vrte stalno jedno te isto i da ne uspijevaju zainteresirati bezgraničnu internetsku publiku vidi se i po broju njihovih pratitelja. Taj broj, naime, ne raste proporcionalno uloženom trudu i radu.

Budući da imam golemo iskustvo u blogerskom svijetu, u poslu u kojemu sam otkrila jednu drugačiju sebe, razmišljam često u čemu je tajna uspjeha. Zbog čega me publika prati? Što ljudi vole u objavama koje postavljam, a njih je uistinu puno, Jer, iza onoga što radim, i što će se možda nekom učiniti lako stoji ozbiljan i ustrajan rad. Zapravo, puno rada. I, da, mora postojati i neki Faktor X, koji se ne može opipati ni vidjeti, ali se može osjetiti…

KVALITETAN SADRŽAJ MORA IMATI…

O mom iskustvu kad je riječ o ovoj temi najbolje svjedoči broj projekata na društvenim mrežama koje vodim. Tu su, dakle, već dobro poznate tri Facebook stranice – Čitaj knjigu, Čitaj knjigu book club i Women on Wine, ali odnedavno, odnosno nakon što sam postala baka, tu je i jedna nova – Bakino zlato. Tu je i Instagram stranica Čitaj knjigu i, naravno, projekt od kojeg je sve počelo – blog Čitaj knjigu. Uz to pišem za portal One nastupaju i stranicu BlogBuster. Na društvenim sam mrežama, dakle, svaki dan, redovno objavljujem, činim to sa strašću i iskrenom vjerom u ono što radim i to – tajna uspjeha. Onaj nevidljivi Faktor X.

Gary Vaynerchuk upućuje kako danas treba izgledati kvalitetan sadržaj:

• Poziva na emocije

• Može se dijeliti

• Potpuno je prirodan za društvenu mrežu na kojoj se pojavljuje

• Probija se kroz buku

Kod blogera jedina ocjena i vrijednost su njihova čitanost i angažiranost njihovih pratitelja. Cilj svakog blogera trebao bi biti – doprijeti do što više ljudi, ponuditi im vrijednost i biti uz njih. Što više pratitelja, to bolje. Naravno da broj nije jedina referenca i garancija za uspjeh, ali na kraju krajeva, brojevi su bitni. Važno je da vas prati što više ljudi, da su na vaš blog ili facebook/instagram profile došli zbog toga jer pišete i informirate o nečemu što im je zanimljivo, važno i zabavno.

Jednostavno rečeno, “dodirujete” ih onim što pišete i utječete na njihove emocije, pa čak i odluke. Bilo da su to odluke o tome da nešto kupe, započnu neki novi posao, otvore neka nova vrata u životu, prekinu s nekim ustaljenim aktivnostima zbog kojih su nazadovali ili da s njima dijelite iste misli i snove. Ukratko, važno je da ih nadahnjujete. Tada je vaša misija ispunjena. Tada ste zaista bloger i influencer.

Ono što često u zadnje vrijeme čitam kod nekih blogera jest njihova zasićenost, nezahvalnost prema onome što rade. Kao da su demotivirani, kao da ne znaju što da naprave sa svojim životom. Ako je tako, onda im je najbolje prestati s bloganjem. Jer nemaju poruku.

USTRAJNOST, MOTIVIRANOST, CILJEVI…

U čemu je, dakle, čarobna formula?

Prvo, budite sjajni u izvršavanju posla. Jer, bloganje i vođenje nekoliko profila na društvenim mrežama je posao. Drugi sastojak čarobne formule je motiviranost. Otkako sam pokrenula blog i fb/instagram stranicu Čitaj knjigu obožavam to što radim. Obožavam svoju dnevnu užurbanost. Radim i po petnaest sati na dan. Radim stalno.

Svaki moj dan ispunjen je događanjima koja me približavaju ostvarenju mojih ciljeva. Da, ciljeva. Želite li biti uspješan i ozbiljan bloger, morate određivati ciljeve. Jer, kako ćete ih, inače, ostvariti, ako ne znate o čemu ćete pisati? Kako će vam izgledati dan i što time želite postići?

Osim toga, osjećam veliku zahvalnost. Zahvalnost prema tome što konačno radim ono što najviše volim, tome što sam svakodnevno okružena knjigama i svemu što ima veze s knjigama. Zahvalna sam na tome da mogu komunicirati s gotovo pola milijuna ljudi u regiji. Zahvalnost je nevjerojatan pokretač.

Kako izgraditi uzbudljiv, a ne dosadan blog? I kako onda od tog bloga zarađivati? Jer, uzalud vam pisanje, silan trud i rad ako kad-tad od tog rada ne možete plaćati račune. Tko će godinama, ako ne i duže, moći raditi nešto što mu ne donosi nikakvu financijsku satisfakciju? Vjerujte mi na riječ – nitko. To može biti velika demotivacija i vaš entuzijazam i strast će se brzo ugasiti. To se kod nas uostalom često događa.

NAJČEŠĆE POGREŠKE

Evo nekih pogrešaka koje blogeri vrlo često čine, a koje i ja nastojim maksimalno izbjegavati:

• Ne pišite o očiglednom, o općim temama i ne “temite” o životu naširoko i nadugačko. Pogotovo ne “temite” previše o onome što niste okusili, omirisali, proživjeli i iskusili. Tko će vam povjerovati? Iskustvo je moćna stvar jer nam daje mudrost. Lakše je pisati i pričati o nečemu što ste osjetili, iskusili, proživjeli i preživjeli. Mladost je doba za stjecanje iskustva, a godine nam daju moć i mogućnost da ih stavimo na njihovo važno mjesto u našim životima. Naravno, ako smo životne lekcije prepoznali i usvojili.

• Bloganje se pojavilo kako bismo podijelili i izrazili osobne dojmove i iskustva sa svijetom. Nažalost, ta su iskustva vrlo često zapisana i sastavljena kao upute za rad neke mašine. Suho, uobičajeno, objektivno, bez emocija. A to nije privlačno.

• Ako čitatelj ne osjeća strast u vašem tekstu i ne suosjeća s vama, onda ne vodite blog, već privatnu Wikipediju.

• Zato je važan subjektivni pristup. Ljudi žele znati kako ste se osjećali kad ste nešto proživljavali. Kako ste se s tim nečim nosili i kako ste to riješili.

• Radije pišite kako su neke stvari prakticirali veliki majstori, učitelji i ljudi koji su prošli kroz sito i rešeto. Pišite kako je težak bio vaš osobni početak i kako vas je dečko/djevojka odbila. Pišite o uzbudljivim pojedinačnim slučajevima, poznatim pričama ili predočite zanimljive studije.

• Ne koristite hakirane fraze i izlizane izreke. Pratitelji čim vide takve poruke isključe se. Nemojte citate koristiti kao pilule za spavanje, već kao “udarce”. Bum, udarite ih u glavu. U srce.

• Trebate širiti svoj vlastiti glas, a ne kopirati tuđi. Ponekad je kopiranje ok, pogotovo na početku. Neke stvari (kao što su uspješni naslovi) čak se i trebaju kopirati. Ali kasnije svakako treba razviti vlastiti glas. Ne pišite nešto samo zato što to drugi pišu. Vaš je glas jedini razlog da vas netko čita.

• I po nekoliko puta provjerite svoje tekstove i zapitajte se: Zvučim li kao ja? Jesam li to ja? Je li se to stvarno tako odvilo?

• Pišite razumljivo i jasno. Tekst treba imati poveznicu s naslovom.

• I meni dosta važno: kao bloger budite iznad svojih raspoloženja.

• Na kraju, pazite kako slažete rečenice i kako pišete. Pazite na pravopis. U nas je toliko problema s gramatikom da često ljudi kažu kako im to nije važno, no i te kako je bitno i važno. Svoj jezik moramo poznavati dobro, naučiti se njime služiti, njime na kraju krajeva oblikujemo naše misli, ideje, iskustva i poruke. U svakom zanimanju moramo imati određene vještine i znanja, a popularnost nekih ne znači da svatko može raditi sve. Zato, učimo, svaki dan i od svih i svugdje. Naravno, kroz susrete, nova iskustva, događanja i događaje i jasna stvar, knjige s kojima proživljavamo mnoge sudbine i živote, oplemenjujemo svoje biće, znanje i jezik, lakše komuniciramo…

I na kraju, ali ne manje važno – ne budite prestrogi prema sebi. Svi smo mi ljudska bića, a pogreške su svojstvene čovjeku. Oslobodimo se potrebe da budemo savršeni. Svačiji život je put samospoznaje, osobnog razvoja i doživotnog učenja.

Moja je misija zainteresirati ljude za knjige, čitanje, priče, umješnost pripovijedanja i pisane riječi. Uz životno iskustvo koje imam kao žena i mama, a od nedavno i baka, želja mi je da podijelim sa svijetom te ljepote koje život nosi. Svaku kap života, i bijelu i crnu, sve te oblake i plava neba koja čine naše živote tako posebnima i divnima…

Izvorni tekst pročitajte na One Nastupaju.

O autorici:

Ja sam Alis Marić i diplomirana sam pravnica koja je vodila nekoliko ureda uprava inozemnih tvrtki, a ljubav na kraju pronašla u - knjigama. Rezultat te ljubavi je i projekt Čitaj knjigu. Obožavam miris knjiga, volim ih dodirivati, uživam u lijepim mjestima za čitanje, udobnim foteljama te mekom i mirisnom krevetu gdje se može opušteno čitati . Osobito volim – knjige preporučivati. Osim na web-u, Čitaj knjige možete pratiti i na Facebooku te na Instagramu.