Kako preživjeti prekid i ipak pronaći ljubav svog života... Prvi put smo prekinuli prije godinu i mjesec dana, onda je uslijedilo klasično „pogriješio sam“ sranje, pa smo se pomirili da bismo se još jače i bolje svađali. Ponovno smo prekinuli prije šest sedam mjeseci.

Prekidi su konfuzni. Često, nakon što ostaviš ili budeš ostavljen, ne znaš napraviti svoj prvi slobodan korak bez pomoći. Pomoć dolazi u raznim oblicima i agregatnim stanjima. Nekad je pomoć pravi prijatelj koji se pravi da mu nisi dopizdio s jednim te istim pričama.

Nekada pomoć popiješ, nekada je popušiš, a nekada progutaš. Nekada je pomoć seks, a takva pomoć uglavnom ni ne zna da je pomoć. Prekidi su bučni, vlažni i mračni. Ostave te golog u nepoznatom pa se snalazi. Gotovo svi prekidi klimavo utjelovljuju riječ iza koje sjede. Ako si nekom slučajno uletio u sobu i prekinuo pokušaj seksa ili poljupca, onda si učinio upravo to. Ako si prestao studirati, prekinuo si s faksom. Ako si prekinuo s partnerom, to nikako nije gotovo i to u više smjerova.

Nekada nastaviš viđati njegove stvari po stanu i to te ljuti i rastužuje. Odjednom tu osobu viđaš posvuda. Vidiš je na mjestima na kojima se prije nikada ne biste sreli. Imaš osjećaj da te cijeli svemir jebe i da ti se svi bogovi cerekaju iza leđa. Često taj prekid znači i to da ćete se natezati još jedan dug period koji je često duži od nečije veze. To se dogodilo i meni. To se dogodilo svima.

Sjedim na WC školjci, čitam knjigu i zbrajam. Prvi je mjesec nove godine, a ja ne želim u drugi ući jednako glupa kao i prošle godine, jednako glupa kao i kada smo si čestitali novu godinu. Koji mi je kurac? Zbrajam. Prvi put smo prekinuli prije godinu i mjesec dana, onda je uslijedilo klasično „pogriješio sam“ sranje, pa smo se pomirili da bismo se još jače i bolje svađali. Ponovno smo prekinuli prije šest sedam mjeseci.

Zašto i dalje izmjenjujemo poruke? Koji mi je kurac? Zbrajam ponovno i šaljem mu poruku za koju znam da će ga izbaciti iz takta. Jebat će mi sve živo. Ovoga puta neću odgovoriti jer u drugi mjesec nove godine ne želim ući jednako glupa.

Dok sam brisala dupe odlučila sam da ću te večeri nekoga dovesti doma. To je bio jasan znak da sam ozbiljna. U ovom sam prekidu imala pomoć u svim oblicima i agregatnim stanjima. Čak sam imala pomoć za koju nisam znala da je pomoć, a mislim da nije znao ni on. Zbrajam. Nije trajao dugo.

Glupo je i pisati o svim tim fazama prekida kroz koje prolazi svatko barem jednom u životu. Glupo je reći drugome da nipošto ne ostaje u kontaktu s bivšim kada sam to radila gotovo uvijek. Pijane poruke, ostaci (nekad dobrog) seksa, ljuta predbacivanja i obično „šta ima, kak si“ – kroz sve sam to prošla, možda moraš i ti. Možda i ti moraš sjediti na WC školjci i zbrajati vaše dane, obrisati dupe i zaključiti da više ne želiš biti kreten. Kada sam to učinila, počela se događati magija. Jebiga, znam da zvuči izlizano, ali kada shvatiš što ne želiš, svijet postaje ljepše mjesto.

Sva ta viđanja koja se dogode nakon prekida (uglavnom) nemaju smisla. Neki kažu da im je trebala ta razdvojenosti, te prevare i svađa da bi konačno znali što imaju. Ja ne vjerujem u takva sranja. Neću nikome govoriti da ne plače kada sam ja svjetski šampion u plakanju na duge staze. Neću nikome soliti pamet i govoriti da nije dobro jer sam kraljica poruka koje nisu trebale biti poslane. Ja sam gospodarica drugih šansi koje su pružene deset puta.

Svi mi dobro znamo da te stvari nisu dobre, no svejedno ih činimo. Sve do jednom. Jednom obrišeš dupe, izazoveš svađu, ne odgovoriš na njegovu ljutu poruku, otuširaš se i izađeš van. Više ne želiš ništa od njega, a ni od onoga kome si skuhala ručak nakon što si ga dovela doma. Kada ne želiš ništa, shvatiš da možeš sve.

Nema upisivanja na jogu, osim ako to stvarno želiš. Nema liječenja drugima, ali ima seksa od kojeg ne očekuješ ništa osim orgazma. Nema krivo poslanih poruka. Nema navlačenja. Stvari radiš zbog sebe i za sebe. I onda, kada se najmanje nadaš, dođe netko tko te zapravo sluša. Netko tko ne liječi vlastite nesigurnosti vezom u koju ni nije siguran. Dođeš i ti – isti takav – i čudiš se sam sebi. Čudim se ponekad sama sebi i ne zbrajam.

Fotografija: Gabrijel Bošnjak

Nekada žena, nekada djevojčica. Vjerujem u (svoje) snove, ljude i dobrotu. Iako više volim knjige, oduvijek živim u svom filmu. Moje avanture možete pratiti na blogu, instagramu i fejsu.