Kisele gospođe interneta: Sezona 1, Epizoda 1

Autor

Nastavno na prošlu kolumnu… dobar dan, zaboravila sam reć dobar dan.

Nastavno na prošlu kolumnu, postoje žene koje se pokakaju u torbu u dućanu i onda ju vrate na policu.

Pisala sam prošli tjedan o ružnim stvarima koje žene rade u dućanu tijekom sniženja, a ova informacija je došla naknadno i ne mogu ju ne podijelit.

Postoje, dakle, žene koje se u shoppingu poseru u torbu i onda ju vrate na policu.

Vjerojatno postoji samo jedna takva žena, ali opet, to su dvije previše.

“Tko su ti ljudi?!” - upitat će se svaka normalna osoba, ali nemaju svi luksuz da su normalni, jel tako gospođo piromanko iz HAC-a?

Neki u šumi vide samo prirodu i hlad, neki vide hlad koji će naplatit 15 kuna za odrasle, 10 za djecu, neki vide mjesto za podmetanje požara, pa onda stvarno i nije toliko čudno da neki u torbi vide wc.

“Jako si negativna, Andrea!”

To sam dobila kao ogromnu zamjerku na prošlu, sasvim zajebantsku kolumnu koju možeš pročitat OVDJE.

“Nezahvalna si” - napisala mi je gospođa u kratkom osvrtu od 2500 riječi (rijeći), i to zato što sam se usudila reć da imam radove u stanu i da jedva čekam da završe jer nemam wc i živim u prašini.

“Na sve gledaš negativno” - zaključila je, onako kako znaju samo one najgore gospođe koje misle da se nitko nikad na ništa ne smije požalit jer “djeca u Africi nemaju Starbucks” ili neki drugi mudri falus od izjave.

“Budi zahvalna na tome što imaš” - jesam, gospođo, ali tu i tamo se i uz silnu zahvalnost smijem požalit na radove u stanu, ako biste dopustilA.

Nekad je i to mala terapija za dušu - naravno da možemo na SVE gledat pozitivno i reć da uvijek ima gorih stvari, ali to je isto jedna od bolesti modernog društva.

“Idemo bit jako pozitivni ljudi!”

Ajmo.

“Piromanka skoro zapalila Šibenik.”

Ajmo pozitivnije.

“Ali barem je imala šta zapalit, djeca u Africi nemaju Šibenik!”

Sere mi se (ali nikad u torbicu) od takvih ljudi, koji će ti na “imam migrenu” mudro reć “ali barem imaš glavu, neki nemaju ni to!” - jer se više nije moderno na ništa požalit, to uzurpira vibracije u vorteksu.

Uglavnom, ja se prema čitanju svetog evanđelja po Pozitivnoj gospođi ne smijem požalit da imam radove, to je jadno i nezahvalno.

Ok - imam radove, nemam wc, živim u prašini - otvorit ću dnevni najam zmazanog stana za turiste jer je po riječima gospođe to zapravo luksuzna atrakcija.

Stvarno je lijepo bit pozitivan.

“Žena se posrala u torbu” - ili je s prodavačicom podijelila radost redovne stolice?

“Žena zapalila šume” - ili je omogućila novinarima da u sezoni kiselih krastavaca imaju o čemu pisat?

Sve može bit topla ljudska priča ako to želimo, jel tako?

Tako je.

Često se susrećem s takvim gospođama, najčešće u inboxu - kad samo jednom budeš na televiziji (čak je i Krim Tim 2 dovoljan), neki ljudi misle da više nisi čovjek, nego torbica u koju se mogu posrat kad god požele. Najčešće s lažnog profila.

“Ti si javna osoba, to ti je dio posla.”

Apsolutno, ne žalim se.

Prije me nerviralo, sad me veseli jer sam - baš onako kako voli Pozitivna gospođa - odlučila pronać lijepu stranu priče.

Evo jedne od meni najdražih.

Ova gospođa je savršen primjer svetih ukazanja koja povremeno imam u inboxu.

“Kakvi su to ljudi? Tko piše ovakve stvari drugima u inbox?”

Ja ih zovem Kisele gospođe.

Osobe koje savršeno ilustriraju onu “točno vidiš tko je nastao iz ljubavi, a tko iz omaklo se” - djeca koju su majke dojile kiselim mlijekom.

A kako je u tijeku sezona kiselih krastavaca (i pazuha, ali jbg), odlučila sam vam predstaviti Kisele gospođe s kojima sam osobno imala čast.

Ne samo predstaviti, nego i odgovoriti na pitanje koje se uvijek postavlja: “TKO su ti ljudi, šta ih muči u životu?”

Samo jedno upozorenje - sadržaj koji slijedi nije optimiziran za maloljetnike i ozbiljne gospođe koje se ljute na sarkazam i povremene vulgarne riječi. Konzumirajte na vlastitu odgovornost.

Krenimo.

Prva Kisela gospođa je zapravo muškarac (ovu iznad ne računam jer je neuračunjljiva). Zapravo nije, muškarac je nešto drugo, ovo je zigota s rukama i nogama.

Muškarac, između 24 i 27, živi s roditeljima, ne voli žene ni pedere jer su žene kurve a pederi su gej. U sedmom razredu su svi čekali da naraste ali nije, što nadoknađuje agresivnim stiskanjem gasa (kad mu mama da auto). Nedostatak bicepsa (koji zove heteroceps jer su biseksualci bolesni)

kompenzira glasnim pričanjem u bircu, a nedostatak uspjeha kod žena objašnjava činjenicom da su ili kurve, ili sponzoruše, ili lezbe. Da mu kažeš da je sve ovo zapravo znak da ne poštuje ni vlastitu majku, glasno bi ti zaprijetio da će sad sjest u auto i doć te prebit, ali mama mu vjerojatno neće dat auto. U kontaktu sa ženama uživo gubi kontakt s glasnicama i povremeno mokri u gaćice. U dugogodišnjoj vezi s vlastitom rukom koju povremeno zamijeni breskvom.

Idemo vidjeti što nam radi Kisela gospođa broj 2.

Moderna žena, asimetrično ošišana jer je divlja, voli žene i feminizam. Jako ju smeta što su sve žene danas izoperirane i u šabolni - “malo je žena poput mene, ja sam prirodna” joj je najdraža tema razgovora na kavi. Na Facebooku kao cover fotku ima citat “real queens fix each other’s crowns.” U slobodno vrijeme kao prava kraljica nepoznatim osobama piše da im sise vise jer ne voli prirodne žene - čekaj to je kotradiktorno onome što priča ljudima na kavi - reći će da je samo htjela napisat haiku. Kad se u školi učio haiku, hranila je Tamagotchija. Isto je radila kad se učilo o gravitaciji. “Ne znaš prihvatit kritiku” je rečenica kojom rješava sva nastojanja da joj se objasni da je Kisela gospođa.

Sa sisa na bikini zonu, tamo živi Kisela gospođa broj 3.

Mislim da je to reakcija na sliku na kojoj sam objavila mini peglu za kosu koju sam ponijela na more. Tko je ta gospođa i koje tablete (ne) pije? Sanja, 36, neudana, osim ono jednom skoro ali nije se htio razvest zbog nje a i ne može se udat za strica. (Too much? Ma nije, točno je u skladu s njenim načinom). Opsjednuta idejom da su sve žene zapravo raspuštene bludnice koje na more nose peglu i pičku nepoderivu, od kojeg god to materijala bilo. Sebe ne smatra zlom pojavom nego nositeljicom riječi čednog razuma koje nesebično, da ne kažem nepoderivo, dijeli sa svima koji to nisu tražili. U slobodno vrijeme šalje poruke muževima i šera nagradne igre za spiralizator povrća. Vjeruje da ga nikad neće osvojit jer je sve namještaljka i uvijek nagradu osvoje neke kurve.

Sljedeći pretendent na prijestolje najneželjenijeg djeteta - Kisela gospođa broj 4.

Kika, 27, jako lijepa na slikama, šteta što je kisela iznutra. U opisu profila joj piše “No angel” jer je vragolasta i šašava, ovih dana će ga promijenit u “I love it when you call me señorita .” Od hobija bi izdvojila rolanje, aerobik i vrijeđanje ljudi na Instagramu. Da nije zgodna, palila bi šume po Jadranu. Živi u uvjerenju da su sve cure ljubomorne na nju, a najviše ju veseli kad joj se frendica udeblja. Najbolje frendice su joj Kisela gospođa 5 i 6.

Jel tebi netko rekao da bi bilo bolje da si samo špricnuta u zavjesu?

Može, Vanna - tvoj dečko.

“Opet si jako negativna, Andrea.”

Imate pravo, idemo presjeć nečim lijepim.

Jer si prave kraljice ne popravljaju samo krunu, nego i palčeve. Sasvim ironično, gospođa ima palac koji izgleda kao da ga ne bi primili ni u rat. Mikropenis s noktom, ali to nije važno. Važno je da postoje babe koje po internetu ničim izazvane vrijeđaju tuđe palčeve, a ako to nije najbolja reklama za kondome, ne znam šta je.

Idemo dalje - Kisela gospođa broj 8, masculinum.

Damir, 53 godine, isti IQ. Damiru naime smeta moj video o tome da ponekad ne moraš odmah pospremit suđe i da se ponekad smiješ opustit. NE MOŽE, ja sam zapuštena i neuredna i ako tako nastavim, za 5 godina će me snaći dvije najgore kazne - imat ću 120 kila i kućnog ljubimca. Znate kako kažu, ne dao Bog većeg zla od psa ili mačke. Damir živi s majkom i nije nikad upalio veš mašinu. Voli uredne žene, skuplja salvete, a unatrag dvije godine nije očistio mucicu iz pupka jer mu je mama zaboravila reć da mora.

A sad bacite oči u smeće jer imamo Kiselu gospođu broj 9 - njoj smeta video u kojem kažem da je ok da ti se ne da vježbat po vrućini, a u slobodno vrijeme ne zna razliku između znaka postotka i znaka dijeljenja.

Toliko detalja u evanđelju ove nutriciopatkinje (psihopat koji misli da je nutricionist) da ne znam otkud da krenem. Od toga da ovdje piše “99,9 PODIJELJENO žena ČUDNO i ljuto? Od toga da se kod nje doma jede ono što ti muž ili dijete ostave “poslie” sebe? Od toga da očito ima nekvalitetne podnice? Od toga da bi ja sa svojih 55 kila trebala skidat kile (Sotono, zbog takvih ljudi mlade cure dobivaju bulimiju). Možda samo od toga da misli da muž služi za to da ti plaća skidanje celulita i “šala” (i daje ostatke svoje hrane). Meni je sasvim jasno da je ovo jedna najobičnija Kisela gospođa kojoj se treba smijat u facu, ali neke cure bi ovakve komentare shvatile ozbljno pa samo jedan mali savjet od od osobe koja s 55 kila “mora skinut još par” - žene koje se boje jest zato da ih muž ne ostavi su tužnija priča od Ljeta na Savi.

Ovu Kiselu gospođu smo već imali ali možemo ju malo prošetat dvorištem još jednom.

Mrš, seljačino.

A sad bi stvarno mogli na malo nježnije teme. Se sjećate onog benda No Mercy I pjesme Where do you go (my lovely)? Sjećate se sigurno, tri slatka frajera koji romantično pjevaju ženi koju vole. E pa stižu tri muške Kisele gospođe koje su skoro ista stvar, samo malo drugačija.

That’s not how that works.

Ovo je baš jedan veseli švedski stol od ponude, od igle do lokomotive (do pazuha). Isprike ako vam je too much i prevulgarno, samo sam podijelila sadržaj svog inboxa. I naravno, čestitke roditeljima ovog prekrasnog bića, vidi se da ste brat i sestra.

Je, pa da ti poštar donese samo ceduljicu a sebi ostavi paket.

Uf, 13 komada, za prvu epizodu i više nego dovoljno. Bit će ih još, ne sumnjam u to - sezona Kiselih gospođa traje cijelu godinu.

Evo još jedan gratis da se ekipa ne muči u komentarima, ipak su godišnji.

Srdačan pozdrav i ne budite Kisele gospođe.

(I ne kakajte u torbu, znam da znate ali ima ta jedna koja ne zna).