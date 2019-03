Koliko držiš do sebe na ljestvici od nula do važeća vozačka?

A sad odjednom SVI stanovnici interneta kao redovito prate kad im istječe vozačka.

Ako ništa drugo, ministrica Žalac će se moć pohvalit da je u svom mandatu uspjela natjerat većinu Hrvata da provjere do kad im vrijedi, što je nažalost možda najveći uspjeh nekog mandatara do sad.

A čak i da pogledaš i VIDIŠ da ti je istekla, ponekad ne vidiš jer ne registriraš što piše.

Tipa, kad pogledaš na sat da saznaš koliko je sati i 2 sekunde kasnije moraš pogledat opet jer si uspio ne vidjet koliko je sati dok si gledao na sat.

Ili kad umjesto Keith Flint napišeš Keith Richards, kao ja u prošloj kolumni i NE VIDIŠ pa se zbrukaš do neprepoznatljivosti.

Ili kupiš haljinu XS iako znaš da si XL, što nije referenca na ministricu, ne budite zlobni.

Bi li ministrica trebala dat ostavku jer je imala nevažeću vozačku i vozila se tako 2-3 godine?

Pa ono, bi.

Neki ljudi kažu da se to može dogodit svakome, što je istina, ali ministrica nije svatko.

To što je svatko ministar je druga stvar.

Trebala bi dat ostavku jer je primjer građanima.

Ali opet, i građani su primjer ministrima, a ministri su iz tih primjera naučili da se može i bez ostavke i za puno veća sranja.

Ako Kujundžić ne mora dat ostavku iako nam zdravstvo metastazira po životima djece i ako Murganić ne mora nakon što kaže “tako vam je to u braku”, onda je inzistiranje na ostavci zbog nevažeće vozačke otprilike kao da te muž tuče, vara i svaki dan gađa zmazanim pelenama, a ti tražiš razvod jer ne želi ić s tobom na salsu.

Jel glupo? Normalno da je, kao što je glupo i to da nakon što padneš sa skutera i ozlijediš sebe dobiješ prekršajnu prijavu koja je skuplja od “nesam školovala datum na vozačkoj”, ali glupo je u Hrvatskoj ionako standard.

Ministrica bi trebala dat ostavku u normalnoj zemlji, NORMALNOJ zemlji - kod nas bi to samo bilo kao da uđeš u kanalizaciju i špricneš malo Šanela.

Ali dosta o ministrici i njenom autu, ne da mi se, dovoljno je da se ispovijedi kod svećenika pedofila koji isto nije dao ostavku i bok.

Normalno da nije, ali “normalno” je izraz za neke razvijenije zemlje, tipa Japan ili Švedska ili Etiopija.

Nego, jedna druga stvar koja treba dat ostavku.

Nedavno sam gledala jedan video na Youtubeu - makeup tutorial koji je radila Hana iz onog showa u kojem su žene pokušavale osvojit savršenog muškarca.

Znate onaj show koji nitko nije gledao ali svi znaju ime, prezime i JMBG svake natjecateljice.

Ja ga stvarno nisam gledala jer sam otkazala telku (osim HRT, naravno, jednom kad to dobiješ, imaš ga za cijeli život, kao herpes), tako da ne znam ništa o njoj.

Ne znam kakva je.

Znam što o njoj pišu na Facebooku, ali ljudi koji na Facebooku pišu uvredljive statuse o natjecateljima showova baš i nisu najoštriji nožići u ladicama pa mi njihovo mišljenje i dalje ne otkriva puno.

Jer kad gospođa Božica napiše da je netko prepredena sponzoruša, to najčešće samo puno govori o gospođi Božici.

Ne znam kakva je, ne znam do kad joj vrijedi vozačka, jedino što o njoj znam je da mi je lijepa. Ne nužno kao da je njena estetika ujedno i moja estetika, ali onako na prvi pogled, ima lijepo lice i ugodno mi ga je vidjet.

Tebi ne mora bit lijepa, meni je - potpuno nebitno.

I djeluje mi simpatično, barem po ovom što sam vidjela u videu - izgleda kao draga cura s kojom je lijepo i ugodno pričat.

Uglavnom, nebitno sad sve to.

Video je isto simpatičan, šminkanje po Kardashian špranci, konture, 7 kila obrva i ostale stvari koje na nekim ženama izgledaju dobro, a na nekima (meni) kao potres mozga. I sve to lijepo Hana objašnjava, ugodno ju je slušat, lijepo ju je gledat… a onda kaže nešto što sam čula sto puta, ali nikad nisam registrirala:

“Volim kad je žena našminkana, kad drži do sebe.” - parafraziram, ali tu negdje.

Sto puta sam čula ovo kroz život, ali kao i Keitha Richardsa kojeg nisam vidjela tamo gdje je trebao bit Keith Flint, kao i istek roka trajanja na vozačkoj, jednostavno nisam registrirala.

“Žena koja drži do sebe je našminkana, sređena, ugodna oku.”

Stoput sam čula i prvi put sam registrirala tek neki dan, u Haninom videu.

Možda zato što sam u tom trenutku sjedila doma u zgužvanoj trenirci i izgledala kao akna s kosom.

Prije toga sam takva bila i u dućanu.

Jbg, cijeli dan sam radila, pospremala stan, prala veš, čak sam i odradila trening - i znam da je barem jedna osoba u dućanu za mene pomislila da sam žena koja ne drži do sebe.

To sam i sama pomislila istog trena kad je Hana rekla “kad žena drži do sebe.”

Nije ona to mislila zlobno (ali naravno gospođo Božica obavezno nam javite ako vi ZNATE da je) - samo je upotrijebila klasičnu, uvriježenu definiciju držanja do sebe.

I ja na to pomislim kad netko kaže: “Ona baš drži do sebe.”

Pomislim na lijepu, našminkanu, dobro obučenu (znam da je odjevenu) curu koja je pojava kad uđe u prostoriju.

Sređeni nokti, lijepa kosa i ostale Instagram friendly situacije.

I sjedim ja tako uz Hanin video i mislim si: “Znači ja zapravo ne držim do sebe.”

Ne samo sad kad izgledam kao udruga kiselih pazuha, nego i inače.

Sve se rjeđe šminkam.

Ne zato što ne volim makeup - volim - ali sve više ga samo volim vidjet na drugima.

Meni se ne da. Barem je krenulo tako - nije mi se dalo.

I bio mi je bed prvih par puta, ali s vremenom mi je postalo sasvim ok.

Čak i ugodno, postala sam si ugodna u svojoj blijedoj, prozirnoj koži sklonoj crvenjenju.

I dalje se volim našminkat, i dalje volim vidjet našminkane cure, ali sve sam više ok s idejom da ako ne želim, ne moram - i da to ne znači da ne držim do sebe.

A znam da to neki pomisle.

Ne nužno jer su loši ljudi, nego jer je to (ne)službena definicija držanja do sebe.

Šminka.

Frizura.

Odjeća.

“Vidi ju, to je žena koja drži do sebe.”

E, to je izraz koji treba ponudit ostavku i ja mislim da bi ju žene trebale prihvatit.

Žena koja je prekrasno našminkana nije (nužno) žena koja drži do sebe - to je žena koja drži do šminke.

I to je sasvim ok, ali ne mora imat veze s držanjem do sebe.

Susrela sam se s toliko prekrasno uređenih, savršeno našminkanih i isfriziranih žena koje ne mogu ni primirisat držanju do sebe.

Savršeno konturirani obrazi, a par centimetara dalje, groblje žutog u ušima.

Dobar tek ako jedete, naravno.

Savršeno našminkana usta, a unutra deponij kamenca i halitoza koja te kao sjećanje prati još satima nakon susreta.

Savršene “AJME DI SI IH KUPILA” čizme, a ispod njih nokti kakve ni Stephen King ne bi znao izmislit.

Toliko puta sam u gradu pozdravila prekrasno namontirane žene čiji dah ometa signal mobitela. Toliko puta sam u wc-u vidjela full sređene žene koje ili nisu pustile vodu, ili nisu oprale ruke, ili za sobom u prostoru ostavljaju maglicu koja miriši na “zadnji put sam bila kod ginekologa kad je ministrica Žalac tek polagala vozački.”

Ali ona je našminkana i sređena, pa sigurno drži do sebe.

To ne može bit definicija držanja do sebe - to mora u zastaru.

Do sebe se drži na toliko načina, glupo je da su šminka i frizura glavna i često jedina asocijacija.

A jesu.

To što je Hana rekla nije izrečeno s nimalo zlobe ili omalovažavanja, to je samo ono što najčešće čuješ - već je postalo automatika o kojoj se ne razmišlja.

A trebalo bi se razmišljat, kao i o tome kad ti istječe vozačka.

Ja po toj automatici ne držim do sebe kad u dućan idem u zgužvanoj trenirci i s ružnom kosom, a to nije fer automatika.

Čistila sam cijeli dan, dakle držim do sebe jer želim živjet u čistom.

Odradila sam trening, držim do sebe.

Držim do sebe pa sam završila faks - ponekad sam dolazila našminkana na predavanja, ponekad ne, potpuno svejedno.

Držim do sebe pa redovito idem zubaru, ginekologu i vulkanizeru.

Držim do sebe pa se pokušavam hranit zdravo, ali držim do sebe i kao hedonist pa mi je jasno da ne moram ako ne želim.

Držim do sebe pa pozdravljam susjede i puštam ljude preko zebre.

Držim do sebe pa perem ruke nakon wc-a.

Puno je načina na koji žene drže do sebe.

Glupo je da je “lijepo je našminkana i obučena” (i dalje znam da je odjevena) prva stvar na koju pomisliš kad netko kaže “ona drži do sebe.”

A ja jesam, sto puta, svaki put kad bi čula da to netko kaže.

To je samo držanje do izgleda, što je ok, ali nije držanje do sebe.

Držanje do sebe je nešto sasvim drugo.

Nešto malo veće.

Tko više drži do sebe - našminkana, super sređena cura kojoj je istekla vozačka prije par godina ili cura koja ju u zgužvanoj trenirci, s masnom kosom produlji na vrijeme? Koja više vrijedi?

Tako je, točan odgovor je: “Ona koja ima HDZ iskaznicu.”

Srdačan pozdrav, držite do sebe, svatko kako mu paše.

I provjerite vozačku, jasno.

(I karijese).

Fotografija: Karmen Poznić

