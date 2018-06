Koliko je opasno objavljivati 'fotke' djece na Facebooku?! Svaki puta kada objavite sliku svog djeteta na internetu vi stvarate njegov online profil. Koliko je to dobro i kakav utjecaj može imati na život vašeg djeteta u budućnosti, te koliko je sigurno za vaše dijete?

Autor Mihael Šanko / ModernoRoditeljstvo.com Petak, 15.06.2018. u 16:25

Zašto bi trebali biti vrlo pažljivi oko toga što dijelimo na internetu i kako sigurno dijeliti slike s nama dragim ljudima?

Kada smo mi bili djeca nije postojao internet kakvog danas znamo. Ipak naši roditelji dijelili su informacije o nama, svojoj djeci, samo na drugi način. Vaša majka sigurno je djelila iskustva sa svojom majkom, slušala savjete i tražila odobrenje za ono što radi. Bilo sa prijateljicama, susjedima ili poznanicima kada ih sretnemo u prolazu, iskustva i priče su se dijelile. Ne kaže se uzalud da selo zna sve. Ako živite u jednom, vrlo dobro znate kolika je moć “sela” i koliki utjecaj ima na ljude čak i danas.

Razvojem modernih tehnologija i njihovom dostupnošću nama “običnim” ljudima način na koji pristupamo informacijama se mijenja iz temelja – “selo” postaje sve veće. Više rijetko tko čita novine, ali zato je redovna tema rasprava nečiji status na Facebooku ili članak na portalu. Iako “selo” još uvijek zna sve, u većoj mjeri svoja mišljenja i stavove dijelimo na internetu. Komentari, rasprave, forumi i Facebook grupe postali su naše svakodnevno odredište kako bi se informirali, podijelili iskustva i vidjeli što drugi misle.

Ipak, postoje određene stvari koje ne dijelimo sa drugim ljudima jer su previše privatne i važne za nas i našu obitelj, te ne želimo nikoga osim uskog kruga ljudi uključiti u to.

Fotografije naše djece i da li bi ih trebali dijeliti na internetu predmet su mnogih rasprava, istraživanja te još više osobnih stavova i mišljenja. Donijeti pravu odluku nije lagan zadatak, no ono što moramo imati na umu je da u ovom slučaju ne donosimo odluku za sebe i svoj život, već za život našeg djeteta.

Dovodim li svoje dijete u opasnost?

Iako možda ne vidimo direktnu opasnost za dijete od dijeljenja njegovih slika na internetu, ne možemo reći da opasnosti ne postoje. One mogu biti razne, a uglavnom se mogu spriječiti ako znate što radite. Privatnost i zaštita interesa vašeg djeteta trebali bi vam biti na prvom mjestu, a broj lajkova koji ćete dobiti i nije toliko važan faktor u životu.

Neke od opasnosti za vaše dijete mogu biti:

Fotografije mogu otkriti mjesta na kojima se vaša djeca kreću, njihove aktivnosti i navike koje možda želite zadržati za sebe.

Određene fotografije mogu biti sramotne za vaše dijete u budućnosti.

Ponekad fotografije mogu vaše dijete izložiti opasnosti od stranaca sa lošim namjerama, ili nasilju/izrugivanju od vršnjaka u školi.

Vaše dijete nema mogućnost izbora želi li da njegovu sliku vide drugi ljudi.

Algoritmi koje koriste društvene mreže uključujući i sustav za prepoznavanje lica postaju sve napredniji. Svaka objavljena fotografija postaje dio sustava o kojem ne znate ništa i može se (ali i ne mora) koristiti na način na koji vi ne možete utjecati, bilo sada ili u budućnosti.

Vi sami vrlo dobro pazite koju ćete svoju sliku objaviti na Facebooku, no kada su u pitanju naša djeca prsti nam vrlo brzo polete na objavu. Pitate se: “Da li izgledam debelo na ovoj slici?”, “Što će reći moje prijateljice kada me vide bez šminke?”, “Da li stvarno želim da Martina vidi ovu sliku?”, “Vidi kako mi je trbuh ispao ovdje, nema šanse da to objavim!”…

Kada su naša djeca u pitanju, trebali bi se staviti u njihovu kožu. Iako oni nama uvijek izgledaju lijepo, kako bi se oni osjećali da podijelimo njihovu sliku? Da li će oni za 15 godina biti sretni kad vide tu sliku sebe i kad znaju da su je vidjeli svi njihovi prijatelji?

Sjetite se svojih slika iz djetinjstva. Da li bi se osjećali ugodno da svi vaši prijatelji danas imaju pristup tim slikama kad god to požele?

Ljudi vole gledati slike beba i djece, ne nužno u lošem smislu. Vaši prijatelji žele vidjeti kako izgleda vaš život, što radite i koji su vam interesi. Ljudi žele znati da imate bebu, oni će svi redom lajkati vašu sliku iz rodilišta, ali to ne znači da bi ju trebali objaviti.

Samom činjenicom da smo se registrirali na Facebook (ili bilo koju drugu društvenu mrežu) mi sami svjesno pristajemo dijeliti dio naše privatnosti sa drugima i na taj način činimo taj dio svoje privatnosti dostupnim ne samo drugim ljudima već i samom Facebooku (ili bilo kojoj drugoj društvenoj mreži).

Kako se razvija poslovni model društvenih mreža koje su zapravo korporacije, tako se mijenja i način na koji se one odnose prema privatnosti. Zakoni za zaštitu privatnosti se razvijaju, no koliko doista štite naše interese, a koliko interese korporacija i marketinškog aparata? Može li budućnost donijeti nešto što će nam se obiti o glavu?

Naša djeca nisu svjesno odlučila da žele dijeliti detalje iz svog privatnog života sa drugim ljudima. Oni ih dijele s nama, svojim roditeljima i to je u redu. Ali da li bi oni željeli to isto podijeliti sa Maricom, Lukom, Ivanom ili susjedovom kćeri? Iako možda slika koju objavite ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše dijete sada, da li ona može izrasti u problem u budućnosti?

Moramo svojoj djeci omogućiti ono što smo imali I mi sami – mogućnost izbora da sutra budu anonimni ako to žele.

Digitalni identitet vašeg djeteta

Svi smo mi sami kreirali svoj digitalni identitet. To isto trebali bi omogućiti i svom djetetu. U današnje vrijeme utjecaj koji naš digitalni identitet ima na svakodnevni život koji vodimo je sve veći. Poslodavci provjeravaju vaše društvene mreže prije nego vas zaposle, a tko kaže da se isti podaci neće početi koristiti u druge svrhe, poput odluke o tome da li ćete dobiti stambeni kredit, da li će vaše dijete upasti na fakultet i slično.

Prema istraživanju koje je proveo Family Online Safety Institute čak 76% tinejdžera je zabrinuto za svoju privatnost na internetu i smatra da bi ih njihova online aktivnost mogla dovesti u opasnost. Ne čudi stoga činjenica da tinejdžeri napuštaju Facebook i sve veća popularnost Snapchata upravo zbog mogućnosti da se fotografije i poruke odmah brišu što daje veću kontrolu nad informacijama koje dijelimo.

I ako ste podatke izbrisali, ostaje pitanje da li su stvarno u potpunosti izbrisani sa svih servera. Objašnjenje koje Facebook daje i nije baš uvjerljivo.

Sve ovo kreira digitalni identitet vašeg djeteta. On se konstantno razvija, a utjecaj koji digitalni identitet ima na naše živote tek će u budućnosti dobiti na značaju. Do koje mjere će to utjecati na naše živote i živote naše djece nije moguće predvidjeti, no jedno je sigurno – odluka da li biti anoniman ili ne možda nije toliko loša opcija. U svakom slučaju, to nije naša odluka za donijeti, već odluka našeg djeteta.

Kako sigurno dijeliti slike s nama dragim ljudima?

Dijeljenje slika nije problem samo po sebi, problem je s kime ih dijelimo i na koji način. U današnje vrijeme kada su nam drage osobe često i na drugom kraju svijeta želimo ostati u kontaktu, dijeliti lijepe trenutke i uspomene. U svemu tome, ostaje nam pronaći pravi način kako to napraviti.

Kako bi osigurali da samo određene osobe imaju pristup vašim slikama, pročešljajte svoju listu prijatelja na Facebooku. Pregledajte postavke privatnosti za fotografije i ostale informacije koje dijelite i budite svjesni da imate određenu razinu kontrole.

Niti jedan sustav ne može biti loše zamišljen, koliko može biti loš način na koji ga koristimo. Pravilnom edukacijom i promišljenim djelovanjem možemo osigurati da pristup nama važnim informacijama imaju samo oni ljudi koji ga zaista trebaju imati.

Evo nekoliko savjeta koji vam mogu biti od pomoći.

Prije nego nešto podijelite, razmislite o tome s kim to dijelite i zašto.

Kada dijelite sliku svog djeteta razmislite kako bi ona mogla utjecati na njegov život, karijeru, odnose u školi i privatnost u budućnosti.

Ni u kom slučaju nemojte objavljivati gole ili polugole slike svog djeteta. Osim što je neukusno, može biti i vrlo opasno.

Nemojte koristiti puno ime djeteta. Umjesto toga upotrijebite nadimak.

Kako vaše dijete odrasta, uključite ga u proces. Neka samo odluči želi li dijeliti svoje slike na internetu. Educirajte svoje dijete i razgovarajte o tome.

Proučite postavke privatnosti na Facebooku ili drugoj društvenoj mreži koju koristite i podesite ih onako kako vama odgovara.

Pregledajte listu prijatelja na Facebooku. Da li svi ti ljudi trebaju biti vaši prijatelji? Ako samo želite pratiti što netko piše koristite opciju “Follow” – na taj način pratite samo javne statuse te osobe.

Nikada ne objavljujte podatke o datumu rođenja, adresi, školi, broju telefona i slično.

Nikada ne dijelite fotografije druge djece, osim ako nemate suglasnost njihovih roditelja.

Provjerite koja je politika škole vašeg djeteta vezano za dijeljenje sadržaja online. Ako škola nema tu politiku, pokrenite temu i raspravu oko toga na roditeljskom sastanku.

Onemogućite korištenje lokacije unutar vaših objava. Koja je zapravo svrha toga?

Naš život uvelike se razlikuje od života naših roditelja, a život naše djece još više će se razlikovati od našeg života. Naš zadatak je postaviti im dobre temelje za budućnost, kako u edukaciji i emocionalnom razvoju, tako i u pravilnom načinu korištenja dostupnih nam tehnologija.

Interneta se ne moramo bojati, ali moramo se bojati neznanja. Samo edukacijom možemo pratiti tempo napretka društva. Educirajte se, čitajte i razmjenjujte iskustva. Pokrenite raspravu u svojim krugovima i razmišljajte prije nego objavite bilo što.

Mi sami imali smo izbor – to je najmanje što i naša djeca zaslužuju!

O autorima:

Mi smo Renata i Mihael Šanko, autori online magazina za roditelje 'Moderno Roditeljstvo' i, još važnije, roditelji troje djece. Podržavamo načela povezujućeg roditeljstva i prakticiranje pozitivne discipline u odgoju djece i o tome i najviše pišemo. Osim na našoj stranici, pratiti nas možete i na Facebooku te na Instagramu.