Koliko vam se stvarno jako kaka od 1 do 'bijela Europa'?

Srdačan pozdrav svima osim ljudima iz Bosne i Hercegovine i ženama koje se zovu Marijana jer su sve Marijane užasne osobe, oprostite hakiralo mi je tipkovnicu, nisam to ja napisala.

Dvije osobe su ovih dana jako popularne zbog svojih izjava - mali kojem je uništen dan jer mu se stvarno jako kaka i gospođa diplomatkinja koja se stvarno jako ukakala. Što karijeru, što sebe kad je shvatila ovo prvo. Doduše, mali vjerojatno i dalje ima muda priznat da mu se stvarno kakalo kad su ga tražili izjavu i da je samo bio iskren, a gospođa diplomatkinja je svoje kakiranje htjela objasnit hakiranjem.

Srećom, to neće povjerovat ni baka koja vjeruje da će ti nadmadrac poništit učinak podzemnih voda koje su “baš ispod vašeg kreveta, gospođo, ali sreća pa je madrac na akciji za samo 1000 eura.”

Imam jednu ideju koja me već neko vrijeme posjećuje… o “pederima.”

Nije samo o njima, ali s njima je krenulo.

Negdje tamo prošle godine, kad je onaj iznajmljivač u Zadru odbio iznajmit apartman gej paru.

Btw, moram si “hakirat” tekst na sekundu i skrenut u jednom čini mi se vrlo potrebnom smjeru. Mali tutorial o konceptu riječi “najam” koji je potreban mnogima, nažalost često i novinarima.

Iznajmiti = kad imaš nešto što želiš dat u najam.

Unajmiti = kad od iznajmljivača uzmeš nešto u najam.

Iznajmljivač je onaj koji nudi, unajmljivač je onaj koji prima.

Kao što je poslodavac onaj koji nudi posao, a posloprimac onaj koji ga prima, osim kad je u slučaju diplomatkinja, onda je samo poslonemac.

Uglavnom, pederi u Zadru.

Sjećate se sigurno, čovjek nije htio iznajmit smještaj jer su unajmljivači bili gej.

“We do not accept gays” - i otkad je to rekao, posjećuje me ta jedna mala ideja… o kauzalitetu.

Mogla sam reć i uzročnost ali kauzalitet zvuči bolje.

Na primjer, čovjek na noćenje ne prima gej populaciju jer su to nastrani, bolesni ljudi koji ne zaslužuju ista prava kao i on koji je normalan i zdrav…

Čovjek kojem je odbijen najam je liječnik.

Pitanje za 270 kuna: “Kako zoveš gej liječnika?”

Tako je, liječnik.

Kao što i crnog pilota zoveš pilot.

Pitanje za 271 kunu: “Bi li taj iznajmljivač odbio primit liječničku uslugu gej liječnika?”

Tipa, strefi ga srce (normalno da neće, za to ti prvo treba srce), dođe u bolnicu i na razglasu se čuje “paging doctor gay!” - hoće li odbit njegovu uslugu?

Realno, po svojim restriktivnim uvjerenjima bi možda trebao.

Normalno da neće, jer to nije “peder” nego LIJEČNIK.

Tad je liječnik, kad mu treba, tad je gospodin liječnik, hvala vam doktore, ako ste ikad u mom kraju, javite se da vam odbijem iznajmit smještaj.

Pitanje za 272 kune: “Kako je moguće da je netko dovoljno dobar da ti drži srce u rukama, ali nedovoljno dobar da odsjedne u tvom apartmanu?”

Ne bi trebalo bit moguće, ali je.

Čudna je to ideja, ali mnogi imaju točno tu čudnu ideju.

Iz te čudne ideje koju imaju mnogi se izrodila ova moja - kako bi bilo da svi ljudi koji misle da netko nije jednako vrijedno ljudsko biće zbog varijable x imaju limitirane opcije interakcije s nositeljima varijable x, odnosno limitirana prava?

Nejasno sam ovo napisala, ali sad će bit jasnije.

Na primjer, gospodin ne želi iznajmit smještaj pederima jer ne vrijede kao drugi gosti, dakle posljedično taj gospodin nema pravo na konzumaciju usluga koje obnašaju ti “užasni pederi.”

Gospođa iz diplomacije sanja o bijeloj Europi, dakle nema pravo korištenja usluga pripadnika nebijele manjine - ni kad su konobari, ni kad su bankari, ni kad su zubari.

Ljudi koji misle da je netko govno samo zato što pripada nekoj religiji - ok, nemaš pravo na uslugu pripadnika te religije, koja god ona bila.

Da dobiju neku iskaznicu sa zabilježenim svjetonazorima i preferencijama - s malim žigovima, tipa “mrzim pedere” i “sve žene su nesposobne kurve koje samo trebaju bit u kuhinji” i “bijela Europa.” U biti ne - da dobiju male čipove.

Čipovi netolerancije bi se mogli zvat.

Nešto slično kao cookies na web stranicama, koji ti prema tvojim preferencijama kreiraju sadržaj koji konzumiraš.

Samo bi čipovi netolerancije još pazili i na to da ne primaš uslugu od ljudi za koje misliš da nisu dovoljno vrijedni - ako imaš intoleranciju na pripadnike manjine i pedere, nisi kvalificiran za primanje njihovih usluga, što ti načelno ne bi smjelo smetat ako misliš da oni ionako nisu punovrijedni članovi društva.

“Danas je na hitnoj dežuran doktor Peder, on nažalost nije dovoljno dobar da vas liječi, imate čip koji kaže da gej ljudi nisu jednako vrijedni.”

“Oprostite, gospođo diplomatkinjo, danas na graničnom prijelazu taman radi čovjek iz Tunisa, probajte sutra jer ste korisnica čip paketa “Bijela Europa.””

No soup for you.

Jedan mali čip za ženomrsce koji misle da se žene smiju mlatit i ubijat - ne smiju koristit usluge živih žena.

Čip za ekipu koja misli da je ženama mjesto samo u kuhinji - ne može koristit usluge žena koje rade bilo što osim kuhanja. Sretno vam bilo na šalteru u Pošti i generalno u svijetu.

Čip za lika koji je nedavno na vijest o tajfunu koji je ubio 13 Kineza stavio smajlić koji umire od smijeha i naslađivao se u komentarima, “šteta što je samo 13”. Njemu jedan lijepi čipić sa zabranom korištenja ičega što ima veze s Kinom - uginuo bi za 3 dana.

Čipić za svećenike koji na propovijedi pljuju informatiku u školama; “Želi ukinut informatiku” - ne može koristit išta što ima veze s informatikom. Ni novi Audi, gospodine, i to je informatika. Ni online chat.

Čipić “Gejevi ne zaslužuju prava koja ti zaslužuješ” - ne možeš konzumirat išta što su dotakle gej ruke. To između ostalog znači i da ne možeš gledat Kuma - Marlon Brando je pokopan pored svog ljubavnika u kojeg je bio zaljubljen cijeli život. I dalje je dobar film… ili sad ipak nije?

Bilo bi zanimljivo da postoje ti mali čipovi koji ti pomažu da živiš točno u onakvom svijetu kakav si ilustrirao u svojoj glavi. Ako je glava ograničena, imaš ograničen pristup svijetu.

Čip po čip, i uskoro ne možeš koristit toliko lijepih stvari koje uzimaš zdravo za gotovo i na koje imaš pravo jer se to podrazumijeva - čak i kad se tebi podrazumijeva da crnci/pederi/žene nemaju istu vrijednost.

Toliko bi stvari odjednom postalo nedostupno.

Semafor - izumio crnac.

Ebay - lik iz Irana.

USB stick - Indijac.

Matrix - napravio lik koji je u međuvremenu postao žena.

Brisači - izmislila žena.

Sustav modernog skladištenja zaliha krvi - crnac.

Struja - Srbin. ŠALIM SE šalim se hakiralo mi tipkovnicu.

Ja (nažalost) znam lika koji ne bi više mogao koristit semafore.

Daruvarac bi se zakucao u drvo čim bi pao prvi pljusak.

Jako puno ljudi nikad ne bi pogledalo Matrix.

“Nije fer ljudima uskraćivat osnovna prava (semafor-Matrix-transfuzija) samo zato što su drugačiji” - tako je, gospođo diplomatkinjo, nije nikako, ali ne može to vrijedit samo kad vama paše.

Pitanje za 273 kune: Bi li diplomatkinja odbila transfuziju da zna da je osnova modernog distribuiranja krvi više crna nego bijela?

Bi li prestala koristit Ebay?

Bi li izbjegavala semafore?

Ne bi - kad trebaš koristit nečije usluge i zasluge, onda ipak nije sve tako crno-bijelo.

Onda je sivo.

“Bijela Europa” - ali molim vas kavu s mlijekom iako ste iz Irana i molim vas dođite mi instalirat internet iako ste iz Indije i molim vas popravite mi karijes iako ste “krive boje.”

“Pederi su dno” - ali ne kad ti treba doktor Peder.

Onda je čovjek.

Onda je sivo.

Onda nije govno, nego mi se jako kaka.

To je moja ideja - čip netolerancije, pa vidi koliko ćeš izdržat u svijetu.

Nisam rekla da je nužno dobra ideja, samo da je ideja.

Ali ono što JE dobra ideja je da se u 2019. dogovorimo na razini Svemira da ne postoje pederi ni crnci ni bijelci ni lezbe ni točno i netočno obojani ljudi koji se točno ili netočno vole i imaju točnu ili netočnu putovnicu… postoje samo ljudi i neljudi.

I onaj mali kojem se jako kaka, on je svemirac.

Srdačan otkaz - pardon, htjela sam napisat pozdrav.

E i fun fact o otkazima - bilo da ih dobiješ u Americi, Australiji ili (bijeloj) Europi, printaju se na printeru iz Kine.

Fotografija: Karmen Poznić

